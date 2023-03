Sedam najlakših načina kako razlikovati simptoma PMS-a i rane trudnoće

PMS ili predmenstrualni sindrom sigurno ti je dobro poznat. To je onaj 'prekrasan' period u mjesecu kada si napuhnuta, lice ti je doživjelo eksploziju prištića, sanjaš čokoladu i ubijaš pogledom. Ovi nabrojani samo su neki od simptoma koje žene osjećaju svaki ciklus. Raznolikost je velika i varira od žene do žene a odnosi se na širok spektar fizičkih i psihičkih promjena koje se mogu pojaviti do dva tjedna prije menstruacije. Stručnjaci smatraju da se ovaj sindrom javlja kao posljedica hormonalnih promjena (estrogena i progesterona) koje se u tijelu događaju netom prije menstruacije. Te promjene u razinama hormona uzrokuju grčeve, promjene raspoloženja, bolne grudi, promjene apetita i ostale divote na koje smo već pomalo i navikle.

Trudna ili u PMS-u?

Slične promjene možeš doživjeti i ako iščekuješ (ili ti se dogodi) trudnoća. Mnoge žene znaju ignorirati rane simptome trudnoće jer su uvjerene da se radi o PMS-u. Ali nije tako. Iako je većina simptoma rane trudnoće gotovo identična PMS-u, postoje sitne ali bitne razlike koje će ti nagovijestiti da se ipak radi o trudnoći. Da se lakše snađeš, donosimo ti popis po čemu se simptomi PMS-a razlikuju od onih u trudnoći.

Bolne grudi

U PMS-u će grudi postati osjetljive i bolne na dodir već u drugoj polovici ciklusa. Gradacija boli varira od slabe do jake kada je problematično nositi usku odjeću i grudnjake. Najjaču bol osjetit ćeš netom prije menstruacije, a dojke će ti biti natečene s malim kvržicama. Bol će polako nestajati već s prvim danom menstruacije

Za razliku od PMS-a ako je riječ o ranoj trudnoći tvoje će grudi biti vrlo osjetljive na dodir, punije i teže. Znamo da zvuči slično, ali u ranoj trudnoći očekuj da će ti dojke 'nabubriti' više nego obično. Istaknute vene po dojkama još su jedan znak kako bi mogla biti riječ o trudnoći.

Krvarenje

Za vrijeme PMS-a ne bi trebala imati nikakva krvarenja, pa ni 'spotting'. Mjesečnicu ćeš prepoznati po težem obliku krvarenja koje može trajati i tjedan dana.

Za neke žene, prvi znak trudnoće bit će blago vaginalno krvarenje koje se može pojaviti pred kraj ciklusa, točnije 10 do 14 dana nakon začeća. To blago krvarenje više liči na sukrvicu, smećkaste je boje i nije dovoljno obilno da popuni uložak ili tampon. spotting obično traje dan - dva i teško se može zamijeniti s menstruacijom.

Promjene raspoloženja

I sama znaš da si u vrijeme PMS-a razdražljiva, pomalo nervozna a ponekad se dogode i neki ispadi tuge ili prevelike sreće. Takvi disbalansi nestanu kada se pojavi menstruacija, a možeš si i sama pomoći tako da si osiguraš dovoljno sna i malo tjelovježbe da podigneš razine dopamina u mozgu.

U trudnoći su te promjene raspoloženja izraženije i puno jačeg intenziteta. Ukratko ako te 'lupi' promjena raspoloženja radi drugog stanja, vrlo ćeš vjerojatno to i znati Bit će to tsunami emocionalne nestabilnosti koju nećeš moći kontrolirati. Jedan trenutak ćeš se smijati iz sveg glasa, a već sljedeći ćeš roniti suze jer si na TV-u ugledala reklamu s mačićima.

Malaksalost

Umor je česta pojava za vrijeme PMS-a, obično prolazi uz malo tjelovježbe ili šalicu kave. Ne narušava kvalitetu života i uglavnom ti dozvoljava da normalno funkcioniraš i odrađuješ dnevne zadatke.

Umor u trudnoći dosta se razlikuje od onoga u PMS-u. Očekuj da će ti se oči same sklapati, ne vezano stojiš li, sjediš ili ležiš. I ne prolazi. Probudit ćeš se umorna, bit ćeš umorna tijekom cijelog dana i zaspat ćeš umorna. I tako u krug. U ranoj trudnoći ovo je sasvim normalna pojava a događa se zbog povećane razine hormona progesterona. Zdrava i lagana prehrana mogu ti pomoći utoliko da dodatno ne opterećuješ organizam teškom hranom.

Mučnina

Ako ti menstruacija kasni koji dan, ne bi trebala osjećati mučninu, ali može ti biti mučno za vrijeme PMS-a, a možeš iskusiti i ostale probavne tegobe poput grčeva i proljeva.

Jutarnja mučnina jedan je od sigurnih znakova trudnoće. Obično se pojavljuje oko mjesec dana nakon začeća, a povraćanje može i ne mora biti prisutno. Unatoč nazivu 'jutarnja mučnina', može se pojaviti bilo kada u danu, pa čak i po noći. Nema pravila, može trajati cijele dane ili par sati.

Promjena apetita

Nije čudno ako u ovom periodu jedeš sve pred sobom, a posebno ti je drago sve što ima čokolade i šećera. Ne smeta ti ni slano pa slatko, ma sve kombinacije su dolične. I taman završiš s jelom i mogla bi opet. Zvuči poznato? E pa to je tipični primjer prehrambenih navika žene u PMS-u.

Trudnoća sa sobom nosi slično ponašanje, ali opet bitno drugačije. Moguće da ćeš imati želju za određenim okusima, ali promjena apetita u trudnoći sa sobom nosi i druge novitete. Velike su šanse da će ti se određena hrana početi gaditi bez nekog valjanog razloga, a neke vrste hrane koje nisi prije jela sada se mogu popeti na vrh tvoje hranidbene piramide.

Grčevi

Grčevi su normalna stvar u PMS-u i obično se pojavljuju 24-48 sati prije menstruacije. Bol je najveća prva dva dana menzesa i nakon toga jenjava.

Grčevi u trudnoći malo su blaži od onih u PMS-u. Obično se pojavljuju tjedan do dva nakon začeća i puno su nježniji i trajniji. Osjećaj je identičan kao kada stiže menstruacije samo puno slabijeg intenziteta.