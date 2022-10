9. listopada stiže Krvavi Mjesec, a evo kako će utjecati na svaki horoskopski znak

Ovog mjeseca, pun Mjesec očekuje nas 9. listopada u 16:54. Ovaj puni Mjesec, poznat kao Krvavi Mjesec, u bliskom je kontaktu s asteroidom Kironom, koji je u astrologiji poznat i kao "ranjeni iscjelitelj". To znači da bismo u ovo vrijeme mogli biti posebno osjetljivi i ranjivi, a na površinu bi mogli isplivati neki naši najdublji strahovi i skrivene nesigurnosti.

No, pun Mjesec koji je ovog mjeseca u Ovnu tu je da bi nas zacijelio. Središte pažnje ovog punog Mjeseca bit će na iscjeljivanju naših odnosa s drugim ljudima, ali i s nama samima. Osim toga, u vrijeme listopadskog punog Mjeseca, Kiron će biti u Ovnu i bit će retrogradan, pa bi nas mogle dočekati neke stvari iz prošlosti koje ćemo trebati riješiti.

Vrlo će aktivna ovog punog Mjeseca biti i Venera, planet ljubavi i odnosa, koja će pomoći da sve loše stvari u našim vezama s drugima izađu na vidjelo. Uz to, ovo je posljednji puni Mjesec prije početka sezone pomrčina, pa ako nam se nešto čini neriješenim, morat ćemo pričekati do pomrčine punog Mjeseca sljedećeg mjeseca kako bismo vidjeli kako će se sve na kraju odviti. A do tada, evo kako će pun Mjesec u listopadu utjecati na svaki od znakova.