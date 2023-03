Nije samo bol u prsima: 9 znakova koji mogu ukazivati na probleme sa srcem

Srce je vjerojatno najvažniji ljudski mišić jer znamo da je zadužen za pumpanje krvi u krvne žile. No, srce je organ koji posebno trebamo čuvati. Zdrav život, tjelovježba samo je dio stvari koje nam pomažu održati naše srce zdravim. Imaj na umu da visok krvni tlak, krvni ugrušci, aritmije i problemi sa zaliscima mogu izazvati ošamućenost, vrtoglavicu, otežano disanje i bol u čeljusti. Budući da ovi simptomi nisu direktno povezani sa srcem često postoji mogućnost da ih previdimo. Ne kažemo da pri prvoj vrtoglavici moraš juriti liječniku, no osluškuj svoje tijelo i primjetiš li da je neki od ovih potencijalnih simptoma vrlo intenzivan ili traje duže vrijeme, ipak bi se trebala posavjetovati s liječnikom.

Bol u prsima ne mora odmah nužno značiti da riječ o srčanom udaru. Važno je da promatraš simptome i ako sumnjaš na nešto posavjetuj se sa svojim liječnikom. U nastavku provjeri koje pokazatelje ne bi trebala posve ignorirati.

Trnci ili bolovi u nogama

Bol u nogama, osobito listovima i potkoljenicama popraćene oticanjem, iako daleko od srca može signalizirati na srčane probleme. Oticanje nogu također se može pojaviti ako srce ima problema s pumpanjem krvi kroz tijelo, što uzrokuje smanjeni protok krvi u nogama. Ako osjetiš stezanje, grčeve u listovima dok hodaš, možda bi bilo pametno posjetiti liječnika, jer to može biti znak PAD-a (periferne arterijske bolesti) .

Vrtoglavica ili ošamućenost

Abnormalnosti krvnog tlaka što znači previsok ili prenizak krvni tlak - može uzrokovati vrtoglavicu. Neki ljudi će doživjeti lupanje srca koji mogu izazvati ošamućenost. Iako su nekad aritmije dobroćudne i potaknute čimbenicima poput kofeina ili menopauze, neki nepravilni otkucaji srca - uključujući one koji se javljaju na dnu srčane komore - mogu biti znak bolesti srca ili začepljenja srčanih arterija.

Jaka glavobolja

Jaka glavobolja može biti znak da nešto nije u redu sa srcem. Frontalna glavobolja s boli na području čela i iza očiju može ukazivati ​​na to da osoba ima visok krvni tlak. Visoki krvni tlak koji rezultira glavoboljom je ozbiljan problem. Ako je tlak predugo povišen to može dovesti doći do pucanja krvnih žila.

Kratak dah

Kratkoća daha simptom je povezan s mnogim srčanim oboljenjima. Kratkoća daha, osobito pri naporu, može biti znak da osoba ima visok krvni tlak. Iznenadni nedostatak zraka koji se pogoršava s naporom također može biti znak ugruška u plućima. Možda postoji problem s jednim od srčanih zalistaka, poremećaji srčanog ritma ili čak zatajenje srca . Ako je kratkoća daha iznenadna i ozbiljna ili ako se postupno pogoršava važno je posjetiti kardiologa.

Bol i stezanje čeljusti

Neki ljudi s kardiovaskularnim problemima osjetit će bol u čeljusti koja se širi niz vrat pa sve do lijeve ruke. Osobe koje osjećaju bol u vratu i čeljusti trebaju odmah na pregled kod liječnika. Kod infarkta se čak može dogoditi da se bol osjeti u čeljusti, ili leđima.

Mučnina i smanjen apetit

Mučnina i gubitak apetita mogu biti znakovi problema sa srcem. Kad srce počne otkazivati, tekućina se može nakupljati u nogama i trbuhu. Kada se crijeva napune tekućinom, ona ne apsorbiraju dobro hranjive tvari, zbog čega ljudi gube apetit i stalno se osjećaju sitima. Nije svaka pojava mučnine pokazatelj srčanog udara – ali ako osjećaš i bolove, treba se zabrinuti.

Umor

Osjećaj stalnog umora može biti simptom problema sa srcem. Ako počneš osjećati ekstremni umor, a tvoj životni stil se nije promijenio, bilo bi dobro da porazgovaraš sa svojim liječnikom opće prakse.

Znojenje

Normalno je znojiti se pogotovo ako si dan provela u teretani, ali osjećaj vrućine i hladan znoj u kombinaciji sa bolovima u prsima znak je da trebaš nazvati hitnu pomoć.

Nepravilan rad srca

Biti svjestan otkucaja vlastitog srca doista je uobičajeno i samo po sebi nema razloga za brigu. Ako ti srce često kuca brzo i nepravilno, tada trebaš posjetiti svog liječnika opće prakse.