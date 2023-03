Sve držiš pod kontrolom: Pet znakova da si izrazito emocionalno inteligentna

Često se misli da ljudima s visokim kvocijentom inteligencije (IQ) sve ide kao 'po špagi'. Da, oni će možda imati široko znanje i 'žicu' za određena područja, no iznadprosječan IQ ne znači da je osoba dobra u 'dešifriranju' ljudi, razumijevanju emocija i nošenja sa stresom. Puno ljudi – osobito onih na rukovodećim pozicijama svakodnevno moraju prezentirati svoje ideje, upravljati timom i paralelno rješavati više stvari. Kako će se osoba ponašati u nepredvidivim stresnim situacijama i u timu ovisi o emocionalnoj inteligenciji (EQ).

Emocionalna inteligencija važna je na poslu i karijeru, posebno u trenucima kad se moramo nositi sa stresom. Ljudi nižeg kvocijenta emocionalne inteligencije često će patiti od nepovoljnih posljedica stresa i bit će manje uspješni u komuniciranju.

Stoga IQ i EQ treba shvatiti kao par koji nam pomaže da bismo funkcionirali kao društvena bića i rješavali probleme. Dobra je stvar to što se može raditi na razvijanju emocionalne inteligencije – najviše kontroli emocija i komunikacijskim vještinama.

E sad, to što je netko komunikativan i pristojan ne znači samo po sebi da ima visoku emocionalnu inteligenciju. Više je istraživača proučavalo ovu temu, no najviše se istaknuo dr. Daniel Goldman s Sveučilišta Harvard. Iako je o važnosti i pokazateljima ispisao stranice radova, u nastavku ćemo dati kratak pregled njegovih nalaza. Ovo su samo neki od znakova koji otkrivaju da imaš izrazito visoki EQ kvocijent.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Samosvjesna si

Stariji mladima često sugeriraju da rade na sebi i svom samopouzdanju. Kažu im da trebaju postati samosvjesni ljudi, no što to znači? Samosvjesnost je moć razumijevanja vlastitih emocija. To znači da se ti njima prilagođavaš, ali da u određenom trenutku možeš procijeniti kako se osjećaš i zašto. Spoznala si svoje vrline, ali i manjkavosti i realno sagledavaš stvari – što znači da priznaješ da nešto radiš sjajno, dok ti neke druge stvari idu malo teže.

Imaš viziju života i ciljeve do kojih želiš doći, a istovremeno znaš da to ne ide preko noći. Jasno, samosvjesnost je složen pojam, a možeš je 'vježbati' tako da se preispitaš što ti ide dobro, a na čemu bi mogla poraditi. Zatim na tom cilju treba i radi. U jednu ruku, trebaš biti povezana sa sobom, sigurna i ustrajna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Držiš emocije pod kontrolom

Naravno da svi imamo boljih i lošijih dana, ali ako svakodnevno planeš na poslu ili ne znaš kako komunicirati sa suradnicima, to je znak da trebaš poraditi na ovom aspektu socijalne inteligencije. Dr. Goldman navodi da je samoupravljanje, odnosno kontrola emocija jedan od pokazatelja visokog kvocijenta emocionalne inteligencije.

Uz to, ljudi s visokim EQ-om obično se brzo oporavljaju od stresnih situacija, razlikuju privatno i poslovno, postižu ili čak premašuju ciljeve i znaju procijeniti u čemu su ljudi oko njih super, a na čemu manje. Jednostavno, 'filtriraju' stresne situacije, nastoje ne širiti paniku i staloženo daju konstruktivne kritiku. Mirno nađu rješenje problema.

Znaš upravljati timom

A baš zato što znaju kako ovladati stresnim situacijama, osobe s visokim kvocijentom emocionalne inteligencije dobre su vođe. Sposobni su motivirati tim, shvatiti da je svatko pojedinac i da su greške sastavni dio procesa. Također, obično znaju postaviti granice, odnosno jasno reći preko kojih ponašanja neće proći. Čak i kad se dogodi sukob, oni će ga uspješno riješiti – bez naleta bijesa i toksičnosti.

Empatična si

Iako empatija nije sama po sebi pokazatelj emocionalne inteligencije, ona je neizostavan dio ove priče. Vodiš li tim, jasno je da moraš biti empatična te znati kako s ljudima. Visoki kvocijent EQ-ja daje ti sposobnost tumačenja vlastitih, ali i tuđih emocija. Ti priznaješ da ti je danas loš dan, ali ne prenosiš tu negativnu energiju na druge. Svjesna si da tvoj kolega – na primjer – prolazi kroz tešku situaciju i pristupaš mu kao pojedincu. Dobra si u predviđanju reakcija i prema tome prilagođavaš interakciju. I najvažnije od sveg – EQ znači da znaš slušati. Ne stavljaš se u središte nego i drugima daješ da dođu do riječi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zahvaljujući emocionalnoj inteligenciji dobro 'čitaš' ljude. I razumiješ ih.

Kreativno rješavaš probleme

Umjesto da poludiš zbog izvanredne situacije, znaš se smiriti, duboko udahnuti i staloženo naći rješenje. Pritom si i kreativna i nalaziš način kako nešto riješiti. To je još jedan znak da si emocionalno inteligentna.

Ipak, ove znakove treba gledati 'u kompletu'. Ako si se pronašla u većini ili u svemu, čestitamo jer ti sjajno ide s ljudima i svakodnevici. Ako pak nisi, ne brini jer na sebi možeš raditi, no potrebno je odgonetnuti koje su ti 'boljke' i otkuda započeti.