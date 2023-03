Moguće je da zbog ovih loših navika imaš osjećaj da ti novac 'klizi kroz ruke'

Kakva si kad su u pitanju financije? Hodaš po tankoj liniji pa svako malo zaroniš u crveno, ili si stalno u crvenom, a početak mjeseca ti je kao ponovno rođenje ili si, pak, debelo u plusu, s pozamašnom štednjom na računu koju upravo planiraš uložiti u kriptovalutu? Ili si od onih koji žive od plaće do plaće, discpilinirana, ali i frustrirana jer ne možeš zaraditi više?

Ili nerealna, ali vrlo kreativna i puna elana poput Delboya iz Mućki, koji neprestano ponavlja: "This time next year we'll be milionares"? Pomazila ga je sreća pa se obogatio, ali novac nije znao zadržati, a odmogla je i porezna koja se konačno naplatila. No, da ne duljimo o Delboyju, u nastavku ti oktirvamo kako doći na zelenu granu kada je novac u pitanju.

Ako nisi zadvoljna svojim financijama, možda radiš neke od ovih grešaka. Prepoznaš li se na idućim stranicama, ispravi loše navike vezane uz novac i podebljaj svoj račun. Zanimljivo je da mnoge stvari koje utječu na financije, uopće ne povezujemo s njima - poput navika vezanih uz spavanje.

Predugo spavaš

Jedna od zajedničkih karakteristika mnogih uspješnih ljudi je da ustaju vrlo rano, prije svih. Na taj način dobivaju vrijeme za sebe, ono u kojem mogu pročitati vijesti ili neko inspirativno štivo, odgovoriti na mejlove i odraditi trening. Pritom neće žrtvovati vrijeme namijenjeno obitelji i od rane zore bit će u prednosti.

Ne čitaš

Bogati i uspješni ljudi neprestano uče i ulažu u svoje znanje. Čitanje otvara različite perspekive, proširuje vidike, inspirira te u stvaranju želja i planova te daje poticaj i motivaciju da ih ostvariš. Čitaj struču literaturu, članke te na društvenim mrežama prati osobe koje smatraš autoritetima ili misiš da je od njih vrijedno učiti.

Ne štediš

"Posao te neće učiniti bogatom, ni štednja u kasici prasici, već ulaganja", kaže mladi američki poduzetnik Brandon Turner, osnivač Growth at BiggerPockets.com koji se proslavio i obogatio podcastom o investiranju u nekretnine. " I ne zaboravi, tvoj automobil i razne druge 'igračke' troše novac, odnosno oduzimaju ti od budućeg bogatstva", dodaje za portal Entrepreneur.com.

Oslanjaš se na samo jedan izvor prihoda

Sigurno si čula za izreku koja kaže kako nije dobro držati sva jaja u istoj košari. Ljudi s puno novca imaju više izvora prihoda, no ne znači nužno da moraš raditi paralelno dva posla. Možeš i hobi pretvriti u dodatni izvor zarade. Ako si vješta s rukama, ponudi svoje rukotvorine ili ako znaš svirati neki instrument, ponudi tečaj. Društvene mreže uvelike će ti olakšati da dođeš do potencijanih kupaca.

Ne poštuješ pravilo 70/30

Veliki američki poduzetnik i motivacijski govornik Jim Rohn cijeli je život posvetio pomicanju osobnih granica i razvoju, a njegova formula za uspijeh po pitanju financija vrlo je jednostavna i on je nazva pravilom 70/30.

"Nakon što platiš račune i ostala mjesečna davanja, nauči živjeti sa 70 posto svojih prihoda. Bitno je vidjeti kako upravljaš s preostalih 30 posto", piše Rohn u knjizi The Keys to Success. Predlaže da jednu trećinu daješ dobrotvornim organizacijama, jednu da investiraš, a jednu staviš na štednju. "U početku nećeš primijetiti raziku, no nakon pet godina ona će biti zamjentna, a nakon deset bit će sasvim solida", dodaje Rohn.

Ne postavljaš si dnevne ciljeve

Ispravi ovu lošu naviku i na odličnom si putu do uspjeha. Kada ujutro ustaneš, ili još bolje, uvečer prije spavanja, napiši na papiri koje sve zadatke trebaš odraditi sutra. Na taj nain iskristalizirat će ti se prioriteti i bit ćeš učinkovita, a to je najvažnije.

Ne obraćaš pažnju na sitne troškove

Možda misliš da to što svaki dan potrošiš deset - dvadeset kuna na kavu u kafiću , ne utječe na tvoj budžet, no dovoljno je da pogledaš financije iz vremena lockdowna, kada su kafići bili zatvoreni. Vidjet ćeš da si puno manje trošila. Dobro bi bilo i ukinuti članarinu u teretani u koju ne ideš te u banci kartice koje ne koristiš.

Ne planiraš troškove

Svatko bi trebao planirati svoj budžet barem na mjesečnoj razini, no mnogi to ne čine i zbog toga pretjerano troše. Ukoliko si i ti u ovoj skupini ljudi, promijeni to. Stavi na papri sve izdatke koje planiraš u idućem mjesecu i nastoj ne stvarati nove. Također, smanji nepotrebne troškove. To ćeš učiniti tako što nećeš iz dosade hodati po trgovačkim centrima ili gledati web stranice omiljenih ti brendova.