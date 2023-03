Facebook je društvena mreža koja korisnicima omogućuje da se povežu s prijateljima i obitelji te pronađu nove kontakte putem zajedničkih interesa. Jedna od značajki Facebooka je pretraživanje osoba pomoću slika, a to znači da možete Facebooku prikazati sliku, a on će pronaći osobu koja se nalazi na slici. No, kako pronaći osobu na Facebooku pomoću slike?

Prvo što trebate učiniti kada želite pronaći osobu na Facebooku pomoću slike je otvoriti Facebook. Kliknite na ikonu pretraživanja. Kliknite na "Slike" na vrhu prozora pretraživanja. Učitajte sliku osobe koju tražite klikom na "Učitaj sliku".

Nakon toga sačekajte nekoliko sekundi. Facebook će pretražiti svoju bazu podataka i prikazati vam slične slike. Ako pronađete sliku osobe koju tražite, kliknite na nju kako biste vidjeli njihov profil. Ako ne pronađete osobu koju tražite pomoću te slike, možete pokušati s drugom slikom ili koristiti druge metode pretraživanja, poput pretraživanja po imenu ili prezimenu osobe, gradu u kojem živi ili radnom mjestu. Važno je napomenuti da je pretraživanje ljudi na Facebooku ograničeno postavkama privatnosti. Ako osoba nema javno dostupan profil ili je ograničila vidljivost svog profila samo na prijatelje, tada nećete moći pronaći njihov profil pomoću slike.