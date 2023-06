Nikakva štednja i inflacija: Slavne face već ljetuju u Europi

Iako vrijeme i nije još pravo ljetno, čini se kako to hollywoodskim facama nimalo ne smeta. Dapače, mnogi su već sada spakirali kovčege i uputili se na ljetovanje diljem Europe. Tko zna možda netko od ovih slavnih faca stigne i do Hrvatske. Leonardo DiCaprio još je odmoru. Nakon što je prošli tjedan uhvaćen na Ibizi s mlađahnom manekenkom, sada je u Toskani. Možda stigne i do Hrvatske. U galeriji provjeri koje su to slavne face već stigle u Europu.