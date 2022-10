Izaberi zdravlje: Tjelesne aktivnosti tijekom kojih trošiš najviše kalorija

Iako bi siječanj trebao biti mjesec novih početaka, u praksi je to jesen. Vratila si se s godišnjeg odmora, spremna i motivirana ostvariti sve one želje i ciljeve koje si definirala na plaži. Jedan od njih zasigurno je i redovito vježbanje, a prvi korak da ga realiziraš je izbor treninga. Izabrat ćeš pametno, a to znači da ćeš se voditi srcem. Zvuči kontradiktorno, ali nije. Naime, želiš li da vježbanje potraje i pretvori se u dobru naviku, birat ćeš tjelesnu aktivnost u kojoj najviše uživaš, usudile bismo se reći, onu u koju se možeš zaljubiti.

Druga stvar na koju bi trebala obratiti pažnju jesu potrošnja kalorija, ako ti je jedan od primarnih ciljeva kroz vježbanje skinuti višak kilograma. Da se razumijemo, svaka tjelesna aktivnost je dobra i urodite će plodom, budeš li uporna, no postoje one koje su učinkovitije kada je mršavljenje u pitanju. U nastavku ti donosimo tjelesne aktivnosti koje sagorjevaju najviše kalorija.