Kako ih prepoznati? Šest jasnih znakova da osoba uvijek izigrava žrtvu

Kako prepoznati osobu koja uvijek izigrava žrtvu - pitanje je to koje će si svatko od nas postaviti kada posumnja da se našao u društvu takve osobe. Glumiti žrtvu nije ništa neuobičajeno i mnogi ljudi to rade, iz ovog ili onog razloga, a najčešći je razlog upravo taj kako bi manipulirali drugima. Ljudi su to koji su stalno loše volje, u depresiji, koji vjeruju da su svi uvijek protiv njih, no u stvarnosti, to uopće nije tako, a oni samo glume žrtvu.

Biti u društvu, ili još gore, u prijateljskoj ili romantičnoj vezi s takvom osobom može biti jako iscrpljujuće. Činjenica je da takvo ponašanje nikome ne može donijeti ništa dobro, no takve osobe uporno nastavljaju s takvim ponašanjem, na veliku žalost ljudi oko njih, ali i sebe samih. No, kako prepoznati da si u društvu osobe koja stalno izigrava žrtvu? Evo nekoliko očitih znakova.

Ne preuzimaju odgovornost

Kada glumi žrtvu, osoba će odbiti preuzeti odgovornost za okolnosti u kojima se nalazi. Umjesto toga, upire prstom kako bi se drugi osjećali krivima ili jednostavno ignorira svoju ulogu u nastanku problema. Toj će osobi uvijek krivci biti neki drugi, a nikada ona sama, čak i ako je ona glavni krivac.

Zamjeraju i velika su zlopamtila

Osobe koje izigravaju žrtve velika su zlopamtila i učinit će sve da se drugi ljudi osjećaju loše zbog svojih postupaka u prošlosti. Takve osobe pamte sve i uvijek će biti spremne to upotrijebiti protiv nekoga tko im se zamjeri - iznijet će neka stara sjećanja i događaje u kojima su bile povrijeđene, ali će ih koristiti kao razloge zašto ne mogu promijeniti svoj stav, život ili okolnosti u sadašnjosti.

Osjećaju se nemoćno

To bi moglo biti ponašanje u sjeni, što znači da žrtva izvana ne pokazuje da se osjeća nemoćnom. Umjesto toga, bit će manipulativna, nasilna i nepristojna, samo kako bi dobila ono što želi. Obično je žrtva netko tko je sumnjičav prema drugima, osjeća se nesigurno i stalno treba saznati najnovije tračeve dok glumi žrtvu.

Ne vjeruju drugima

Ovo pitanje nije samo problem nepovjerenja drugima. To je problem žrtve koja sama ne vjeruje da je vrijedna povjerenja. Žrtva pretpostavlja da su drugi ljudi isti kao i ona - nepouzdani. Misli da nikome neće moći ništa reći u povjerenju, jer će oni to izbrbljati drugima, baš kao što bi ta osoba napravila da je situacija obrnuta.

Puno se svađaju

Osobe koje stalno izigravaju žrtvu imaju velik problem, a to je da se uvijek moraju svađati s drugima. Čak i kada to nije tako, oni osjećaju da su cijelo vrijeme napadnuti i teško shvaćaju da se ne vrti sve oko njih. Jako teško primaju kritike i ako nešto nije po njihovom, neće im biti problem posvađati se.

Sažalijevaju sami sebe

Žrtve imaju naviku sažalijevati same sebe. One sebe vide kao bespomoćno dijete koje se ne može brinuti samo za sebe. A budući da drugi ljudi prema njima obično ne pokazuju simpatiju ili empatiju, to im teško pada i nastavljaju izigravati žrtvu i žaliti se oko svega što im se događa, samo kako bi iz drugih uspjeli 'izvući' makar malo empatije.