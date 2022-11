Muke po decibelima: 12 životnih situacija u koje glasne žene neprestano upadaju

Znaš one žene koje su prirodno tihe i nježne, profinjene? Koje kada progovore, svi utihnu i naćule uši kako bi ih čuli. E pa nismo te. Znaš one druge? One koje neprestano moraju objašnjavati drugima da se ne deru, nego da tako pričaju? E o njima ćemo danas, štoviše i zbog toga jer znamo kako im je u njihovoj koži, a nije lako, koliko god se tako činilo.

Nije lako biti najglasniji u prostoriji. Nerijetko bismo i mi voljele biti po strani, ali ne ide. Čim zinemo, svi nas čuju, a osobito ako smo ushićene ili uzrujane. Te stvari idu skupa - temperament i glasnoća - "dobitna kombinacija".

U nastavku ti otkrivamo s čime se svakodnevno moraju boriti glasne žene, ali i što im je potpuna nepoznanica - poput unutarnjeg glasa.