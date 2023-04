Ne boje se tražiti ono što žele: Ove osobine imaju sve alfa žene

Teško ti je kada moraš biti puno niže u hijerarhiji, bez obzira radi li se o poslu ili ljubavnim vezama? Ne, ovo ne znači da si jako zahtjevna osoba s kojom je teško provoditi vrijeme. Ovo je samo jedan od znakova koji pokazuje da si alfa žena.

Alfa žena je ona koja je uspjela postići značajan uspjeh u svim područjima života. I djeluje s mjesta autoriteta. Snažna alfa žena zna što želi i ne voli ovisiti o nikome dok ostvaruje svoje snove. Boje li se drugi ljudi takvih žena? Puno toga ovisi o njihovoj osobnosti i okolnostima u kojima se nalaze, ali ove žene se poštuje jer ne ovise o tuđem mišljenju. Ako misliš da hrabro koračaš kroz svijet i prelaziš prepreke onda si i ti možda alfa žena. Koje sve osobine ima ova žena možeš saznati u nastavku članka.

Visoka emocionalna inteligencija

Snažna žena zna identificirati toksičan odnos i napustiti ga kada je potrebno. Vrlo je svjesna osjećaja, ljudi i situacija te je to važan dio njezine osobnosti. Odluke će donositi na temelju iskustva, a izbjegavat će odluke temeljene na emocijama. Znanje i iskustvo su važni za odluke i zbog toga neće stvarati situacije iz kojih ne može izaći. Uspjet će napustiti toksične odnose prije nego postanu još gori, a zbog toga često izbjegava dramu u životu.

Prirodno samopouzdanje

Pozitivnost u stavu donosi samopouzdanje koje je vrlo prirodno, a ljudi zbog toga ljudi vrlo lako slijede ove žene. Samopouzdanje dolazi od sposobnosti i talenta, a ne iz arogancije. Osim toga vrlo su i vrlo smirene, a alfa žena će poštovati druge ljude i neće ugroziti svoje samopouzdanje.

Stvaranje ravnoteže

Prava alfa žena zna kako stvoriti ravnotežu između posla i privatnog života. Zna kada joj je potrebna pauza, ali i kada je potrebno uložiti dodatan trud u poslovni uspjeh. Ravnotežu stvara donošenjem pravih odluka, a to znači da se ponekad treba povući. Upravo zbog ravnoteže svako njezino djelovanje je odrađeno s lakoćom.

Lakoća u djelovanju

Još je jedna stvar vrlo tipična za žene koje imaju predznak alfa. Potrebno je puno truda i vremena da rad izgleda kao da nije uložen trud, ali ovo žene će upravo to imati. To je proces koji je započeo od vjere u sebe do sposobnosti da se nose sa stresom. No ljudi će jedino primijetiti kako sve u njezinom životu teče bez puno truda, piše Themindsjournal.com.

Nazivaju stvari pravim imenom

Jedna od zanimljivih karakteristika snažnih žena je da nikada ne pretjeruju ili se ne koriste jako slatkim riječima. Vole stvari nazvati pravim imenom, a nisu svi ljudi ljubitelji istine i iskrenosti. No s ovim ponašanjem dobivaju poštovanje, a ljudi koji teže iskrenosti sigurno će im se diviti.

Konstruktivna kritika im je jako važna

Teško je pronaći alfa ženu koja se brani ili je frustrirana zbog bilo kakve kritike. Alfa žena zna svoju vrijednost i potencijal te se zbog toga izdvaja iz gomile. Dovoljno je jaka da čuje istinu, pogleda u sebe i radi na samopoboljšanju. Takve žene ne shvaćaju ozbiljno nevažne komentare i cijene konstruktivnu kritiku. Jedan od znakova da je žena snažna je sposobnost da shvati razliku između pozitivne i negativne kritike.

Jedino se natječu sa sobom

Alfa žena zna što joj najbolje odgovara, a što treba izbjegavati te ne gubi vrijeme pokušavajući zadovoljiti druge ljude. Nije ljubomorna na tuđe uspjehe ili pobjede, a vrlo je svjesna svoje snage i ograničenja. Također ima jasnu viziju svog života i nikako se ne uspoređuje s drugim muškarcima ili ženama. Emocionalno je vrlo jaka i svaki dan pokušava biti bolja verzija sebe. Niti ona osuđuje druge niti ikome daje priliku za osudu.