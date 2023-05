10 znakova da si perfekcionist i da to loše utječe na tvoj život

Moderan način života, trka za karijerom i uspoređivanje s drugima mnogim ljudima stvaraju pritisak i dovode ih do opsesije perfekcionizom. Težnja za savršenstvom na prvu možda i ne zvuči tako loše, no psiholozi upozoravaju da je perfekcionizam češće mana nego vrlina.

Perfekcionizam je neumorna težnja prema besprijekornosti te postavljanje nedostižno visokih standarda, često praćena pretjeranom samokritikom i strahom od neuspjeha. Dodatne karakteristike perfekcionista su kritičnost prema vlastitim pogreškama, odgađanje zadataka, teško prihvaćanje konstruktivnih kritika te stalan osjećaj da nisu dovoljno dobri.

Iako je u nekim aspektima u životu ili određenim zanimanjima perfekcionizam poželjna osobina, istovremeno sklonost perfekcionizmu može biti opterećujuća za samu osobu, ali i za njezinu okolinu. Naime, perfekcionisti imaju izuzetno visoke kriterije i visoka očekivanja, no ta njihova stalna težnja za savršenstvom često negativno utječe na njihov život i sprečava ih u postizanju uspjeha.

Psiholozi ističu da pretjerani perfekcionizam može doprinijeti pojavi stresa i tjeskobe, izazvati probleme sa samopoštovanjem, kao i poteškoće u odnosima.

Prema tome, perfekcionizam može imati pozitivne, ali i negativne strane, osobito ako se s njime pretjeruje. U nastavku pročitaj znakove koji otkrivaju da te tvoja težnja za savršenstvom ograničava na brojne načine. Ako ih primijetiš, možda je vrijeme da napraviš korak unatrag.

Imaš nerealna očekivanja

Prestroga si prema sebi, ali i prema drugima. Imaš jako velika očekivanja i kriterije kojima je gotovo nemoguće udovoljiti. Kada napraviš pogrešku, osjećat ćeš se kao da nisi dovoljno dobra ni za što i to će negativno utjecati na tvoje samopoštovanje. Osim toga, imaš nerealna očekivanja i prema drugima i očekuješ da budu savršeni. One koji to nisu smatraš 'slabićima'.

Teško vjeruješ drugima

Kao perfekcionist, oslanjaš se samo na sebe, što znači da ne vjeruješ drugima pa nisi spremna prihvatiti tuđu pomoć ili mišljenje. Podsvjesno, uvijek sumnjaš da drugi imaju neke skrivene namjere.

Želiš sve imati pod kontrolom

Veliki si 'control freak' jer želiš da sve u tvom životu bude savršeno. Sama sebi stvaraš jako veliki pritisak zbog čega si stalno pod stresom ili se osjećaš anksiozno. Ako nešto nije onako kako si zamislila, jako se teško nosiš s neuspjehom. Stvari koje nisu pod tvojom kontrolom izluđuju te, dok te neočekivani događaji izbacuju te iz kolotečine, a sve to skupa negativno utječe na tvoju sreću i blagostanje.

Osjećaš se opterećeno

Teško je biti perfekcionist jer se osjećaš kao da nikad ne možeš stati i uzeti pauzu budući da stalno pokušavaš sve imati pod kontrolom. Ne samo da se jedva nosiš sa svojim životom, već se i drugi oslanjaju na tebe jer smatraju da si ti osoba koja je sposobna riješiti baš sve. Zbog svega toga osjećaš se preopterećeno.

Pod velikim si stresom

S obzirom da pokušavaš sve držati pod kontrolom, nikada se ne 'isključuješ'. Za tebe nema odmora, stalno si pod stresom i pritiskom, a to se negativno odražava na tvoje zdravlje. Ako si nikad nećeš dati oduška, mogla bi se suočiti s brojnim zdravstvenim problemima koji će ti narušiti kvalitetu života.

Bojiš se neuspjeha

Pefekcionisti imaju visoko postavljene standarde, a istovremeno se jako boje neuspjeha. Na svoje pogreške ili krive odluke gledaju kao na osobne neuspjehe. Imaju intenzivnu averziju prema činjenju pogrešaka, a radi takvih strahova često su paralizirani što se može negativno odraziti na njihovu karijeru. Nisu spremni preuzeti rizik ili iskoristiti neke prilike jer im je izbjegavanje neuspjeha važnije od osobnog rasta i razvoja.

Imaš problema s donošenjem odluka

Često preispituješ svoje izbore, strahujući da će se tvoje odluke negativno odraziti na tvoje sposobnosti ili na tvoj karakter. Perfekcionisti imaju tendenciju pretjerano analizirati i promišljati svaku odluku, važući sve moguće ishode i potencijalne rizike.

Izbjegavaš preuzeti rizik

Ljudi koji su opterećeni perfekcionizmom boje se prihvaćati nove izazove i nerado izlaze iz svoje zone udobnosti. Strah da neće doseći savršenstvo za kojim teže ili sama mogućnost da pogriješe sprečava ih da iskoriste prilike koje im se pružaju ili da prihvate projekte koje smatraju previše izazovnima. Ako izbjegavaš preuzeti bilo kakav rizik, to može ograničiti tvoj osobni i profesionalni razvoj i spriječiti te da uživaš u korisnim iskustvima.

Stalno se uspoređuješ s drugima

Perfekcionisti imaju tendenciju često se uspoređivati s drugima, tražeći potvrdu o vlastitoj vrijednosti i postignućima. Ako ti ovo zvuči poznato, moguće je da mjeriš svoj uspjeh na temelju tuđih postignuća. Stalno uspoređivanje s drugima može potaknuti osjećaj manje vrijednosti te pojačati tvoje perfekcionističke tendencije dok nastojiš nadmašiti ili se mjeriti s tuđim idealiziranim standardima.

Teško ti je slaviti vlastita postignuća

Često imaš problema sa slavljenjem vlastitih uspjeha. Čak i kada postigneš nešto značajno, umanjuješ značaj svojih postignuća ili brzo prebacuješ fokus na uočene nedostatke ili područja koja bi se mogla poboljšati.