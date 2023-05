Savjeti koji mogu pomoći: Što učiniti ako ti se ne sviđa dečko najbolje prijateljice?

U većini situacija, nije se teško distancirati od ljudi koji nam se ne sviđaju. Naprosto odbijamo s njima provoditi vrijeme. Uvijek je lako izmisliti neke izgovore. Međutim, što ako osoba koja nam se sviđa dolazi 'u paketu' s nekim do koga nam je istinski stalo?

Kada pronađemo novog partnera, želimo da se ta osoba svidi našoj obitelji, kao i našim najbližim prijateljima i to je posve prirodno. Ipak, što napraviti ako tvoja prijateljica ima dečka koji ti nikako ne sjeda? Koliko god bi bilo lijepo imati tu moć, ne možemo birati s kim će naši prijatelji izlaziti.

Velika je vjerojatnost da će u nekom trenutku jedna od tvojih prijateljica imati frajera koji ti se neće sviđati. Možda je on posve bezopasan, no ipak te užasno iritira i teško ti je biti u njegovom društvu. Dakako, ne želiš ništa reći jer se bojiš da ćeš time povrijediti svoju prijateljicu.

Ako se nalaziš u takvoj poziciji te ti se nimalo ne sviđa prijateljičin partner, u nastavku ti otkrivamo nekoliko vrlo korisnih savjeta koji će ti olakšati preživljavanje te neugodne situacije.

Pusti da prođe neko vrijeme

Imaj na umu da prvi dojam nije sve. Drugim riječima, daj mu priliku da ti se svidi. Ako te novi dečko tvoje prijateljice na prvu nije osvojio, možda ti samo treba malo više vremena da ga upoznaš. Prvi utisak o nekome može biti izrazito pogrešan i oslikava prilično netočnu sliku o tome kakva je osoba zapravo, posebice kada se formira u takvoj napetoj situaciji kao što je upoznavanje s partnerovim prijateljima. Moguće je da je samo bio nervozan i trudio se impresionirati te, ali mu to nije pošlo od ruke. Postoji bezbroj razloga zašto si možda stvorila pogrešno mišljenje o novom partneru svoje prijateljice stoga pusti da prođe neko vrijeme prije nego što počneš donositi zaključke o tome sviđa li ti se on ili ne.

Druži se s njima u drugačijem okruženju

Ako ste se dosad družili samo u jednom okruženju te je vaša interakcija bila ograničena samo na suzdržane situacije u kojima niste imali prilike otvoreno razgovarati, možda bi trebali pokušati s nečim drugim. Terapeuti predlažu zajednički odlazak na koncert ili planinarenje, odnosno bilo kakvu aktivnost tijekom koje ćete se svi osjećati opušteno.

Razmisli o svojim predrasudama

Možda si na temelju svog prvog dojma o njemu kreirala neku posve pogrešnu sliku i sada ga i dalje gledaš u tom negativnom kontekstu. Kako pojašnjavaju psiholozi, kada jednom o nekome kreiramo tako negativan dojam, teško je promijeniti gledište. No barem možeš pokušati. Sljedeći put kada izađeš s prijateljicom i njezinom dečkom, pokušaj na vrijeme zaustaviti svoje negativne emocije. Zapitaj se postoje li neki čvrsti razlozi zbog kojih te on živcira ili ti je samo dosadan? Razmisli jesu li tvoje predrasude utemeljene na stvarnim činjenicama ili pak na pogrešnom dojmu.

Donesi odluku

Dakako, postoji i mogućnost da ti nijedan od spomenutih savjeta ne pomogne te da, koliko god se trudila, naprosto ne možeš podnijeti dečka svoje prijateljice. U tom slučaju, na tebi je da odlučiš, a imaš nekoliko mogućnosti: možeš nastaviti patiti u tišini radi ljubavi prema prijateljici; možeš početi izbjegavati sve one planove koje uključuju i njega ili možeš iskreno o svemu porazgovarati sa svojom prijateljicom i priznati joj da ti je ugodnije kada se vas dvije družite nasamo. Dakako, možeš joj i otvoreno priznati da ti se on ne sviđa, ali imaj na umu da je ta opcija najgora i da time riskiraš prijateljstvo. Ako ne možeš podnijeti ideju da ona bude s tom osobom, možda je vrijeme za prekid prijateljstva. Možda je teško to prihvatiti, no prijatelji se rastaju. To je neizbježna životna činjenica. Na kraju krajeva, osoba koju je ona izabrala za svog partnera na neki je način odraz njezinih vrijednosti. Ljudi se mijenjaju, rastu u različitim smjerovima. Možda vas dvije jednostavno više niste na istoj stranici.