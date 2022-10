Invaliditet je ne zaustavlja: Clelia šminka ustima, osvaja društvene mreže - i ne misli stati

Ljudi su često skloni reći da nešto ne mogu. Misle da im je nešto preteško, nesavladivo i nedostižno. Boje se izaći iz zone komfora i testirati vlastite granice. Ne usude se dokazati da su barijere u glavama i da se snagom volje može sve – ma koliko god bilo zahtjevno. No, ne i 27-godišnja Brazilka Clelia Rodrigues. Odrastajući uz majku vizažisticu, ova je djevojka gledala kako klijentice odlaze zadovoljne i pune samopouzdanja.

U jednom trenu odlučila je da se i sama želi okušati u tom zanimanju i nije dopustila da joj dijagnoza pomuti planove. 27-godišnjakinja je, naime, rođena s rijetkom dijagnozom artrogryposis multiplex congenita koja uzrokuje trajne teškoće i ukočenost zglobova. Clelia zato šminka - ustima!

Budi najbolja verzija sebe.

''Prilagođavam se kako mogu i ne pomišljam na to da nešto ne mogu", rekla je Clelia za BBC.

Najprije je počela šminkati prijateljice, a kad je shvatila da joj odlično ide, 'bacila' se u profesionalne vode. Njena tehnika mnoge nadahnjuje: spužvica za blendanje pričvršćena je za kraj štapića - što znači da pribor ne drži direktno u ustima nego se brine i o higijeni. Razvila je nevjerojatnu preciznost pa štapićem nanosi ruž, sjenilo pa čak i puder. Katkada zatraži pomoć klijentice - recimo, kad treba nanijeti maskaru, no to joj ne predstavlja problem.

Budi najbolja verzija sebe.

Oduševljene klijentice rado dijele fotografije i videozapise njenog rada pa i Clelia postaje sve popularnija na društvenim mrežama. Trenutno je na Instagramu prati čak 178 tisuća ljudi, a na TikToku više od 800 tisuća! Budući da ne može koristiti ruke i šake, sve objave uređuje nosom.

Slijedi svoju strast, ostvaruje svoj djetinji san, no tu ne misli stati. Kako je rekla, voljela bi držati predavanja i edukacije. Ne samo da želi svijetu pokazati svoju tehniku nego i poručiti da ništa nije nemoguće. Životne situacija Cleliju i druge osobe s invaliditetom tjeraju da im se prilagode, improviziraju i razviju nove vještine. Drugima to možda jest inspirativno, no njima je sasvim normalno. Onaj tko želi, nađe načina pa ne sumnjamo da će Clelia Rodrigues ispratiti još stotine zadovoljnih klijentica.