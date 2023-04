Prvi znakovi da si počela gubiti na težini (iako vaga to još ne pokazuje)

Kada je u pitanju mršavljenje, motivacija igra značajnu ulogu. Svima nama, kada mršavimo, potreban je tračak nade i svjetlo na kraju tunela koje će nam pokazati da smo na pravom putu prema gubitku kilograma, a često nam prvi znakovi mršavljenja mogu pomoći u pružanju takve nade. Ipak, većina ljudi ne poznaje nijedan od tih znakova osim očito gubitka njihove težine.

Postoji toliko mnogo znakova na koje možeš obratiti pažnju kako bi odredila jesi li na pravom putu ili ne. Neki od njih su oni očiti i fizički - recimo, primijetiš da su ti hlače koje si prije jedva zakopčala sada malo prevelike ili primijetiš razliku samo kada se pogledaš u ogledalo.

No, to nisu svi znakovi - u nastavku smo izdvojile ukupno četiri znaka koji ti mogu ukazati na to da si počela gubiti na težini. Dakle, ako strogo paziš na veličinu svojih porcija, biraš zdraviju hranu i svaki slobodan trenutak koristiš za tjelovježbu, obrati pažnju na ove znakove.