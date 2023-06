Samo je jedna 'internet mater', a njezina priča je život stvarnih žena

Podrijetlom s Hvara, Margarita Tomić Seiter u snimanje videa za YouTube upustila se prije četiri godine, ali kako se to popularno kaže – to nije sve. Ona je i novinarka, producentica, redateljica, montažerka, marketinška stručnjakinja, ali i mater. Njezin digitalni prozor u svijet nastao je kao rezultat toga što joj je bilo dosadno na porodiljnom.

„Trebalo mi je da me netko sluša, imala sam osjećaj da ima dosta toga za podijeliti. A ime – to moram zahvaliti mojoj mami koja me tijekom trudnoće uporno zvala mater od interneta. Rodom iz Dalmacije, s otoka Hvara, riječ mater se uredno koristi za pojam majke i to u „nazovimo“ podrugljivom tonu, no bez obzira na mamine savjete – ja sam i dalje većinu informacija o majčinstvu tražila na internetu, i naravno sve ostalo je povijest – ističe Margarita.

Internet mater je kako kaže zapravo njezina mama koja je emigrirala na internet, a njezini video sadržaj ostvaruju zavidne brojke. Onaj u kojem brije glavu skoro je dosegnuo 400 tisuća pregleda.

„Kao djevojčica sam bila vrlo sramežljiva i povučena. Teško sam prebrodila pubertet da bi na kraju shvatila da si najprivlačnija ako zračiš samopoudanjem. Tome uči i svoje klince, prije svega Cvitu – sada već školarku koja uz sina Rudija je njezin najstroži kritičar. A tu su naravno i prijateljice s kojima često pretresa i brojne „ženske teme“. Među njima svakako i inkontinenciju.

S oslabjelim mjehurom suočavaju se u svijetu milijuni žena, a vjeruje se da je u Hrvatskoj inkontinencija prisutna gotovo jednako kao i alergija na pelud, ali iznenađuje koliko joj se malo pažnje posvećuje.

Pobjegne li vam mokraća prilikom kašljanja, kihanja, skakanja ili dizanja teškog tereta? To znači da imate stresnu inkontinenciju koja je najčešći tip inkontinencije kod žena.

Stresna inkontinencija kod žena javlja se kad oslabe mišići dna zdjelice koji drže mjehur. Ako se smijete, skačete, kašljete ili podižete težak teret, povećavate pritisak na mjehur i mišići dna zdjelice ne mogu se dovoljno stisnuti i zadržati urin. Obično izađe samo mala količina urina.

Osim što je uobičajena, inkontinencija se može pojaviti u bilo kojoj fazi života, nevezano uz dob ili cjelokupno zdravlje. Isto tako, različito utječe na različite osobe. Ne mora se raditi o posebno ozbiljnom stanju, no društveni tabu koji se stvara oko inkontinencije može naštetiti samopouzdanju osobe na društvenoj razini.

Margarita s druge strane u svojim videima često progovora o svim izazovima ali i problemima koje život stavlja pred pripadnice nježnijeg spola – što misli o izlaganju djece pred ekranima i gdje planira dočekati mirovinu pogledajte u najnovijoj epizodi podcasta „Ženska strana s Marijom Pajić“ čiji sadržaj omogućuje Tena lady, svjetski lider u upravljanju inkontinencijom s više od 50 godina iskustva.

TENA Lady proizvodi štite i pomažu u normalizaciji života inkontinencijom. Njihov hit proizvod svakako su inkontinencijske gaćice koje su ugodne, tanke, prozračne i izgledaju kao bilo koji komad rublja dok istovremeno pružaju zaštitu te omogućavaju ljudima koji ih nose da ne brinu oko onoga što ne mogu kontrolirati. To ženama, ali i muškarcima (jer TENA Lady ima i inkontinencijsko rublje za muškarce), pruža i fizičko i mentalno olakšanje, a to je iznimno važno za normalno svakodnevno funkcioniranje. TENA Lady inkontinencijske gaćice dolaze u čak dvjema bojama, i osim što štite, sjajno izgledaju.

Sadržaj nastao u suradnji s TENA Lady.