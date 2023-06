Kako pravilno snimiti telefonski razgovor?

Bilo da vam je potrebna evidencija vaših poslovnih razgovora ili jednostavno želite sačuvati određene pozive, snimanje telefonskih razgovora je najbolji način. Snimanje telefonskih razgovora na pametnom telefonu nije komplicirano, te jednom kada instalirate snimač, on se automatski aktivira kod svakog poziva. No, kako snimiti telefonski razgovor?

Android pametni telefoni obično ne dolaze s ugrađenom aplikacijom za snimanje poziva, što znači da ćete morati sami instalirati aplikaciju za snimanje razgovora. To možete učiniti pomoću aplikacije "Call Recorder".

Kako biste skinuli ovu aplikaciju najprije otvorite Google Play Trgovinu te u polje za pretraživanje upišite "Call Recorder". Instalirajte aplikaciju, otvorite ju i prihvatite sve uvjete koje aplikacija traži od vas kako biste mogli sigurno snimati svoje pozive. Ova aplikacija će se automatski upaliti svaki puta kada primite ili uputite poziv te će sve razgovore spremiti i biti će vam dostupni u bilo koje doba. Ovo je najjednostavniji način za snimanje telefonskih razgovora.

