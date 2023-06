Naizgled bezazlene rečenice koje bi roditelji trebali izbjegavati

Biti roditelj je najljepša uloga u životu, ispunjena ljubavlju i srećom. No radi se i o najvećoj odgovornosti jer treba malo biće odgojiti i pripremiti za život. Roditelji žele da njihova djeca imaju lijep i ispunjen život, ali i da budu sretni ljudi. Taj proces dugo traje i potrebno je 18 godina da dijete postane odrasla osoba.

Tijekom svih tih godina roditelji će napraviti i loše stvari odnosno izgovarati rečenice koje dugoročne nisu dobre. Naravno da je nemoguće uvijek reći sve što treba jer je život ispunjen obvezama i nepredviđenim situacijama, ali važno je znati da se vlastito ponašanje uvijek može promijeniti.

Zato današnji roditelji ne žele izgovarati rečenice koje mogu poticati dječju nesigurnost i puno više paze što govore mališama. Neke od sljedećih rečenica također nisu najbolja opcija i prema stručnjacima trebalo bi ih zamijeniti s puno prikladnijim verzijama.

"Odličan posao"

Postoje fraze koje roditelji govore generički poput riječi "odlično", "dobra djevojčica" ili "bravo". No istraživanje je pokazalo da usputno izgovaranje ovakvih riječi svaki put kada dijete savlada neku vještinu stvara kod djece ovisnost o roditeljskoj pohvali, a ne potiče vlastitu motivaciju. Psihoterapeutkinja i autorica Jenn Berman savjetuje roditeljima da sačuvaju pohvale za situacije kada su opravdane i da se u takvim situacijama specifično naglase što je dobro. Umjesto rečenice "super utakmica" može se reći "jako lijepa asistencija, sviđa mi se kako si tražio svog suigrača".

"Dobro si"

Dijete je palo i ogrebalo koljeno, zatim je briznulo u plač, a roditeljski instinkt će se odmah pojaviti i vjerojatno će mama ili tata dijete pokušati uvjeriti da je dobro. No ako dijete to čuje može se osjećati još lošije. "Dijete plače jer nije dobro. Posao roditelja je pomoći djetetu da razumije svoje emocije i da se nauči nositi s njima, a ne da ih zanemaruje. Roditelj može zagrliti dijete i reći mu nešto poput 'to je bio težak pad". Zatim treba pitati dijete želi li zavoj, poljubac ili oboje", objašnjava Jenn Berman.

"Na dijeti sam"

"Želiš smršavjeti i paziš na svoju težinu? Ako dijete svaki dan vidi da mama stoji na kućnoj vagi i govori da je "debela" moglo bi stvoriti nezdravu sliku o vlastitim tijelu", objasnio je pedijatar Marc S. Jacobson.

"Daj da ti pomognem"

Dijete pokušava izgraditi dvorac od kockica ili složiti puzzle i vrlo je prirodno da roditelji pokušavaju pomoći. No treba i zastati. "Ako roditelj prerano uskoči djeluje na razvoj dječje neovisnost. Umjesto toga ga je bolje voditi i postavljati pitanja koja će mu pomoći da riješi problem i dođe do cilja", objašnjava profesorica Myrna Shure.

"Mrzim svoj posao"

Svatko ima težak dan na poslu i samo želi otići kući i sve izbaciti iz sebe. U takvim trenucima izgleda vrlo bezopasno kada se govori o lošem poslu i izgovaraju ružne rečenice, ali treba imati na umu da djeca hvataju takve poruke. Zapravo, studije su otkrile da roditeljski stavovi o životu imaju veliki utjecaj na određivanje uspjeha djece, posebno kada je riječ o akademskom uspjehu.

Nadalje, prigovaranje poslu u blizini djece uči ih da posao nije i ne može biti zabavan. Kao rezultat toga, oni mogu odrasti vjerujući da je odrasli žive jako loše. Koji je bolji način izražavanja? Jasno djeci treba dati do znanja da mogu birati zvanje i posao i da treba razgovarati o tome kako se može poboljšati posao i život.

"Budi oprezan"

Kada dijete balansira u nekoj igri ili pokušava savladati određenu vještinu roditelji često imaju potrebu izreći ovakve rečenice, ali one će samo povećati vjerojatnost da dijete, primjerice, padne. "Roditeljske riječi odmiču dijete od onoga što radi", kaže Deborah Carlisle Solomon, autorica knjige "Baby Knows Best". Ako se roditelj osjeća tjeskobno u određenim situacijama može se približiti djetetu u slučaju da padne, ali također je dobro da bude miran.