3.3.2023. poseban je dan, a numerologija otkriva kakav će ti biti ostatak ožujka

Ožujak je mjesec u kojemu nam dolaze ljepši dani, mnogi shvaćaju da su se tijekom zime malo uspavali pa to pokušavaju nadoknaditi,a zvijezde stoga predviđaju da će sljedeći dani biti sjajni onima koji su željni novih početaka i spremni su za okretanje novog lista.

No, zvijezde nisu jedino iz čega se može iščitati budućnost, Uz horoskop, i brojevi bi ti mogli otkriti kakav te mjesec čeka. Zvijezde i brojevi sada su na tvojoj strani jer se bliži 3. ožujka 2023., a niz 3-3 u numerologiji znači kreativnost i produktivnost. Sutra (petak) trebala bi biti puna elana. Mogla bi se probuditi dobre volje i zacrtati si planove koje želiš ostvariti. Razmišljaš li danas o nečemu važnom, možda je bolje da konačnu odluku ostaviš za kraj radnog tjedna jer bi ti zrcalni datum mogao dati jasnu viziju.

A osim zrcalnog datuma, istražile smo kakav te ožujak očekuje – prema brojevima. Numerologija je poprilično komplicirana, no recimo to ovako: prvo slovo tvog imena nosi određeni broj. A taj broj – od jedan do osam – ima određeno značenje. Na temelju toga možeš saznati kakav te ožujak očekuje. Zvuči kompleksno, no sve ćeš shvatiti u nastavku.

Broj 1 (ako je prvo slovo tvog imena A, I, NJ ili J)

Ako ti ime počinje na A, I, NJ ili J, u ožujku bi mogla pronaći potencijalnog partnera. On je zapravo cijelo vrijeme 'tu negdje' – u zajedničkom društvu ili radnom mjestu, no na njega nisi obraćala pažnju. Ako pak imaš djecu, ona bi se nažalost mogla prehladiti ili pokupiti virozu što će te staviti pod stres jer ćeš stalno trčati s jedne strane na drugu. Oni poduzetničkog duha ovih će dana biti puni ideja i sklopiti poslovne suradnje. Samo naprijed! U toj silnoj jurnjavi misli na svoje mentalno zdravlje.

Broj 2 (ako je prvo slovo tvog imena B, K ili R)

Ljudi čija imena počinju na B, K ili R brzopleto će se upuštati u poslovne suradnje što bi im se moglo 'obiti u glavu'. Znamo da si puna ideja, no ipak malo uspori. Broj 2 predviđa sreću u ljubavi – ili ćeš se početi viđati s nekim posebnim ili ćeš, ako si u vezi, shvatiti da se više trebaš posvetiti partneru i presložiti prioritete. Čim to učiniš, sve će krenuti u dobrom smjeru. Samo pripazi jer bi vas mogli dočekati neki dodatni troškovi pa pažljivo raspoloži novcem.

Broj 3 (ako je prvo slovo tvog imena C, Č, Ć, G, L, LJ, S ili Š)

Brojevi svima ovaj mjesec predviđaju sreću u ljubavi. Proljeće će za veliki broj ljudi – jer su česta imena s ovim prvim slovima – biti novi početak. I na poslu će ti dobro ići, a ako si još na burzi, u ožujku ćeš imati snažnu želju za iskazivanjem potencijalnim poslodavcima. Sva ćeš biti u tome. Naravno, nekad nije sve savršeno. Sredina mjeseca mogla bi biti stresna i napeta pa bi se na poslu, ali i vezi mogla susresti s nekim trzavicama. Brzo ćeš ih riješiti, ali budi na oprezu.

Broj 4 (ako je prvo slovo tvog imena D, Đ, M ili T)

I osobe čije ime počinje s D, Đ, M ili T sljedeći će tjedan biti puni elana. Htjet će razviti biznis ili konkurirati za višu poziciju na poslu. U privatnom životu konačno ćeš riješiti trzavice i konflikte te nastaviti mirne duše. Ako je iza tebe teško razdoblje, ožujak je itekako obećavajući. Pripazi na razinu stresa i zdravu prehranu.

Broj 5 (ako je prvo slovo tvog imena E, H ili N)

Ljudi s imenom na E, H ili N stalno će biti u pokretu. Htjet će se umrežiti s ljudima što će rezultirati poslovnim suradnjama i novim poznanstvima. Zato će ti i financije biti 'na razini' pa ćeš si moći priuštiti putovanje. S druge strane, obrati pažnju na svoju vezu jer bi se mogli 'zakačiti' oko banalnih stvari.

Broj 6 (ako je prvo slovo tvog imena U ili V)

Na platnoj listi mogao bi te dočekati bonus što će ti dobro doći jer ti je ožujak pun troškova. Svejedno, posao će ti ići kao od šale, a samci bi mogli upoznati nekog novog. Savjet je da se prepustiš dejtanju jer bi od toga moglo nešto biti. Nažalost, mogao bi ti se poremetiti odnos s članom obitelji pa pripazi na vrijeme i nastoji naći rješenje te zavrzlame.

Broj 7 (ako je prvo slovo tvog imena O, Z ili Ž)

Počinje li tvoje ime na O, Z ili Ž, a u vezi si, tijekom ožujka ćeš se zbližiti s partnerom i razmišljati o zarukama ili vjenčanju. Ako si pak već dugo solo, konačno ćeš upoznati nekoga s kim ćeš 'kliknuti' što će te usrećiti i oraspoložiti te. Na poslu bi ti moglo biti izazovno jer će ti 100 stvari biti nad glavom što će te 'baciti' u stres, a dodatno bi te mogla uznemiriti i teška obiteljska situacija. Sve ćeš preživjeti, no ožujak će biti dobar koliko i loš.

Broj 8 (ako je prvo slovo tvog imena F ili P)

Konačno bi mogla pronaći posao ili razmišljati o bolje plaćenom. Sve u svemu, financijska situacija bit će ti dobra, a samci će shvatiti da je vrijeme za dati novu šansu ljubavi. Oni koji su u vezi, počet će planirati svadbu ili romantično putovanje – ovisno u kojoj ste fazi veze. Dramu ćeš ostaviti iza sebe, iskristalizirat će ti se neke stvari što će pridonijeti tome da ti sve ide kao 'po špagi'.