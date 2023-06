'Evo me ubrzo': 6 laži koje su svi barem jednom izrekli (a ne žele ih priznati)

Svi će reći da nikad ne lažu, čak će se zaklinjati samo da uvjere druge ljude u svoju istinu. Međutim svatko od nas je lagao, ponekad čak i jako često, ovisno o situacijama u kojima se našao u životu.

Zapravo često lažemo kada se želimo svidjeti ljudima. Lažemo kada ljudima dajemo komplimente, a ono što izgovaramo je često drugačije od onog što mislimo. A ponekad lažemo jer smo jednostavno bezobrazni. I tako postoji cijeli niz situacija, a mi smo se svi našli u njima. Međutim neke laži su specifične jer se često ponavljaju, a radi se o sljedećim neistinama. U nastavku pogledaj o čemu se radi, možda se nasmiješ kada otkriješ da si neke rečencie često izgovarala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"Tvoj dečko je super"

Teško je reći prijateljici ili poznanici uvijek istinu. Pa će ljudi često reći "partner/dečko ti je super". Nitko neće reći da se ponaša kao egocentrični manijak ili da je ženskar. No ima ljudi koji će onda reći da se ne radi o pravom prijateljstvu, ako recimo osoba ne želi svoje mišljenje izraziti prijateljici. Međutim, to je nešto što svatko treba odlučiti za sebe, a sve ovisi kolika je važna iskrenost u prijateljstvu i koliko je to važno drugoj strani.

"Sviđa mi se kako ste me ošišali"

Sigurno si često kod frizera pomislila "kako ti je uopće palo na pamet da me tako ošišaš?". No većina ljudi neće biti iskrena kod kozmetičara, frizera ili dok koriste neku sličnu uslugu. Također neće biti iskreni kada razgovaraju s konobarima. Ljudi će čak i ostaviti napojnicu iako nisu zadovoljni uslugom. Radi se o nečemu što se u psihologiji naziva "kognitivna disonanca" - naši postupci nisu u skladu s uvjerenjima te se stvara psihološka i emocionalna nelagoda. Ljudi su skloni ovo stanje riješiti prekomjernom kompenzacijom, što znači da iako nisu zadovoljni uslugom ipak ostavljaju lijepu napojnicu.

"Ne, nemam ni jedno pitanje"

Naravno da svi imamo često dodatna pitanja. Vjerojatno puno njih, ali bez obzira radi li se o poslu ili nekoj ležernijoj stvari nitko ne želi izgledati kao da ne zna ili nije upućen. Umjesto toga, ljudi često glume da znaju. No možda je ponekad dobro samo reći da bi "trebalo još jednom proći kroz neke stvari kako bi bila sigurna da sve razumiješ".

"Ubrzo sam tamo"

Također poznata i kao: "Evo me za pet minuta" ili "Blizu sam." Puno češće nego ne dobro znaš da još nisi ubrzo tamo, niti ćeš biti tamo za pet minuta - štoviše, proći će najmanje 15 minuta (ako ne i više) prije nego što stigneš do mjesta gdje te čekaju prijatelji, partner ili kolege. Svi smo toga svjesni, a ovo je i dalje jedna od najčešće izgovorenih 'bijelih laži'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"Vidjet ćemo"

Rečenica "vidjet ćemo" izgovara se kada se želi izbjeći razgovor. Sigurno je da je to nešto neće uraditi, obično roditelji ovo govore djeci. Možda nekad nemamo hrabrosti nešto izreći. No ako se ovo često ponavlja djeci može utjecat na odnos. "Dugoročno ako se laž ponavlja djeca shvaćaju da se radi o laži i uče da ne mogu vjerovati. Djeci je potrebno da roditelji budu stijena sigurnosti, a svaka laž uništava komadić te sigurnosti", objasnila je profesorica psihologije Nancy Darling za The Healthy.

"Nije moja krivnja"

Trebalo bi ipak priznati, a ne zvučati poput malog djeteta. Nitko ne želi ispasti loš na poslu, ali još je gore ako se ne prizna nešto loše ili pokazuju na kolegu. Najbolje se odmah ispričati i reći što se to dogodilo. Iako možda nije najugodnija stvar ipak je najbolje priznati odgovornost što god se dogodilo