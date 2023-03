Restoran zabranio ulaz maloj djeci, roditelji se pobunili: Tko je u pravu?

Kreneš li u potragu za hotelskim smještajem, naletjet ćeš na one koji su svojim sadržajima prilagođeni obitelji s djecom pa nude brojne aktivnosti i igraonice. S druge strane, neki smještaji ne primaju obitelji s djecom nego samo odrasle. Oni koji biraju takvu vrstu smještaja kažu da se žele odmaknuti od dječjeg plača, krike i trčkaranja.

Istu politiku ne primanja djece sada žele uvesti i neki restorani. Među njima je i jedan američki restoran u koji više nije moguće doći s djetetom mlađim od 10 godina. Iako su donedavno bili otvoreni za obitelji s malom djecu, do ove je odluke došlo jer su imali neugodnih iskustava s preglasnom djecom, mališanima koji su ostavljali nered, a uz to, nemaju dovoljno prostora za dječje hranilice.

Istaknuli su sljedeće: “Volimo djecu. Stvarno, uistinu, volimo. Ali u posljednje je vrijeme iznimno teško smjestiti djecu u restoranu Nettie's. Zbog buke koju djeca stvaraju, nedostatka prostora za dječje stolice, čišćenja ludog nereda i prevelike odgovornosti za djecu koja trčkaraju po restoranu, odlučili smo da je vrijeme da preuzmemo kontrolu nad situacijom."

Dodali su da im je jasno da će biti onih kojima se ova odluka neće svidjeti, no iznenađujuće, komentatori su uglavnom podržali njihovu odluku. Jedna gospođa s iskustvom rada u ugostiteljstvu ispod objave je napisala da je ovakva odluka fantastična jer su djeca u restoranu često nepristojna, a roditelji na to ni ne obraćaju pažnju. Druga je komentatorica naglasila da se slaže s ovom odlukom premda i sama ima sada odraslu djecu. S druge strane, bilo je i onih koji su ovu odluku prozvali pretjerano grubom i nepotrebnom.

Djeca u restoranima - da ili ne?

Oko ove su teme i u Hrvatskoj podijeljena mišljenja. Bilo je već slučajeva u kojima su neki restorani zabranili ulaz djeci, a možda je najpoznatiji slučaj onaj otprije gotovo petnaest godina kada je vlasnik na vrata stavio natpis: ''Nećemo tolerirati vrištanje djece''. Još je tada bilo jasno da velikoj većini gostiju i vlasnika ne smetaju djeca sama po sebi nego samo ona koja svojim ponašanjem uznemiruju druge. Ona koja vrište i skaču.

No, ostaje pitanje gdje je granica primjerenog, odnosno neprimjerenog ponašanja i kako reagirati u situaciji u kojoj stol do tebe nečije dijete 'tjera svoju volju' i nikako da utiša, a roditelji na to uopće ne obraćaju pažnju.

Isto tako – što je s večernjim odlascima u restoran – misliš li da bi roditelji sa sobom trebali povesti mališane?