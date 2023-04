Tjedni horoskop: Vodenjake čeka zahtjevan tjedan, a Strijelci će biti odsutni duhom

I stigao nam je još jedan ponedjeljak, i dok će jedni tjedan započeti laganini, drugi rade punom parom. No, što astrologija previđa, kakav nas to tjedan očekuje od 17. do 23. travnja, pročitaj u nastavku i to za svih 12 znakova.

OVAN

LJUBAV: Pomišljat ćete da ste mogli učiniti i više, ali nema razloga za biti nezadovoljan. Sad ćete svoje snage usmjeriti na učvršćivanje onog što ste postigli u privatnom životu. Malo manje atrakcija, više intimnosti i sve vam u konačnici ide u prilog.

KARIJERA: Bit će sve više poslova, a posebno onih uslužnog karaktera. Ponekad od svega nećete moći predahnuti, ali najviše će vas živcirati što će neki vaši kolege ili suradnici funkcionirati i više nego aljkavo. Pokušat ćete ih usmjeriti da rade savjesnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se odmarajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

BIK

LJUBAV: Okolnosti će vam u privatnom životu uglavnom ići na ruku. Voljena osoba će vas podržavati, premda će povremeno dolaziti do manjih verbalnih nesporazuma. Istovremeno će se pojaviti i mnoge lijepe ljubavne prilike za one koji su još sami.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

KARIJERA: Dve korak prema naprijed, pa jedan prema nazad. Tako bi se mogao opisati vaš radni tjedan ovih dana. Ipak, kad zbojite sve, otišli ste barem jedan korak prema naprijed, a i to je nešto. Razmislite o svojim ambicijama i planovima. Da li su realni?

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Bit ćete sve skloniji skrivanju svojih pravih osjećaja. To će katkada izazivati zbrku u odnosima jer durgima nećete biti jasni. Pazite da takvim stavom ne propustite dobru ljubavnu priliku ili da netko ne odustane od udvaranja prema vama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

KARIJERA: Nastavljate razvijati sve bolju poslovnu budućnost. Ostalo je još malo vremena da se dovrše pripreme. One neće još biti potpuno gotove ovaj tjedan. Neka vam to ne živcira, jer i sami vidite da sve ipak ide bolje nego što ste očekivali.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite male brige.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

RAK

LJUBAV: Kako tjedan bude prolazio, vi ćete primijetiti da se vaši osobni odnosi sve više počinju poboljšavati. To će vas ohrabriti da budete otvoreniji i da smjelije pristupate osobama suprotnog spola. Oni koji već jesu u vezi bit će još bliži jedno drugome.

KARIJERA: Niste ni slutili da bi vam moglo krenuti ovako dobro. Povezivat ćete se s ljudima i novim suradnicima brže i bolje nego što mislite. Ideje će se razmjenjivati intenzivnije, a njihova primjena neće biti nemoguća. Pred vama su dinamični dani.

ZDRAVLJE&SAVJET: Štedite svoju snagu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

LAV

LJUBAV: U svojim privatnim odnosima postat ćete otvoreniji i opušteniji. Spremnost da vjerujete drugima vratit će vam se na nabolji mogući način. Ne samo da ćete vi imati povjerenje u partnera, nego će biti i obratno. Budite svjesni i čuvajte to.

KARIJERA: Vjerojatno nećete baš izbiti u prvi plan, ali će vam ipak ići dobro. Na vama je da radite i pokažete što znate. Okolnosti, ljudi i događaji ići će vam na ruku čak i onda kad se u prvi tren situacija ne ćini blistava. Čitajte između redova.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne razbijajte glavu sitnicama.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Zahtjevnost koja će stalno dotjecati iz drugih područja života povremeno će vam i dalje narušavati inače solidne osobne odnose. Ako pokušate nešto objasniti, nećete se snaći najbolje. Stoga budite tihi i jednostavno volite. Tako će biti najbolje.

