Iva Brčić nam je objasnila kako se nositi s kritikom i samokritikom?

Žene su vrlo kritične, a posebno su samokritične i pokušavaju biti uvijek savršene i još bolje u svakom segmentu života. Pokušavaju dostići savršene slike koje često vide u medijima - u braku, na poslu i slično, a sve je to nemoguće. Tako onda često žive u nekom začaranom krugu i nameću sebi nemoguće standarde. No svaka bi žena ipak trebala prvo brinuti o sebi i ne pokušavati ostvariti nemoguće standarde, a prvi korak prema tome je znati kako se nositi s kritikom i samokritikom.

Sociologinja Iva Brčić upravo je u našem video razgovoru objasnila koliko je važno da žene budu blage prema sebi, ali i da je bitan način na koji je određena kritika upućena. "Žene često misle da nisu trebale nešto učiniti ili da su trebali biti puno bolje. No što se zapravo događa - žene si tako uništavaju samopouzdanje. Podsvjesno same sebe blokiraju, a kako bi poboljšale situaciju potrebno je odmah zaustaviti negativne misli (iako to nije lako)", objasnila je Iva Brčić. Osim toga, u videu Iva Brčić objašnjava koliko kritika i samokritika utječe na žene i koliko su često vrlo zahtjevne prema sebi, ali blage prema ljudima oko sebe.