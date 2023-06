5 savjeta kako najlakše odabrati pravo ime za bebu

Neki već i prije trudnoće znaju kako bi željeli da im se dijete zove, dok drugi parovi tu odluku donesu u zadnji tren ili pak 'lome koplja' oko odabira pravog imena. Latinska izreka kaže: Nomen est omen (Ime je znak/sudbina) što nam govori da ime nije 'samo' ime nego da nas ono određuje. Iza njega stoji sav naš uspjeh, a u određenoj mjeri može utjecati na to hoće li dijete biti prihvaćeno u društvu i kako će se ponašati.

Vjerojatno i sama pamtiš šale i nadimke iz djetinjstva na račun nečijeg imena ili čuđenje kad bi se netko zvao potpuno drugačije nego što smo naviknuli. Jasno, roditelji imaju pravo sami odlučiti kako će im se dijete zvati i ne bi trebali dopustiti prijateljima ili rodbini da to učine umjesto njih.

Ta odluka treba biti zajednička i promišljena, a inspiracija je svuda oko nas – u obiteljskom stablu, popularnoj kulturi, stranim jezicima, katoličkom kalendaru... Upravo zato ova odluka zna biti teška. Najvažnije je da se partner i ti dogovorite tako da nijedan ne bude nezadovoljan jer ćete ipak to ime spomenuti milijun puta.

Donosimo savjete koji bi vam mogli pomoći pri ovoj važnoj odluci.

Sastavite popis

U tome trebate oboje sudjelovati. Ova se odluka ne tiče samo jednog roditelja. Poželjno bi bilo da, ako nemate favorite, još u ranijim tjednima trudnoće počnete razmišljati o potencijalnim imenima da biste izbjegli kasnije nesuglasice – i da biste vidjeli u kojem smjeru razmišljate. Možete na papir staviti opcije koje dolaze u obzir, odnosno i ti i on napišite ona imena koja vam se sviđaju. Oko nekih ćete se možda složiti što je dobar početak. Ovom zadatku bolje je pristupiti opušteno, a ne uštogljeno i nezainteresirano. Također, razmislite koja imena vam nikako ne dolaze u obzir. Slobodno nadopunjujte taj popis jer možda baš dobiješ inspiraciju kad se budeš najmanje nadala.

Oprezno s…

rijetkim i kreativnim imenima. Naravno da trebate slijediti svoju želju, no pazi da ime odgovara prezimenu i da ne odete predaleko. Inspiracija iz pjesama i stranih filmova može biti dobra, no može biti i fijasko jer jednostavno ne paše uz domaće prezime te je smiješno. Razmislite hoće li djetetu to ime pristajati i za 40-50 godina? Ime je vječni dar pa stoga ne treba podilaziti baš svim trendovima. Također, uz duga prezimena nekako bolje pristaju kraća imena, a treba paziti i na to kako ime zvuči dok se izgovara i je li ga teško izgovoriti.

Odlučite li se za neko rijetko i originalno ime, 'baci oko' na njegovo značenje. Razmisli i kakve bi nadimke tvoje dijete moglo dobiti – i sama znaš da se mnoga imena u govoru često krate. Ima li to vaše željeno ime neko negativno, dvosmisleno značenje? O svemu tome treba voditi računa.

Česta imena često su zvučna i lijepa, no…

želiš li zaista da tvoj dječak bude četvrti David u razredu, a djevojčica peta Mia na igralištu? Ta imena su mnogima neodoljiva, no imaj na umu da bi ih moglo biti puno u istoj generaciji. S druge strane, možda te baš privlače popularna trendi imena pa ti savjetujemo da provjeriš listu najpoželjnijih za 2022. godinu. To isto može biti izvor inspiracije.

Tradicionalno ili moderno?

S partnerom bi trebala razgovarati o tome biste li željeli tradicionalno ili moderno ime, odnosno neko rijetko. I tradicija, ali i obiteljsko stablo može biti izvor ideja, no i tu treba pripaziti na zvučnost i svevremenost. Vaše će dijete to ime nositi cijeli život, a neka imena malo su zastarjela. Također, dosta ljudi bira internacionalna imena jer će možda baš njihovo dijete završiti negdje 'u svijetu'. To su ta dva spektra – sami morate odlučiti što vas više privlači i zašto. Lijepo je sačuvati neka stara tradicionalna imena.

Kako vama zvuči?

OK, sastavili ste popis, izdvojili nekoliko favorita. Sad pokušajte izgovoriti to ime s prezimenom. Na što vas asocira i kako zvuči? Ako ste zadovoljni, to je to, no imate li neke sumnje ili se bojite teškog izgovora, radije preispitajte odluku. I još jedna stvar: vaši se blizanci ne moraju zvati imenima koja se rimuju ili su slična. Oni su svoje osobe sa zasebnim interesima i karakterno nisu 'kopije' jedno drugoga. Odaberete li im slična imena, povećavate im i šanse da ih u životu 'brkaju'. Savjet plus je da odabrano ime pokušaš zamisliti u raznim poslovnim i privatnim situacijama. Kakav prizvuk ostavlja i sviđa li ti se?

Dajte si vremena za odabir imena i sigurni smo da ćete donijeti pravu odluku. Možda ideju dobiješ tek kad ugledaš bebu – i u tome nema ničeg lošeg.