KARIJERA: Ojačat će korespondencija s kolegama koji nisu iz vašeg mjesta rada. Povezat ćete se s njima i razmjenjivati poslovna isustva. Neki će zbog posla i putovati. To će ih osvježiti i probuditi u njima nove poslovne ideje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vaši talenti čekaju da se izraze. Razvijajte ih.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

VAGA

LJUBAV: Mnogo ljudi svako će se malo motati oko vas. Bit ćete zaigrani, veseli, spremni sve dijeliti s njima, ali bez previše obveza. Neki će svoju vezu postaviti u rang dobrog prijateljstva i odustati od većih intimnosti. Partner bi mogao biti zbunjen.

KARIJERA: Vaš utjecaj u poslu bit će utemeljen na vašoj zrelosti i profesionalnosti. Ovih dana još ćete čekati neke odgovore od suradnika koje mogu utjecati na daljnji razvoj posla, no općenito uzeveši sve je od kontrolom i razvija se dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zadovoljni ste sami sa sobom.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Premda će vaša veza objektivno napredovati odlično, vi sami bit ćete skloni čačakanju po sitnicama, a posebno svog unutrašnjeg svijeta. Takvim pristupom oduzet ćete nešto od spontanosti, pa nemojte pretjerivati. Opustite se.

KARIJERA: Koliko ste dugo sanjali o nekim poslovnim potezima, toliko sad imate prilike pokazati svoje poslovno umijeće ili znanje. Vjerojatno će se povećati vaš utjecaj na druge u poslu, a na vama je da to prihvatite. Spremni ste za takvo nešto.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete otvoreni za sve.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Idućih dana vi ćete jednako uživati bilo kao samac s prijateljima, bilo udvoje s voljenom osobom. Nećete osjećati pritisak da se pod svaku cijenu morate zbližiti s nekim. Bit ćete prilično indiferenetni prema svima, ali s humorom.

KARIJERA: Idućih dana posao će vjerojatno pasti u drugi plan. Razmišljat ćete o duhovnom svijetu ili ćete u svoj dom željeti uvesti neke novine. Na radnom mjestu ćete funkcionirati rutinski. Odradit ćete ono što morate, a bit ćete odsutni duhom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

JARAC

LJUBAV: Vjerojatno ćete se osjećati tupo i nezainteresirano za neka značajnija ljubavna poduzimanja. Posljedica je to vaše zaokupljenosti svim drugim osim privatnog života. Pazite da se voljena osoba ne osjeća zapostavljeno. Cvijeće uvijek prolazi.

KARIJERA: Ako nešto treba mijenjati, mijenjajte. Učinite to na način koji je miran i postepen. Ako vas budu kritizirali, ne odgovarajte ne to, nego samo radite dalje. Važno je da imate jasan plan i da ga dosljedno slijedite. Uspjeh je pred vratima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite malo kooperativniji.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Utjecaji ljubavnih planeta na vaš privatni život ovih će dana biti raznoliki. Čas će vam se činiti da je moguće baš sve, a drugi čas da nije moguće ništa. Bit će potrebna dobra sposobnost prilagodbe kako bi izdržali sve ove šarene izazove.

KARIJERA: Pred vama su nešto zahtjevniji poslovni dani u kojim će se odgovornosti povećati, a s njima idu i kontrole poslovanja. Zato budite spremni na sve, sjetite se svega onog što dosad postigli i s punim pravom prezentirajte svoje sposobnosti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si više sna.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RIBE

LJUBAV: Vaši privatni odnosi razvijat će se dobro. Male sumnje bit će prolaznog karaktera, pa im nemojte pridavati značaj. Objektivno, vrata nečijeg srca vama su otvorena. Ne pravite sami sebi zatvoren put, nego idite tamo gdje osjećate da pripadate.

KARIJERA: Najradije biste se povukli u svoj radni kutak i radili nešto iz po svom. Neki će ove utjecaje iskoristiti za nove dugoročne planove, pa će osmisliti kako unaprijediti ono što rade. Bit će tu vrlo zanimljivih ideja, ali ništa više od toga.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite ranije na spavanje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min