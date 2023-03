Lijena si za vježbanje? Motiviraj se uz ovih nekoliko trikova

Nova godina, nove pobjede. Ako ti je jedan od ciljeva krenuti vježbati i učiniti nešto dobro za sebe, sada je pravo vrijeme za to. No, navike su zafrknuta stvar, one loše lako se stječu, a teško ih se oslobađamo, dok se za dobre ipak treba potruditi. Nekada je doista teško pokrenuti se.

U nastavku ti otkrivamo nekoliko trikova koji će ti pomoći da se vratiš u formu ili, ako nikada u njoj nisi bila, konačno u nju dođeš. Motivacija za vježbanje ključna je želiš li se pokrenuti, a mi imamo šest trikova koji će ti u tome pomoći.

Izaberi pravu muziku

Sigurno imaš pjesme koje te "dižu". Napravi playlistu za vježbanje na kojoj će se jedna za drugom redati ovakve pjesme i slušaj ih samo tijekom treninga. Na taj će ti način te pjesme postati "vjetar u leđa". Ne podcjenjuj moć muzike. Trčat ćeš brže s ritmom u ušima, nego bez njega, a i energična glazba motivirat će te da daš još više od sebe.

Pronađi društvo

Što god radila u dobrom društvu, bit će ti zabavnije. Ni vježbanje nije iznimka. Pronađi prijatelja ili prijateljicu s kojom ćeš ići na treninge. Susrete zakazujte na mjestu gdje ćete vježbati - u teretani, na stazi za trčanje… Tako ćete da ostanete doma kod tebe ili kod nje ili ako se nađete prije treninga na kavi, da umjesto za bučicama posegnete za jednim gin tonikom. A znaš da se nikada ne staje na jednom...

Planiraj, ugovaraj, organiziraj

Sve ono što ti nije rutina trebala bi dobro uplanirati u svoj raspored jer u suprotnom postoji velika vjerojatnost da će se izjaloviti. Stoga, u svoj rokovnik upiši vrijeme za vježbanje - primjerice - ponedjeljak 19 sati i drži se toga "kao pijana plota". Na taj način steći ćeš naviku, a i organizirati život tako da ćeš u njemu uvijek imati tih sat ili dva za vježbanje.

Pravilo pet minuta

Jesi čula za pravilo o pet minuta? Kada ti se nešto nikako ne da učiniti i kada te uhvati teška lijenost, sama sebi reci - idem to nešto raditi samo pet minuta, da vidim kako mi ide. Jamčimo ti da ćeš odraditi trening, oprati suđe, usisati pod ili bilo što drugo što ti se ne radi. Tih pet minuta dovoljno je da te pretvori iz cvrčka u mrava (sjećaš se one basne u kojoj cvrčak leži i cvrči, dok mrav marljivo radi?). Ne vjeruješ? Probaj. Sigurne smo da ćeš odraditi trening. Ne samo taj, nego i sve one koji slijede.

Angažiraj profesionalca

Društveni mediji ne bi trebali biti jedino mjesto na kojem tražiš savjete za vježbanje. Umjesto toga, uči od profesionalaca, odnosno, ako angažiraj privatnog trenera koji će te motivirati, sastavljati ti personalizirane treninge, ali i ono najvažnije - naučiti te pravilno vježbati kako bi izbjegla ozljede i ostvarila svoj cilj. Kada naučiš vježbati i stvoriš naviku, trener ti više neće biti potreban.

Nije sve mučenje

Oporavak i odmor jednako su važni kao i samo vježbanje, stoga nakon treninga otiđi u saunu ili na masažu. Također, naspavaj se dobro, "rezerviraj" pokoji dan za laganu šetnju ili izležavanje na kauču. Kada treniraš, možeš bez grižnje savjesti pojesti i pokoji kolač ili neko drugo "zabranjeno" jelo kojem ti je teško odoljeti. Nagradi se, zaslužila si.