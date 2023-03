Ne boj se reći 'ne': Kako se naučiti zauzeti za sebe u pet jednostavnih koraka?

Sigurno znaš nekoga tko potrebe drugih stavlja ispred svojih. Podigne li netko na njih glas, teško da će mu se suprotstaviti. I ne samo to – često će dopustiti ljudima da manipuliraju njima i slijepo im ispunjavati svaku želju. Takve osobe nerijetko 'sviraju' kako drugi kažu, a to je dugoročno štetno. Pasivan stav ugrožava psihičko zdravlje i dovodi do nezadovoljstva. Pronalaziš li se u tom opisu, možda si svjesna da bi se trebala bolje zauzeti za sebe, no to ti u praksi nije lako. U tim se trenucima povučeš u sebe i teško ti je artikulirati stav. Možda misliš da osoba koja ti uvjetuje ili povisuje ton zna nešto bolje od tebe. Ili jednostavno suviše cijeniš tu osobu pa joj ne znaš reći 'ne'.

No, znati se zauzeti za sebe nije isto što i biti bahat i agresivan. Agresivna osoba će učiniti sve da njen glas pobijedi i svim silama će željeti biti dominantan sugovornik. Pritom će često vrijeđati i omalovažavati. S druge strane, ljudi koji se znaju zauzeti za sebe svjesni su svojih granica i obranit će se, no neće vrijeđati sugovornika ili mu se nametati. Asertivnost, odnosno zauzimanje za sebe s poštovanjem predstavlja stil komunikacije u kojemu iznosimo stavove i mišljenja bez omalovažavanja sugovornika.

Takav stil komuniciranja nekome je gotovo pa prirodan, dok se drugi boje reći što misle i prestraše se pred drugima. Iako odrastanje i okolina igra ulogu u tome hoćeš li biti asertivna ili ne, i u zreloj se dobi možeš naučiti zauzeti za sebe. Jer ako te netko odmalena ušutkavao ili uvjeravao da tvoj glas nije važan, mogla bi imati problema sa samopouzdanjem, a onda i time da nekome jasno kažeš NE i obraniš se od iskorištavanja, manipulacija i zatomljivanja svojih potreba.

Sama ćeš trebati procijeniti kad je asertivnost poželjna, a kad osobu treba pustiti da se 'ispuše' pa joj se kasnije obratiti. Imaš li osjećaj da se u brojnim situacijama ne znaš zauzeti za sebe, evo nekih savjeta kako to promijeniti.

Budi kratka i jasna, ali ljubazna

Ne boj se reći NE. 'Ne' zaista može biti rečenica sama po sebi što znači da se nisi nekome opravdavati zašto ne želiš nešto učiniti. Slobodno reci da ti nije zgodno obaviti taj zadatak jer već imaš pun raspored, i tada se ne moraš propitkivati hoće li tvoj odgovor ispasti neprikladan. Sasvim je u redu sebe staviti na prvo mjesto, voditi računa o mentalnom zdravlju i ne brinuti se tko će što misliti. Jasno reci što ti je na umu, ali bez vrijeđanja drugih. Rečenice poput: 'Žao mi je, ali…' ostavi po strani jer će ti druga strana u tom slučaju nastojati promijeniti mišljenje. Zato – kad te netko pita želiš li, recimo, sudjelovati na konferenciji, a ti na taj datum već imaš planove, reci da ti je drago primiti poziv, no da ove godine to nisi u mogućnosti.

Koristi 'ja' izraze

Svi znamo koliko je važno imati vrijeme za sebe. Zamisli da tvoj poslovni partner očekuje odgovor u subotu navečer. Umjesto da mu pošalješ nepristojan mail ili ga ostaviš 'na čekanju', radije ga još u petak informiraj da ovaj vikend trebaš pauzu od posla i da nećeš provjeravati mailove. Odgovori u prvom licu pomoći će ti u misiji da se zauzmeš za sebe, a neće biti bezobrazne prema sugovorniku. S druge strane, optužujuće rečenice u drugom licu jednine ostavljaju suprotan, negativan učinak.

Pokušaj s taktikom odgode

Ako još nisi sigurna kako odgovoriti na taj mail ili što reći u danom trenutku, reci: ''Dopustite mi da provjerim raspored. Javim vam se u što bržem roku''. S druge strane, ako znaš da ćeš imati posla s nepristojnom osobom koja bi te mogla nagovarati na nešto, unaprijed pripremi čvrst, ali jasan odgovor. Na primjer, poželi li ta osoba da joj ovaj vikend pomogneš s nečime, ti reci da se nemaš vremena baviti time, ali da bi se mogla raspitati tko bi to mogao učiniti. Iskreno i direktno.

Pazi na govor tijela

Način na koji se držiš dok govoriš igra ulogu u tome kako će te ljudi doživljavati. Pogrbljenost i mrmljanje tu ti svakako ne pomaže. Uspravi se, govori čvrsto i smireno i održavaj kontakt očima. Ako ti pogled bježi na sve strane ili gledaš u pod, sugovornik bi mogao iščitati da si nesigurna.

Razmisli kojim ljudima daješ svoje vrijeme

Pokušavaš sve, no sugovornik i dalje nastoji manipulirati tobom? Od takve se osobe najbolje maknuti jer tako brineš o sebi. Poanta je u osvješćivanju pred kim i zašto tuđe potrebe stavljaš ispred svojih i zašto poklekneš. Kad shvatiš u kojim ti se odnosima to javlja, nastoji promijeniti dinamiku tog odnosa i postaviti granice. To nije lako, no prvi korak je odvažiti se raditi na asertivnom komunikacijskom stilu. Njime ne ugrožavaš nikoga nego štitiš sebe. Vježbati možeš i ispred ogledala, a preduvjet je poraditi na samopouzdanju. I zapamti – nisu svi ljudi vrijedni tvog vremena.