Baš su 'fejk': Znakovi koji odaju lažnu prijateljicu

Stara izreka kaže da je jedan pravi vrjedniji od 10 lažnih. Prijateljski odnosi važni su za ispunjen život jer je čovjek društveno biće. Od djetinjstva razvijamo odnose u kojima učimo kako slušati, cijeniti i poštovati bliskog prijatelja, a druženja s vršnjacima posebno su bitna u pubertetu kada s njima provodimo svaki slobodan trenutak. Upravo nas društvo s kojim smo odrasli odredi za cijeli život i uz njih vezujemo lijepe uspomene.

Kako sazrijevamo, tako shvaćamo da nam ne žele svi sve najbolje i da nam neki ljudi s kojima smo provodili vrijeme – ili još uvijek provodimo – nisu pravi prijatelji. Ako ti se čini da 'XY' želi nešto od tebe, a nikad se ne javi prvi/a, velike su šanse da je riječ o 'lažnjaku'. Tko je pravi prijatelj, najbolje vidimo u teškim trenucima. Tada svi oni poznanici s kojima si ispijala kave nerijetko zaborave na tebe, traže izlike ili odustaju od lijepe riječi jer 'ne znaju što bi ti rekli'.

No, javit će se kada će njima nešto trebati.

S obzirom na to da sve do tada nije lako prepoznati lažnog prijatelja, u nastavku izdvajamo znakove koji bi ih mogli razotkriti.

Zove te SAMO kad nešto treba

Kad je ti trebaš, nema je, ali zato te zove čim treba uslugu ili društvo za ispijanje kave. To znači da joj nisi dovoljno važna i da te drži 'na rezervi'. Važnije joj je ono što mu imaš za ponuditi nego tvoja osobnost i rijetko kad će upitati kako si i treba li tebi što. U tom 'kvazi' odnosu lažni prijatelj, odnosno prijateljica misli samo na sebe. Pravi se da joj značiš i da je sve super, a zapravo je suprotno od toga. Njezini problemi uvijek su najveći, uvijek traži izlike i omalovažava tvoje probleme? Onda vjerojatno imaš posla s 'lažnjakom'. Čak i kad te, kao, pokuša utješiti, iz nje izvire neiskrenost i gluma. To nije blizak odnos – ne zavaravaj se.

Toksična je

Njezine riječi neiskrene su i varljive, a njezine drame uvijek su važnije. Ako je tako, imaš posla s toksičnom osobom. Umjesto da te 'napuni' pozitivnom energijom, velike su šanse da nakon druženja s lažnim prijateljem imaš osjećaj da ti se 'ispraznila' društvena baterija. 'Lažnjaci' često suptilno 'spuštaju' i osuđuju sve oko sebe, dok istovremeno uzdižu sebe. Imaš li osjećaj da od te osobe ne dobivaš onoliko koliko daješ te da ti je dosadila svojim pričama i agresivnim pristupom, trebala bi razmisliti o budućnosti vašeg prijateljstva. Tko zna kad će ti okrenuti leđa.

A saznala si i da te ogovara

Tu bi priči trebao biti kraj. Prijateljica bi te trebala razumjeti i podržavati, a među vama bi trebala postojati doza povjerenja. I dok pravom prijatelju možeš reći što te tišti bez straha od osude i proširivanja te informacije, 'lažnjak' će te povjerljive informacije katkada iskoristiti protiv tebe ili će te besramno ogovarati. Saznaš li da netko iznosi tračeve, a onda se izmotava, znaj da takav odnos možeš prekinuti.

Ne veseli je tvoj uspjeh

Prava prijateljica trebala bi misliti na tebe i s tobom dijeliti sreću, ali i tugu. Lažnom prijatelju nije stalo do tebe pa se onda nema zašto veseliti tvom uspjehu. Moguće je da te smatra konkurencijom pa će u tom času vješto 'okretati' teme i sebe stavljati u prvi plan. Možda će se praviti da je sretna jer si postigla nešto, no tu vjerojatno nema iskrenih emocija. Jer te ne smatra bliskim prijateljem.

Rijetko kad kaže nešto lijepo

Možda si joj dobra kad njemu treba praviti društvo, no u drugom je času spremna iznijeti salvu uvreda. U tebi vidi konkurenta, vrijeđa te i čini ti se kao da je zavidna. Jednostavno, toj osobi nije stalo do tebe i ne voli te kao prijatelja. Štoviše, tim te činom iznevjerila i to joj ne trebaš oprostiti.

'Spušta' te

Iako se lažni prijatelji često godinama prave da ste si super, vjerojatno će doći trenutak u kojem će pokazati drugo lice. Želeći doći do određenog cilja, lažni prijatelj možda će pokušati uništiti tvoju vezu ili te udaljiti od ostalih, i to pod krinkom da ti želi sve najbolje. Sve to čini 'u rukavicama' pa je često teško otkriti njezinu taktiku. No, pronalaziš li se u ovim znakovima, velike su šanse da se družiš s osobom kojoj nije stalo. Posebice je to očito ako si ti tu uvijek za nju, a ona nikad za tebe.

Što sad?

Nema smisla trošiti vrijeme i energiju na nekoga kome nije stalo i tko nije iskren oko svojih namjera. Tvoja lažna prijateljica možda ti se javlja samo kad nešto treba jer nema kome drugome ili jer zna da ćeš ti to učiniti. To znači da ta osoba nije dobra u uspostavi čvrstih i kvalitetnih odnosa pa vjerojatno nisi jedina kome će okrenuti leđa čim joj se suprotstaviš. Drugi će pak otići bez objašnjenja, nakon godina druženja što također može biti znak da je taj odnos bio lažan – premda nas od starih prijatelja mogu razdvojiti i životne okolnosti, ali i proces sazrijevanja.

Ljudi se mijenjaju i neke odnose ne treba forsirati, pogotovo vidiš li da nisu uzajamni. Ovisno o situaciji, možeš osobi pokušati objasniti što ti smeta, ali velike su šanse da će se ona opravdavati i okrivljavati te da si 'sve krivo shvatila'. Možda će te pokušati 'kupiti' lijepim riječima, no tu zaista, ali zaista trebaš biti oprezna jer bi mogla ući u začarani krug.

Važno je znati da su prijatelji oni koji nas usrećuju čak i kad nam nije do smijeha te nas nastoje razumijeti. Prijatelji nisu oni zbog kojih se osjećamo iznevjereno, potišteno i loše. Cijeni sebe i mali krug ljudi kojima doista značiš. Kvalitetni odnosi nemaju cijenu, a lažne odnose radije okončaj na vrijeme – za svoje dobro.