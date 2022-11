Misliš da imaš snažnu intuiciju? Ovi znakovi otkrivaju vrlo intuitivne osobe

Svi znamo da postoji različiti tipovi osobnosti, a psiholozi na različite načine testiraju ljudsku osobnost i pojašnjavaju različitosti. Različitost se vidi u načinu na koji ljudi donose odluke i percipiraju svijet. I ovisno o osobnosti svatko će doživjeti svijet drugačije. Myers-Briggs test osobnosti nastao je za vrijeme Drugog svjetskog rata, a koristio se kako bi ženama olakšao izbor zanimanja na radnim mjestima koje su inače radili muškarci. I danas se smatra odličnim uvidom u ljudsku osobnost.

Jedan od tipova osobnosti je ENFP iliti osobnost 'aktivista', a smatra se da 8 posto populacije ima ovakvu osobnost i imaju vrlo specifičan pogled na svijet.

Ljudi koji imaju ENFP osobnost su ekstroverti, intuitivni, osjećajni, dobro opažaju. No posebno su poznati kao vrlo intuitivni ljudi, žele živjeti punim plućima te su vrlo društveni i energični. No osim toga, ENFP tip osobnosti vjerojatno je najkarizmatičniji od svih 16 tipova osobnosti, piše Your Tango.

Ljudi koji imaju ovaj tip osobnosti znaju komunicirati, empatični su i vole nova iskustva. No često se ne pridržavaju pravila, neuredni su i traže potvrdu od drugih ljudi. Maštoviti, kreativni, ali zbog toga mogu biti vrlo neorganizirani i ne završe poslove često do kraja. Ova osobnost ima neke specifičnosti, a o čemu se radi pogledaj u nastavku: