Nisu bezazlene: 7 rečenica koje nikad ne bi trebala govoriti svom djetetu

Možda nisi ni svjesna koliko način na koji odgajaš i razgovaraš s djetetom utječe na njih same - i koliko ih odredi. Rečenice koje odrasli uzimaju zdravo za gotovo djeci mogu značiti i više nego što možeš zamisliti, potaknuti ih, ali i sputavati. Primjerice, neki roditelji dijete drže 'pod staklenim zvonom', čine sve umjesto njih ili djetetu ne dopuštaju da radi ono prema čemu gaji strast.

S druge strane, recimo da neka djevojčica ili dječak osnovnoškolske dobi želi naučiti svirati neki instrument, a roditelj to glazbalo baš ne voli. Taj će roditelj, možda i nesvjesno, kod djeteta pokušati izgraditi odbojnost naspram tog glazbenog instrumenta pa će mu linijom manjeg otpora reći: 'ma nije to za tebe, ostavi se toga'. Tako će to dijete nerijetko tek u odrasloj dobi shvatiti koliko je to 'ma nije to za tebe' utjecalo na njega. U negativnom smislu.

Takvih primjera ima zaista puno, a takva pretjerano zaštitnička metoda rijetko se kad pokaže uspješnom. Kod djeteta nikad ne treba zatomiti kreativnost, maštu, želju za učenjem i izazovima.

Stručnjakinja u području predškolskog odgoja Anastasia Moloney za portal Healthy Way izdvojila je sedam rečenica koje ne bi trebala govoriti svom djetetu - ni u najboljoj namjeri, a mi smo ih izdvojile u nastavku.