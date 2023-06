Kako pravilno otvoriti USB stick i pristupiti svim datotekama?

USB stick je jednostavan uređaj za pohranu podataka. USB stickovi su mali, prijenosni i mogu se povezati s bilo kojim računalom ili uređajem koji ima USB priključak. USB stick može pohraniti bilo koju vrstu datoteke koju prebacite. Dostupna veličina USB sticka razlikuje se od uređaja do uređaja, a jedan USB može pohraniti i do 1TB. No, kako otvoriti USB stick na računalu?

Prvo što trebate učiniti kada želite otvoriti USB stick je priključiti USB u svoje računalo. Neovisno o tome koristite li prijenosno ili stolno računalo, svako računalo ima mogućnost priključivanja USB sticka. Jednostavno spojite USB stick u priključak u vašem računalu.

Sljedeće što trebate učiniti kada želite otvoriti USB stick je odabrati kako želite koristiti uređaj. Kada priključite USB, otvoriti će se izbornik. U izborniku odaberite "Otvori direktorij s datotekama". Sada će se otvoriti direktorij sa svim datotekama koje su pohranjene na vašem USB sticku.

