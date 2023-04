'Sindrom zlatnog djeteta': 10 znakova koji otkrivaju djecu s povlaštenim tretmanom

Jesi li ikada bila u prisutnosti obitelji u kojoj se čini da je jedno dijete glavna 'zvijezda' - ono je uvijek najbolje u svemu, a iako to možda ne kažu izravno, to je dijete definitivno miljenik svojih roditelja, dok su ostala djeca potisnuta u drugi plan. Ovaj fenomen poznat je kao sindrom zlatnog djeteta, a može imati itekako negativne učinke, kako po ostalu djecu, tako i po to 'zlatno' dijete.

Kao što smo već spomenule, 'sindrom zlatnog djeteta' pojava je kada roditelji preferiraju jedno svoje dijete u odnosu na drugu djecu. Zlatno dijete često se smatra savršenim, roditelji ga pretjerano hvale i daju mu povlašteni tretman bilo u odnosu s drugim vršnjacima ili braćom i sestrama koja se ignoriraju ili kritiziraju. To može dovesti do ogorčenosti i ljubomore kod druge djece i povećanog pritiska i očekivanja od favoriziranog djeteta, a ponekad to može dovesti i do dugoročnih negativnih učinaka na djetetovo mentalno zdravlje i odnose.

Bilo da si roditelj koji se bori s izazovima odgoja više djece i primjećuješ ovo u svojoj obitelji, bilo da si brat ili sestra koji se osjeća zanemareno i ignorirano ili jednostavno netko koga zanimaju zamršenosti obiteljskih odnosa, u nastavku smo izdvojile deset glavnih karakteristika po kojima ćeš prepoznati da netko pati od sindroma zlatnog djeteta.

Poseban tretman roditelja

Sindrom zlatnog djeteta često se manifestira posebnim tretmanom roditelja. Favorizirano dijete može dobiti više pažnje, pohvala ili nekih materijalnih stvari nego njihova braća i sestre. Može im se dopustiti i da se izvuku s lošim ponašanjem koje se kod druge djece ne bi toleriralo i za koje bi bila kažnjena, a roditelji mogu zažmiriti na jedno oko i previdjeti njihove pogreške.

Osjećaj da su uvijek u pravu

Kao rezultat posebnog tretmana koji uživaju od svojih roditelja, jedan od znakova zlatnog djeteta je taj da dijete može razviti osjećaj da je uvijek u pravu i da ima pravo na sve. Takva djeca često vjeruju da su bolja od drugih i da zaslužuju poseban tretman i od drugih, a ne samo od roditelja, što može dovesti do arogancije, sebičnosti i nedostatka empatije za druge.

Teško se nose s kritikama

Zlatna djeca možda se teško nose s kritikom jer nisu navikla odgovarati za svoje postupke. Mogu se braniti, ljutiti se ili prebacivati krivnju na drugoga kad se suoče sa svojim pogreškama, samo zato što nisu navikla na ovakvo ponašanje dok su odrastala.

Perfekcionizam

Zlatna djeca mogu osjećati pritisak da moraju ispuniti očekivanja svojih roditelja pa mogu razviti perfekcionistički način razmišljanja. Možda će težiti savršenstvu u svemu što rade, čak i ako to nije nužno ili zdravo. To može dovesti do visoke razine stresa, tjeskobe i sumnje u sebe.

Nedostatak neovisnosti

Zlatna djeca mogu imati poteškoća s time da razviju neovisnost i autonomiju, jer su navikla oslanjati se na svoje roditelje za sve. Mogu se mučiti pri donošenju odluka ili preuzimanju rizika, bojeći se da će razočarati svoje roditelje ili da njihovi roditelji neće odobriti tu njihovu odluku.

Poteškoće s odnosima

Zlatna djeca mogu imati problema u odnosima s drugima, kao i imati poteškoća u razumijevanju ili suosjećanju s drugima. Mogu očekivati poseban tretman i mogu se uzrujati kad ga ne dobiju. Mogu se boriti s time da održe zdrave granice u odnosima i mogu biti skloni kontroliranju ili manipuliranju svojih partnera i prijatelja.

Manjak samopoštovanja

Unatoč posebnom tretmanu, zlatna djeca zapravo mogu imati vrlo nisko samopoštovanje. Mogu osjećati pritisak da moraju ispuniti očekivanja svojih roditelja i mogu se osjećati kao da se nikada ne mogu mjeriti s njima. Također se mogu osjećati kao da nisu voljeni zbog toga što jesu, već zbog svojih djela ili postignuća.

Braća i sestre doživljavaju ih kao prijetnju

Zlatna djeca mogu biti shvaćena kao prijetnja od strane njihove braće i sestara, koji mogu biti ljubomorni ili ogorčeni zbog posebnog tretmana koji zlatna djeca dobivaju, a oni ne. To može dovesti do zategnutih odnosa između braće i sestara i može izazvati dugoročnu napetost u obitelji.

Teško se nose s neuspjehom

Zlatna djeca mogu se jako teško nositi s neuspjehom jer nisu navikla doživljavati padove ili razočaranja u svom životu. Mogu postati uzrujani ili ljuti kada ne ostvare svoje ciljeve i bit će im teško učiti iz svojih pogrešaka, jer nisu navikli na to.

Nedostatak empatije

Zlatna djeca mogu imati problema sa suosjećanjem s drugima, budući da su više usredotočena na vlastite potrebe i želje. Zlatna djeca mogu imati problema s razumijevanjem ili povezivanjem s tuđim iskustvima jednom kada odrastu i neće razumjeti druge i znati sagledati situaciju iz neke druge perspektive.