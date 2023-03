Znaš li koliko si zaista stara? Izračunaj biološku dob uz jednostavan test

Kada te netko pita koliko imaš godina, reći ćeš mu svoju kronološku dob, odnosno vrijeme koje si dosad provela na Zemlji. Biološka dob se razlikuje od kronološke - tvoje tijelo može biti starije, ali i mlađe, no što piše u dokumentima. Na kronološku dob ne možeš utjecati - imat ćeš isto godina, što god sa sobom napravila. Vrijeme neupitno teče.

Drugim riječima, možeš se pomladiti, odnosno produljiti svoje telomere uvođenjem zdravih navika, a izbacivanjem onih štetnih. Sad se sigurno pitaš što su to telomeri? Nekako ti zvuči poznato, možda si naišla u nekom članku na ovaj pojam, ali si ne možeš predočiti što on predstavlja. Telomeri su završeci kromosoma, a njihova zadaća je da štite kromosom od propadanja. Svakom diobom stanice oni se skraćuju. Odnosno, starenjem ove zaštitne strukture na završecima kromosoma postaju sve kraće te na koncu stanice odumiru ili ulaze u stanje mirovanja. Jednostavnije rečeno - što su telomeri kraći, to smo podložniji bolestima, a naša biološka dob je veća.

Održavanjem zdravog načina života zapravo možemo usporiti starenje produžujući telomere. Danas postoje pametne vage koje analiziraju sastav tijela i iz podataka iščitavaju tvoju realnu, odnosno biološku dob, no nju (istina manje precizno) možeš odrediti i bez vage uz pomoć jednostavnog testa koji donosimo u nastavku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Sagni se

Riječ je o tjelovježbi koja ti je dobro poznata još iz školskih dana. Prije, no što ju izvedeš, malo se zagrij. Istegni se lagano, skači u mjesto 30-ak sekundi, razgibaj se kako to i inače činiš prije treninga.

Kad budeš spremna stani uspravno i skupi stopala te napravi pregib prema naprijed. Biološku dob odredit ćeš ovisno o tome koliko "duboko" možeš ići u ovaj položaj, odnosno do kud ti dosežu prsti na rukama. Do ispod koljena, do prstiju na nogama, do poda ili pak možeš bez savijanja u koljenima dotaknuti dlanovima pod? Što si gipkija to si mlađa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

U brojkama biološka dob izgleda ovako:

Imaš više od 50 godina ako uopće ne možeš dotaknuti stopala, čak i kada se saviješ u koljenima

Imaš od 38 do 50 godina ako jedino kada saviješ koljena možeš dotaknuti stopala

Imaš od 35 do 38 godina ako bez savijanja u koljenima prstima možeš dotaknuti pod

Imaš 20 do 25 godina ako možeš dlanovima dotaknuti pod, a da ne savijaš koljena

Čestitamo ti ako si biološki mlađa od svoje kronološke dobi ili ako ti se ova dva faktora poklapaju. Samo nastavi tako.

Što učiniti ako si starija, no što si mislila?

Ako si starija, nego što piše u rodnom listu, trebala bi poraditi na svojim telomerima, odnosno poboljšati stil života, uvesti zdrave navike u svakodnevicu i osloboditi se onih nezdravih. Ne brini, nije teško i nije ništa za što dosad nisi čula. U nastavku ti otkrivamo nekoliko koraka koje bi trebala poduzeti kako bi pomladila svoj organizam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Postani fizički aktivnija

Za početak je dovoljno da u svoju dnevnu rutinu uvedeš žustru šetnju u trajanju od minimalno 20 minuta. Što više - to bolje, no i pola sata već je sasvim dovoljno ako dok hodaš jedva pričaš i dobro se oznojiš. Ne vuci se po kvartu, već "ubaci u petu". Kad kažemo dnevnu rutinu mislimo svaki dan. Ne preskači šetnju.

Poradi na prehrani

izbaci šećere iz prehrane i prerađene namirnice te jede sezonsko voće i povrće i pij dovoljne količine vode. Možeš piti i nezaslađene čajeve te kavu, po mogućnosti bez šećera. Više kuhaj, manje naručuj iz dostove i manje posjećuj restorane. Kad ti predlažemo kuhanje, pritom ne mislimo da moraš biti virtuoz u kuhinji - zaboravi na pohanje, dizana tijesta, kremaste kolače i raskošne pečenke. Za pripremu kvalitetnog obroka za štednjakom je dovoljno provesti pola sata do 45 minuta - blanširano povrće s maslinovim uljem i pileći file na naglo te svježa salata ukusan su i zdrav ručak isto kao i varivo od leće koje ćeš zgotoviti u navedenom roku. Brojna jednostavna jela su ujedno i vrlo zdrava.

Ograniči izloženost elektromagnetskom zračenju

Nemoguće ga je izbjeći, no možeš ograničiti izloženost elektromagnetskom zračenju. To znači da bi trebala prije odlaska na počinak gasiti Wi-Fi i Bloototh, ne odlaziti na počinak s mobitelom, uvijek držati mobitel i laptop podalje od tijela (ne nositi mobitel u džepu od hlača niti držati laptop u krilu satima) te izbjegavati korištenje mikrovalne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Izbjegavaj stres

Ipak, najvažnije je naučiti se nositi sa stresom te ga izbjegavati što je više moguće. Čini svakodnevno nešto što te opušta i u čemu uživaš, prakticiraj vježbe disanja, poradi na svojoj duhovnosti i druži se s ljudima u čijem društvu uživaš. Pažljivo biraj prijatelje, a još pažljivije životnog partnera. Na izbor rodbine ne možeš utjecati, no možeš ih "dozirati". Nitko nije vrijedan tvojih telomera.