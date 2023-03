Kako funkcionira dupli profil na Facebooku?

Dupli profil na Facebooku predstavlja kršenje pravila ove društvene mreže i može dovesti do trajnog blokiranja korisničkog računa. Dupli profil znači da jedna osoba ima više od jednog profila na Facebooku, što nije dozvoljeno jer to može dovesti do zloupotrebe i kršenja privatnosti drugih korisnika.

Ako imate dva ili više profila na Facebooku, preporučuje se da ih spojite u jedan profil kako biste izbjegli probleme sa blokiranjem računa. Postupak spajanja profila na Facebooku je jednostavan, a korisnici će zadržati sve svoje prijatelje, poruke i postove na jednom profilu.

Imati dupli profil na Facebooku nije dopušteno, a ako imate više od jednog profila, spojite ih u jedan da biste izbjegli moguće sankcije. Važno je pridržavati se pravila Facebooka kako bi se izbjegle neugodnosti i očuvala sigurnost na ovoj popularnoj društvenoj mreži.