7 znanstveno dokazanih razloga zašto je odlično biti sama

Bolje sama, nego u lošem društvu - kaže poslovica čiju će istinitost potvrditi svatko tko je bio ili je u lošoj vezi. Štoviše, potvrdila ju je i znanost pa ti u nastavku donosimo sedam dokazanih razloga zbog čega je bolje biti single - dok ne nađeš ljubav svog života ili pak zauvijek. Nitko ti ne garantira da ćeš ju naći, stoga ne troši vrijeme na sanjarenja, već zavoli sebe.

Ima i ona druga poslovica: Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani. Ne mislimo ni da si vrabac ni golub, već želimo reći da ti je besmisleno sjediti na toj novoj kutnoj garnituri i očajavati nad životom jer nemaš partnera koji bi zalegao na njezin drugi dio pa uzeo tvoja stopala u ruke i masirao ih u dugim zimskim večerima. Umjesto da skrolaš po internetu u potrazi za člancima koji pišu o tome u kojem se horoskopskom znaku krije tvoja savršena polovica ili po tko zna koji put provjeravaš ponudu na Tinderu, nauči biti sama. Iskoristi vrijeme soliranja da zavoliš i upoznaš sebe. Nemaš pojma kakav se potencijal krije u vrapcu;)

Samoća ti daje prostor i vrijeme za razmišljanje

Ovo ti je prilika da upoznaš sebe i otkriješ što želiš. Vrijeme je najbolji lijek i učitelj. Budi strpljiva. Daš li vremenu vremena, naučit će te kako da otpustiš svoju prošlost i zaboraviš na sve ono što te povrijedilo u odnosima. Pritom ne moraš sjediti u svoja četiri zida i čekati. Putuj, otkrivaj nova mjesta, kako ona izvan sebe, tako i ona u sebi. Što se bolje upoznaš to ćeš bolje znati kakvu osobu kraj sebe želiš i moći ćeš je prepoznati kada se sretnete.

Samci su zdraviji

Postoje brojni dokazi da samci više vježbaju od ljudi koji su u braku. Prema studiji objavljenoj u časopisu Journal of Marriage and Family, razvedeni ljudi više vježbaju od oženjenih, no najaktivniji su oni koji su oduvijek bili samci. Druga studija, objavljena u časopisu Social Science & Medicine, pokazala je da Europljani koji žive sami imaju niži indeks tjelesne mase od ljudi u braku te su u prosjeku dva kilograma lakši od njih.

Imaju jača prijateljstva

Studija objavljena u časopisu Contexts pokazala je da su ljudi koji su oduvijek bili samci bili pažljiviji prema svojim prijateljima i obitelji nego ljudi u braku. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Information, Communication & Society, samci imaju i raznolikiji krug ljudi koje smatraju bliskim prijateljima. Oni također ulažu više truda da održe dobre bratske i sestrinske odnose.

Bolje znaju s novcem

Prema istraživanju objavljenom na portalu Debt.org, 21 posto samaca ima dug na kreditnim karticama, u usporedbi s 27 posto oženjenih ljudi bez djece te 36 posto ljudi u braku koji imaju potomstvo. Dakle, bez obzira imaš li djecu ili ne, biti dio para može imati veze s većom potrošnjom. To bi moglo biti zato što su samci rjeđe materijalisti, pokazuje druga studija koju navodi Insider. U njoj stoji da oženjeni muškarci i udane žene plaću smatraju važnijom i manje su zadovoljni svojom financijskom situacijom, nego njihovi kolege koji nikada nisu uplovili u bračnu luku.

Samci su posvećeniji poslu

S obzirom na to da nemaju obiteljskih obveza koje podrazumijevaju djecu i supružnike, samci imaju više vremena za posao te mu se mogu posvetiti u većoj mjeri od onih ljudi koji su u braku. To znači da bi mogli ostvariti uspješnu karijeru, osobito kao rade ono što vole.

Biti sama manje je stresno

Biti sama može, naravno, biti stresno, osobito ako želiš pod vsaku cijenu pronaći partnera. No, loš odabir partnera znači još veći stres. Pa čak i kad pronađeš dobrog partnera možeš se osjećati nemirno i pod stresom jer započeti s nekim život u dvoje nije ni malo lagana stvar, bez obzira na ljubav. Ljudi koji su u paru moraju razmotriti u kojem im smjeru ide veza, pronaći zajednički jezik te pronaći svoje mjesto u partnerskom odnosu.

Samci su samostalniji

Biti sama nije isto što i biti usamljena. Naučiti cijeniti vrijeme provedeno nasamo važno je za psihičko zdravlje i samodostatnost. Biti sebi dovoljna temelj je kvalitetnog života, a sve ostalo lijepa nadogradnja. Za ljude u braku, samodostatnost je češće povezana s negativnim emocijama jer im je nezamislivo ovisiti samo o sebi, dok je kod samaca ona nešto što je dobro.