Kako deinstalirati Viber na laptopu u nekoliko koraka

Viber je jedna od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje koja olakšava svakodnevnu komunikaciju. Putem Vibera možete slati poruke, fotografije, videozapise, glasovne poruke te upućivati pozive. Viber također možete preuzeti i na laptop. No, ako želite deinstalirati Viber na laptopu zbog sigurnosti, to je jednostavno napraviti. No, kako deinstalirati Viber na laptopu?

Prvo što trebate učiniti kada želite deinstalirati Viber na laptopu je otvaranje aplikacije. Otvorite Viber na svom laptopu. Kliknite svoju profilnu sliku pored polja za pretraživanje. Pritisnite "Postavke", a zatim kliknite na "Privatnost i sigurnost".

Sljedeće što trebate učiniti kada želite deinstalirati Viber na laptopu je deaktivirati Viber na laptopu. Pritisnite "Deaktiviraj", a zatim ponovno kliknite "Deaktiviraj za potvrdu". Otvorite upravljačku ploču na laptopu. Kliknite na "Programi", kliknite "Deinstaliraj program" te odaberite Viber i kliknite "Ukloni". Ovo je brz i jednostavan način za brisanje Vibera na laptopu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.