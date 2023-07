Kreativni savjeti kako oblikovati bambus

Bambus je za mnoge sretna biljka jer se vjeruje da donosi sreću, no ako ona neće biti sretna s mjestom gdje se nalazi ili načinom održavanja, jasno će vam to pokazati. Naime, bambus je biljka koja može „divljački“ rasti stoga je važno stalno oblikovanje, u protivnom će brzo uvenuti. Kako oblikovati bambus zahtjevan je proces i mnogi odustanu od njega. No važno je da budete strpljivi i da se posvetite tome kako oblikovati bambus. Da biste znali kako oblikovati bambus, morate ga dobro poznavati, odnosno morate znati koja mu je glavna stabljika.

Naime, najvažniji i jedini korak u tome kako oblikovati bambus je da ne režete glavnu stabljiku bambusa, već da lagano prerežete snopove. Na taj će se način omogućiti da se pojave novi izdanci.

To je način kako oblikovati bambus, no zapamtite da vaše škare moraju biti sterilne kako ne biste prenijeli bakterije te kako ne smijete dirati glavnu stabljiku.