Tjedni horoskop: Bikovi bi se mogli upustiti u tajnu vezu, a Škorpioni bi trebali otputovati

Dan po dan i evo nas u drugom tjednu travnja 2023. I dok neki razmišljaju kako da se čim više kreću jer su možda pretjerali za blagdanskim stolom, drugi su orijentirani na posao ili možda ljubav. A što astrologija predviđa kakav nas tjedan očekuje, saznaj u nastavku za sve horoskopske znakove.

OVAN

LJUBAV: Bit ćete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslijedit će ugodne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činit će vam se da je sve moguće. Bit ćete otvoreni i imati povjerenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.

KARIJERA: Bit ćete učinkoviti u obavljanju poslova, ali nisu nemoguće oštrije riječi. Mogle bi dogoditi da vas pogrešno protumače ili krivo shvate. Zato se potrudite biti što jasniji ili ne objašnjavajte ništa ako ne morate. Držite se pravila struke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nitko nije savršen.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

BIK

LJUBAV: Privlačit će vas mnoge skrivene stvari. Neki će se mučiti s mogućnošću tajne ljubavne veze. Strasti vam neće dati mira i vodit ćete u sebi jaku borbu između razuma i osjećaja. Bilo bi bolje povesti za za razumom. Preispitajte se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

KARIJERA: Ustanovljena su novi obrasci ponašanja i dnevnog reda na radnom mjestu. Treba postupati po tome. To što je naporno, naporno je, ali nemate kud. Prihvatite nove izazove i nosite se s njima uz pomoć bolje organizacije poslovanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro bi vam došao neki sport.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

BLIZANCI

LJUBAV: Kako tjedan bude odmicao, vi ćete primijetiti da se vaši osobni odnosi počinju poboljšavati. To će vas ohrabriti da budete otvoreniji i da smjelije pristupate osobama suprotnog spola. Oni koji već jesu u vezi bit će još bliži jedno drugome.

KARIJERA: Nakon postavljanja dobrih financijskih temelja, nastavit ćete graditi dalje. Mnogi će ovih dana preispitivati svoju listu poslovnih prioriteta i planova. Mijenjat će ono što im je na prvom mjestu. Bit će otvoreniji za određene rizike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite koji vam sport odgovara.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RAK

LJUBAV: Gdje god izašli, osjećat ćete se ugodno. Društvo će biti baš po vašoj mjeri. Oni koji su još možda sami neka prihvate svaki poziv, pa makar u početku i ne izgledao obećavajući. Ubrzo će shvatiti da im ljubav otvara vrata. Sve je moguće.

KARIJERA: Vaše financije napokon će se koliko toliko stabilizirati. Istovremeno će se otvoriti nova mreža poslovnih suradnji, a neke od njih zaista će vam se svidjeti. Povežite se s mogućim kolegama i surađujte sa svakim to pokaže interes.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz sadržaje koje volite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

LAV

LJUBAV: Bit ćete zatvoreniji više nego inače. To će katkada izazivati zbrku u odnosima jer drugima nećete biti jasni. Pazite da takvim stavom ne propustite dobru ljubavnu priliku ili da netko ne odustane od udvaranja prema vama. Dajte do znanja do čega vam je stalo.

KARIJERA: Možete više od onog što mislite. Ugledni ljudi će vas podržati, ali još ne stižu potrebna očitovanja. Zbog svega trebat će strpljenja. Radite dalje bez previše pitanja, jer uskoro ćete dobiti očekivano. Budite profesionalni i ozbiljni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Otkrijte svoje talente.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Idućih dana vama će se sve više otvarati ljubavna vrata. Primijetit ćete to po tome što se opet sve češće smijete ili što vas voljena osoba opet počinje podržavati. Počet ćete disati punim plućima i priuštit ćete sebi i voljenoj osobi više uživanja.

