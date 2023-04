WhatsApp je jedna od najpopularnijih aplikacija za razmjenu poruka koja omogućuje korisnicima da komuniciraju s drugima širom svijeta. Kontakti su ljudi s kojima razgovarate na WhatsAppu, a aplikacija automatski sprema kontakte u vašu listu kontakata kada instalirate aplikaciju i pristupite svojoj adresaru. No, kako sakriti kontakt na WhatsAppu?

Ako želite sakriti kontakt na WhatsAppu, postoji nekoliko načina da to učinite. Prvi način je jednostavno izbrisati kontakt iz vašeg adresara, ali to znači da se u potpunosti uklanja iz vaših kontakata. Druga mogućnost je blokirati kontakt, što sprječava primanje poruka i poziva od tog kontakta. Međutim, to neće sakriti kontakt iz vaših kontakata.

Treća opcija za sakrivanje kontakta na WhatsAppu je korištenje aplikacija treće strane koje omogućuju skrivanje kontakata na WhatsAppu. Ove aplikacije omogućuju vam da sakrijete kontakt tako da se ne prikazuje u vašoj listi kontakata, ali vam još uvijek omogućuju da razgovarate s tom osobom kada želite. Ako koristite WhatsApp Web, možete sakriti kontakt tako da odete na postavke profila i odaberete "Sakrij kontakt". To će ukloniti kontakt iz vašeg prikaza kontakata, ali će vam još uvijek omogućiti da razgovarate s tom osobom.