'Iskačeš' iz mase: Znakovi da imaš 'ono nešto', a da toga nisi ni svjesna

Kažu da je ljepota u očima promatrača. Uvijek ćemo reći da izgled nije presudan u životu – ovdje mislimo na ideale ljepote i proporcije koje se nameću kao savršene. Čini nam se da je važnije kako osoba zrači i koliko je zadovoljna sobom.

Držanje, način govora, osmijeh… - to je ono što ljudima daje percepciju o tebi. To te čini posebnom i izdvaja iz mase.

Da bi bila privlačna, ne moraš se uklapati u ideale savršenstva, no istini za volju, svi su se barem jednom u životu upitali jesu li privlačni i imaju li 'ono nešto'. Ovi znakovi kazuju da si atraktivna i primijećena iako toga možda ni nisi svjesna.

Draga si ljudima koji te prvi put vide (i gledaju te u oči)

Kako 'zračimo' vidi se već pri prvom susretu. Ako su potpuni stranci uglavnom dobri prema tebi i rado s tobom porazgovaraju, to bi mogao biti znak da si privlačnija nego što misliš. Zvuči površno, no ljudi obično bolje reagiraju na ljude koji su 'oku ugodni'. To, kao što smo rekle, ne mora biti zbog savršenih proporcija nego karizme i cjelokupnog prvog dojma. Također, kontakt očima još je jedan suptilan znak da si 'sjela' ljudima, posebice ako te prvi put vide. Duži pogledi i osmijesi pak signaliziraju da se nekome sviđaš.

Ljudi žele biti u tvojoj blizini

A ako nam je netko drag i simpatičan – i privlačan – nastojat ćemo što više vremena provesti s tom osobom. Možda imaš osjećaj da si uvijek ti u centru društva i zabave jer svatko tko priđe želi stupiti u kontakt s tobom. To ti možda godi, a možda ti je i frustrirajuće. U svakom slučaju, 'mota' li se uvijek netko pored tebe, to je znak da si privlačna ljudima. Uz to, pokušavaju li te ljudi nasmijati ili ti daju do znanja da im je ugodno s tobom, ti imaš 'ono nešto'.

…a možda su i malo nervozni pored tebe

Jedni će jedva čekati biti s tobom, dok će drugima 'klecati' koljena. Smatrat će da nisu tvoja 'liga' ili će pak htjeti ostaviti dobar dojam. Kasnije će se najvjerojatnije opustiti pa je i za tebe i za njih (ovdje govorimo i o prijateljstvima i dejtanju) najbolje da budete svoji.

Prva si za modne savjete

Sve zanima gdje si kupila tu haljinu, napravila frizuru ili tko te šminkao? To je znak da si privlačna više nego što misliš. Zapravo, ljude zanima tvoja formula uspjeha, a možda te i suptilno žele kopirati. Također česti komplimenti definitivan su znak da 'iskačeš' iz mase. S druge strane, ljudi su danas često zavidni i ljubomorni pa ima slučajeva kad izbjegavaju nekome reći lijepu riječ jer ga smatraju konkurencijom što nikako nije dobro. Ipak, u većini slučajeva ćeš dobivati komplimente.

Možda ti i zavide

Ističe li netko (ili više ljudi) da si prava sretnica jer imaš to i to ili pak kažu: 'blago tebi, da bar ja imam', vjerojatno ti malo i zavide te bi se rado našli u tvojoj poziciji. Kad nam netko zavidi, često nastoji umanjiti naša postignuća. Imaš li osjećaj da te to prati kamo god kreneš, možda je za sve 'kriv' natprosječan izgled ili karizma koju oni jednostavno nemaju. Ne treba ti biti žao – cijeni i voli sebe.