KARIJERA: Dobit ćete očekivane odgovore. Sad možete nastaviti raditi mirnije, a i planiranje se može nastaviti sa svim potrebnim informacijama. U usporedbi s drugima oko vas, vi ćete djelovati sigurno i stabilno. Budite ono što jeste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Umjetnost će vam osvježiti dane.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VAGA

LJUBAV: Sad već možete lakše komunicirati s voljenom osobom. Tako će na dnevni red doći i preispitivanja nekih dvojbi iz vaše ljubavne prošlosti. Partner će vas rado saslušati, ali isto očekuje i od vas. Imajte to na pameti kad se počnete povjeravati jedno drugom.

KARIJERA: Suradnja između vas i drugih obnovit će se uz pomoć novih informacija koje su se čekale. Sve će biti postavljeno na novim osnovama, a vi ćete se trebati naći u novoj ulozi. Trebat će vam neko vrijeme da se pirlagodite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite predrasude, budite otvoreni.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

ŠKORPION

LJUBAV: Bit ćete zanimljivi drugima, te u svakom trenutku spremni za razgovore. Mnogi će razvijati svoju društvenu crtu. Ako već jeste u vezi, partner će biti sklon više se vezati za vas. Ipak, nešto će nedostajati. Kasnije ćete shvatiti što je to.

KARIJERA: Osjetit ćete blagi pad interesa za posao. Pokušavat ćete obnoviti neke stare kontakte koji obećavaju. To će zapravo biti najbolji dio radnog tjedna. Sve ostalo bit će vam pomalo dosadno. Na neki način, najbolje će biti onima koji ne rade.

ZDRAVLJE&SAVJET: Tko može, neka putuje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Tokom ovog tjedna vi ćete vjerojatno opustiti. Počet će vas zanimati najrazličitije teme o kojim ćete rado komunicirati s osobama suprotnog spola. Voljena osoba primijetit će ovu malu distancu, a kako vas ne bi krivo shvatila, više pričajte i s njom.

KARIJERA: Informacije koje trebate dobiti stižu. Već ste se zbog čekanja dovoljno naživcirali, pa nemojte opet. Jednostavno se prihvatite nove upute i naprvite sve što možete. Budite relani u očekivanjima. Rezultati će već doći.

ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

JARAC

LJUBAV: Mala zbunjenost bit će povezana s vašom potrebom za sigurnošću. Brzo ćete je zaboraviti. Imat ćete osjećaj da ste povezani s cijelim svijetom, a to će na vas djelovati poticajno. Osobni odnosi razvijat će se u pozitivnom pravcu.

KARIJERA: Napokon ćete dočekati željene izazove kroz kojemožete pokazati svoje talente. Neki će dobiti lijepe pohvale, a na vidiku bi moglo biti i promaknuće. Sada možete potegnuti još više i još bolje. Radite jer vi to sgiurno volite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovnose opuštajte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Pred vama je tjedan intenzivnih izlazaka i brojnih prilika za ljubav. Vaš društveni život će oživjeti i postati toliko bogat da se u prvi tren možda nećete ni snaći. Prihvatite pozive, dotjerajte se i idite među ljude. Oni vas očekuju s veseljem.

KARIJERA: Sve što radite nekako će odlaziti u sjenu. Ipak, kako ćete biti potpuno svjesni svojih prethodnih uspjeha, to što niste u prvom planu neće vam smetati kao što bi to bilo inače. Ne mogu se sve kockice baš složiti u isto vrijeme.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Atrakcije na koje ćete svaki dan nailaziti budit će u vama uspavane snove o ljubavi iz bajke. Imat ćete toliko motivacije da biste mogli pretjerati s tulumima. Nemojte zbog svega zapostaviti svoje dužnosti iz drugih područja života.

KARIJERA: Sve što je povezano s kreativnošću, mladima, sportom i pozornicom ovih će se dana kod vas aktivirati. Tko radi u spomenutim profesijama, imat će sve više posla. Svi ostali postat će pravi zabavljači na radnom mjestu, ali i dalje profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite veselo društvo.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min