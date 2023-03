Samo hrabro! 4 promjene koje možeš očekivati nakon mjesec dana vježbanja

Početci su često najteži, no kasnije u većini slučajeva budemo ponosni na sebe i rezultat. Ponosni jer nam je nešto pošlo za rukom iako smo skoro odustali ili bili uvjereni da to nije za nas. Slično je i s redovitim vježbanjem. Na početku godine ili prvih dana u mjesecu puno ljudi 'prelomi' da kreće u teretanu ili na neku sportsku aktivnost. U prvi mah su snažno 'zagrijani' i ne propuštaju nijedan termin, a onda se, za otprilike 30 dana, suoče s prijelomnom točkom.

Ako si prije manje od mjesec dana krenula s vježbanjem, sigurno te zanima što će te dostići, odnosno koje bi ti misli mogle proći glavom.

Ne dozvoli da te negativne misli zaustave u aktivnom načinu života. Živi zdravo svaki dan i pobijedi tih kritičnih 30 dana od početka vježbanja.

Nakon mjesec dana vježbanja mogla bi… Saznaj što!

…osjetiti bolove u mišićima

Aktivirala si mišiće i 'probudila' ih te se podsjetila da je čovjek biće pokreta, a ne sjedenja. Tijelo se tek navikava na vježbe koje izvodiš i moguće je da ti je i mali broj ponavljanja uzrokovao bolove u mišićima. Noge, trbuh, ruke… - teško da ćeš prvih mjesec dana izbjeći neugodnu bol zbog koje bi ti sjedenje ili penjanje stepenicama moglo biti otežano.

Nemoj da te to obeshrabri – te 'upalice' najintenzivnije su drugi dan od treninga i normalni su dio procesa pa čak i kod onih koji su već godinama aktivni. Ako si vježbe izvodila pravilno – a tu savjetujemo konzultacije s iskusnim trenerom – nemaš razloga za brigu. Ipak, postupno uvodi nove vježbe, tijekom, a i nakon treninga pij dovoljno vode te ne zaboravi na istezanje. Kad se suočiš s upalom, mogao bi ti pomoći spužvasti valjak koji poboljšava cirkulaciju pa može smanjiti upalu.

Dakle, upala je normalna stvar i ne traje vječno. Jedino što ti možemo reći da se ne 'preforsiravaš' s treninzima i da daješ mišićima vremena da se priviknu na pokrete, ali i da se odmore. Dobra je ideja trenirati dvaput do tri put tjedno, a ostale dane izvoditi aerobne aktivnosti poput hodanja ili lagane vožnje biciklom.

…imati izražen apetit

Sportske aktivnosti troše kalorije, a da bi postigla cilj važno se kretati, ali i jesti uravnoteženo. Pokušaj se oduprijeti tome da se 'ubiješ' u slatkom ili brzoj hrani samo zato što si nekoliko puta otišla na trening jer ćeš time doslovno vratiti izgubljene kalorije. Za motivaciju se isplati pogledati koliko vremena trebaš potrošiti na traci za hodanje ili biciklu da bi istopila samo pedesetak kalorija.

Naravno, nemoj se izgladnjivati jer to stvara kontraefekt i tada tijelo nema 'goriva' za rad. U prehranu uvrsti što više voća i povrća, orašastih plodova, piletine, ali i ribe. Skuša, losos, sardina, pastrva i druge izvor su proteina, a sadrže i omega-3 masne kiseline koje smanjuju rizik od srčanih bolesti. Također, preporuka je jesti više obroka, ali manje porcije – i to najviše onih koji sadrže minerale i vlakna. Jedi polako, a izbjegavaj umjetne zaslađivače. Upravo umjetni zaslađivači mogu biti glavni 'krivci' za dijabetes, visoki krvni tlak, bolesti srca, ali i pretilost.

…biti nezadovoljna rezultatima

Točno tako. Mnogi krenu vježbati jer nastoje za dva do tri tjedna istopiti popriličan broj kilograma. I to jer se bliži ljeto ili neka proslava. No, to su kratkoročni ciljevi koji te neće dovesti do dugoročnih rezultata. Ništa ne ide preko noći, a glavna nit vodilja prilikom vježbanja trebala bi ti biti izgradnja boljih navika. Zato razmisli o ciljevima i idi korak po korak. Postaviš li očekivanja previsoko, mogla bi brzo odustati jer ti se čini da je borba uzaludna. No to nije tako. Sve se isplati jer ćeš s vremenom biti snažnija, moći ćeš nešto o čemu sada sanjaš i željet ćeš napredovati. Misli presloži u tom smjeru.

Znamo i da bi nakon mjesec dana mogla poželjeti odustati, ali to je najgore što si možeš napraviti. Malo po malo – strpljenjem i trudom – doći ćeš do rezultata, ali treba biti redovit. Bilo bi najbolje kad bi ti vježbanje postalo dijelom dnevne rutine, no za to treba vremena. Dobar trik u počecima je povesti frendicu, mamu ili neku dragu osobu jer biste se tako mogle motivirati.

…biti raspoloženija

Svatko tko se duže bavio tjelesnom aktivnošću zna koliko dobar trening može biti spas. Nakon njega ćeš možda izaći fizički umorna, ali opet s nekako više energije i boljeg raspoloženja. Kad ti to postane rutina, treninzi će ti postati 'energy boost' zbog čega će ti biti žao preskočiti trening. U zdravom tijelu zdrav je duh – to nije floskula. Pitaj nekoga tko je redovit u teretani je li mu lakše zakoračiti u dan nakon jutarnjeg treninga ili bez njega? Uz to, i leđa bi te mogla manje boljeti. Je li to dovoljan poticaj da (ipak) nastaviš? I ljeto je sve bliže!