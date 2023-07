Na Instagramu vas može zapratiti bilo tko – ako imate javni profil. No, ako imate privatan profil, svatko treba zatražiti dozvolu za praćenje, odnosno poslati zahtjev. Svi zahtjevi se nalaze na jednom mjestu što olakšava da znate tko želi biti vaš Instagram pratitelj, kao i da obrišete ili prihvatite zahtjev kada se na to odlučite. No, niste sigurni kako izbrisati zahtjev na Instagramu? Kada dobijete zahtjev, automatski vam dođe obavijest te kako izbrisati zahtjev na Instagramu postaje vrlo lagano.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kako izbrisati zahtjev na Instagramu možete učiniti u nekoliko sljedećih koraka:

Uđite u Obavijesti Otvorite Zahtjevi za praćenje Pronađite zahtjev koji želite obrisati. Kliknite Izbriši.

I to je jednostavan način kako izbrisati zahtjev na Instagramu. Osoba čiji ste zahtjev izbrisali, moći će vas ponovno dodati, no do tada zahtjev neće postojati.