Šest popularnih pića ili napitaka koje vjerojatno i ti konzumiraš s vremena na vrijeme, a možda i redovito, pojačavaju upale u organizmu, odnosno otvaraju put bakterijama i virusima, dovode do bolesti i kroničnih stanja. Želiš li popraviti svoje zdravlje i ojačati imunitet, trebala bi ih svesti na minimum ili čak i izbaciti iz prehrane.

"Upale su prirodan i zdrav odgovor imuniteta na infekcije. One se gase same od sebe u organizmu koji dobro funkcionira, kada opasnost prođe, no ako si neprestano izložena aktivatorima upala - a to su i šećeri te sastojci procesuiranih namirnica, tijelo se dovodio u stanje kronične upalne reakcije, a to nikako nije dobro", objašnjava za portal Well and Good liječnica i nutricionistkinja Brigid Titgemeier.

Budi najbolja verzija sebe.



Kronična upala pokazala se glavnim uzročnikom gotovo svih kroničnih i autoimunih bolesti. U nastavku ti otkrivamo koje napitke trebaš izbaciti iz svoje prehrane i na taj način učiniti veliku ulogu svome tijelu, ojačati organizam i prevenirati pojavu bolesti.