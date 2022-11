Pomrčina Krvavog Mjeseca očekuje nas 8. studenog, a evo kako će utjecati na svaki znak

Ove godine, 8. studenog, osim punog Krvavog Mjeseca očekuje nas i potpuna pomrčina Mjeseca, a sve to znači samo jedno - doći će do mnogih promjena. Pun Mjesec ovog je mjeseca u Biku, pouzdanom i marljivom znaku, a to znači i da možeš očekivati događaje koji će te uzdrmati. Kombinirana energija punog Mjeseca u njegovom najvećem sjaju i potpune pomrčine Mjeseca učinit će da se osjećaš tjeskobno dok Mjesec ulazi u Zemljinu sjenu, postavljajući naš vodeni planet točno između sebe i Sunca.

Budući da puni Mjeseci predstavljaju kulminaciju poglavlja u našim životima, zajedno s ćudljivošću pomrčine, najbolja opcija ovog punog Mjeseca je da ostaneš sama sa sobom i fokusiraš se na sebe i svoje planove za budućnost. A s obzirom na to da je sezona Škorpiona, kojim vladaju aktivni Mars i zamišljeni Pluton, dok Bikom vlada Venera puna ljubavi, ova tri planeta natjerat će te da usporiš i napraviš neke planove za promjenu. A evo i što svaki horoskopski znak može očekivati 8. studenog.