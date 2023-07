Viber platforma odnedavno ima opciju sakrivanja razgovora. To je važna opcija ako želite da vam neki razgovor ostane privatan te da ga nitko ne može pronaći. No, važno je da ga vi znate pronaći, odnosno da znate kako ući u skrivene poruke na Viberu kako razgovor ne bi ostao zauvijek skriven. Postupak kako ući u skrivene poruke na Viberu nije zahtjevan, ali se lako zaboravi. Uvijek ćete dobiti obavijest da vam je došla nova poruka, no nećete ju moći vidjeti ako je razgovor skriven te ako ne ukucate pin.

Stoga morate znati da za to kako ući u skrivene poruke na Viberu trebate slijediti sljedeće korake:

Otvorite Viber. U tražilicu unesite svoj PIN (koji ste unijeli kada ste odlučiti da ćete sakriti razgovor) ili uđite u opciju Više - Informacije o razgovoru - Otkrij ovaj razgovor - PIN. Otvorit će vam se skriveni razgovori.

Ova tri koraka jednostavna su i rješenje su za to kako ući u skrivene poruke na Viberu pa ih nemojte zaboraviti.