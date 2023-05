Često različiti učitelji i edukatori govore jednu te istu rečenicu "važno je živjeti u trenutku", a onda se počinjemo pitati što to zapravo znači. Zar ne živimo svi sada u ovom trenutku kada smo fizički na određenom mjestu? No prema različitim stručnjacima ipak moramo malo zastati i razmisliti jesmo li prisutni o sadašnjem trenutku. Upravo zbog toga smo upitali magistru sociologije i edukatoricu Ivu Brčić da nam objasni što znači živjeti sada i ovdje.

"Vrlo često živimo ili u prošlosti ili u sadašnjosti. Naš mozak nam stalno govori što smo mogli napraviti bolje, kako smo mogli nešto drugačije. Ili s druge strane nam mozak govori što još trebamo napraviti taj dan ili tjedan. Zbog toga sadašnje trenutke doživljavamo samo površno ili ih uopće nismo svjesni. Život u trenutku znači da smo svjesni sad ovog trenutka i da ne brinemo o tome što smo mogli napraviti jer ne možemo promijeniti ili da brinemo o nečem što se još nije ni dogodilo", objašnjava magistra sociologije Iva Brčić.

No kako živjeti u sadašnjem trenutku? Prema Ivi Brčić nije toliko komplicirano kao što se može činiti na prvu. "Rekla bih da bismo trebali oponašati djecu jer su oni fantastični učitelji. Sjetite se samo kako izgledaju djeca kada se bave s nečim, na primjer kada slažu kocke ili se igraju. Djeca su potpuno uronjena u ono što rade. Čak se do njih ne može ni doprijeti. Ne čuju kada im nešto govorimo jer su u trenutku", objašnjava Iva Brčić. Osim toga, u videu Iva Brčić objašnjava jednostavne korake koje svaka osoba može učiniti kako bi što više živjela u trenutku, no vrlo je važno i da shvatimo zašto multitasking nije uvijek dobar za nas.