'Tata i mama se više ne vole': Kako djetetu reći za razvod ovisno o uzrastu?

Razvodi su česta pojava i najčešće je to stresno i turbulentno životno razdoblje. Jasno, ne treba biti u braku samo zbog djece jer dijete itekako primjećuje i osjeća disfunkcionalnost u obitelji. Nije previše kažemo li da je za dijete puno štetnije odrastati u nesređenoj i nesretnoj okolini. Kad se par odluči na razvod, dobro treba razmisliti kako će tu informaciju reći djetetu. Najmlađi bi vijest o razvodu trebali čuti od roditelja, a ne od bake, djeda ili susjeda. Pažljivo birajte trenutak za ovaj važan razgovor – to nipošto ne bi trebalo biti neposredno prije škole ili spavanja nego trenutak kad ste svi zajedno.

Razgovoru trebaju prisustvovati oba roditelja i pritom trebaju biti staloženi, bez tenzija i burnih reakcija. Način na koji djetetu kažete da se razvodite, odredit će njegovo shvaćanje novonastale situacije.

Dobrobit djeteta tu je jako važna i ono se ne smije osjetiti ugroženo ili zapostavljeno. Imaj na umu da djeca ne percipiraju razvod isto kao i odrasli te da vaš razgovor trebate prilagoditi djetetovoj dobi. Ključno je da djetetu date jasne odgovore i konkretna objašnjenja, a u nastavku donosimo savjete kako primjereno reći da se tata i mama rastaju sukladno djetetovoj dobi. To vjerojatno nećete obaviti u jednom razgovoru - važno je biti uz dijete i osigurati mu sretno djetinjstvo, a po potrebi zatražiti psihološku pomoć.

Nije svako dijete isto pa neće jednako reagirati na ovu veliku vijest. Evo vodiča po godinama.

POGLEDAJ VIDEO: Kako reagirati na tinejdžerska ponašanja?

Djeca od 0 do 5 godina

Bebe, jasno, nemaju mogućnost razumijevanja razvoda i ovisne su o roditeljima ili skrbnicima. Predškolci pak često nemaju percepciju gdje je granica između stvarnosti i fantazije pa bi trogodišnjaci i četverogodišnjaci mogli razviti netočnu ideju o uzrocima i posljedicama razvoja.

Ako je otac taj koji napušta dotad zajednički dom, dijete bi moglo pogrešno pomisliti da ga je otac ostavio i stoga nemirno spavati te iskazivati strah i tugu zbog situacije. Djeca predškolske dobi lako gube tlo pod nogama pa je ključno da u stresnom periodu razdoblja budete tu za dijete i pokažete mu da je sigurno i voljeno.

Držite se rutina (obroci, kupanje, igra, krevet…) uz roditelja koji je 'tu za njih'. Djeca predškolske dobi trebaju jednostavna, konkretna objašnjenja. Recite mu gdje će živjeti, tko će ga čuvati, koliko će često viđati drugog roditelja… i neka ti odgovori budu direktni i razumljivi. Isplanirajte – ovdje mislimo i na tebe i na (bivšeg) supruga – nekoliko toplih razgovora te odgovorite na sve što vašeg mališana zanima. Podrška, razumijevanje i briga sad mu je važnija nego ikad prije. Mora vidjeti da se roditelji nisu odvojili zbog njega i da ga nisu ostavili.

Djeca od 6 do 11 godina

Djeca u ovoj dobi jasnije iskazuju osjećaje i svoje mišljenje, no ne mogu u detalje shvatiti uzroke razvoda. Uz to, sada su tu i prijatelji i školske kolege pa treba paziti i kako druga djeca reagiraju na ovu vijest i izbjeći uvrede ili negativne komentare. Uslijed razvoda mogu iskazivati strah, tjeskobu, ljutnju ili tugu te biti uvjerena da će se roditelji ponovno spojiti. Posebice to vrijedi od devete do 11. godine kada su školarci skloni vidjeti stvari crno-bijelo te biti uvjerena da su oni krivi za razvod.

Važno je dopustiti djetetu da iskaže svoje emocije i želje te konstantno razgovarati s njima. Psihološka pomoć tu bi mogla pomoći, a na roditeljima je da dobrobit djeteta stave na prvo mjesto. Najvažnije je da im razgovorom i primjerom pokažete da nisu krivi za razvod. Listaj dalje i pronađi još neke savjete koji bi mogli pomoći tvom djetetu.

Djeca od 12 do 14 godina

Djeca u predpubertetu i pubertetu svjesna su uzročno-posljedičnih veza te ravnopravno mogu sudjelovati u raspravama i postavljati direktna pitanja. U toj su dobi sklona propitkivati roditeljski autoritet. Zbog svega bi mogli biti razdražljivi i ljuti što je, u kombinaciji s promjenama koje im se događaju, sklizak teren. Ključno je održavati otvorenu komunikaciju i promatrati djetetovo ponašanje. Briga o psihičkom zdravlju izuzetno je važna. Razgovor, razgovor – čak i ako vas dijete 'na prvu' odguruje.

Savjeti kako razvod učiniti manje stresnim iskustvom za djecu (i što ne činiti)

Kako bi dijete nakon razvoda bilo emocionalno ispunjeno i sretno, važno je da ima odnos s oba roditelja. Naravno, u situacijama kad je to moguće i sigurno te kad dijete to želi. Moglo bi se dogoditi da se dijete odmakne od roditelja s kojim ne živi jer im je primjerice teško vikendima ići kod drugog roditelja i biti rastrojeno na dvije adrese. Ipak, roditelj treba poštivati djetetov odnos s drugim roditeljem (bivšim supružnikom). Nipošto ga ne treba 'okretati' protiv tate ili mame ili 'ocrnjivati' njihov odnos.

Probleme vas kao bivših partnera trebali biste držati podalje od djeteta te vaš sukob nipošto ne bi smio ići preko djeteta. Mališanu će sve biti previše stresno shvati li da je između dvije vatre. Problemi odraslih su problemi odraslih. Ako si u sukobu s bivšim, izbjegnite neugodne scene pred djetetom te nikako mu nikako nemoj govoriti rečenice poput: Reci tati da mu mama poručuje…'. U tom slučaju, to riješite kad ste sami i ograničite komunikaciju kad je dijete u blizini. Također, poštuj vrijeme kad je dijete kod oca i nemoj mu uskraćivati te trenutke.

Jasno, razgovaraj s djetetom kako se osjeća te čuvaj rutine koje ste imali i prije razvoda. Isto tako, pri izricanju vijesti o razvodu fokusirajte se na zamjenicu 'mi'. Kažite da VI (mama i tata) niste više sretni zajedno ili da ste donijeli ovu odluku kako biste se prestali svađati. Ne treba koristiti rečenice poput: Mama nas je ostavila ili Tata me prevario. Tako ćete dijete okrenuti u jednu stranu, a to nije dobro. Dijete do određene dobi ne treba znati sve detalje, ali zaslužuje znati da se više ne volite kao prije ili da niste uspjeli popraviti vaš odnos. I da je razvod i za vaše i za njegovo dobro.