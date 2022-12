10 svakodnevnih navika i trikova koji 'brišu' godine s lica

Žene osjećaju veliki pritisak kada je riječ o starenju. Neprijatelji su nam bore, sjeda kosa i sve što će pokazati da imamo više godina, no što želimo. Naravno da je to pogrešan pristup onoj koju svakog jutra gledaš u ogledalu te da bi svaku novu godinu trebalo dočekati s ponosom i zahvalnošću, a ne prezirom kako to nerijetko činiš. I ti i sve mi. Starenje je privilegij, nosi sa sobom bogatstvo koje se ogleda u svemu što si kroz život stekla - iskustvu, mudrosti, prihvaćanju, smirenosti, obitelji, prijateljima, uspomenama pa i onom materijalnom, domu, ušteđevini... Sve se broji.

Pritom je sasvim u redu htjeti izgledati i osjećati se najbolje pa i htjeti obrisati pokoju godinu s lica. No, to je zdravo tek onda kada svaku svoju godinu i svaku svoju boru prihvatiš. Tada poneku možeš i "izbrisati". Izgledati mlađe znači brinuti se o sebi, iznutra i izvana. U nastavku ti otkrivamo sitne svakodnevne navike i profesionalne trikove koje će ti pomoći u tome da se u svojoj koži osjećaš sjajno.