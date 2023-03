Nitko im nije do koljena: Najmoćniji horoskopski znakovi

Biti moćan svima znači nešto malo drugačije. Čini se da se većina ljudi smatra "moćnima" na temelju svog društvenog utjecaja. S obzirom na to da svijet ima preko 7,5 milijardi ljudi, to se čini kao pošteno mjerenje. A među svim tim ljudima na svijetu, snaga tvog horoskopskog znaka jedinstvena je za tebe.



Ali jesi li uistinu moćan horoskopski znak? Odgovore možemo potražiti u astrologiji.



Čak i ako se tvoj horoskopski znak nije na ovom popisu, još uvijek se možeš smatrati moćnom na temelju toga koliko se dobro možeš kontrolirati ili doslovno, koliko si fizički moćna.



Čini se da su društveni utjecaj i samokontrola dvije glavne stvari koje ljudi smatraju krajnjom mjerom nečije moći, a stvarna fizička snaga je sporednija od ideje koju ljudi imaju o "moći".



Bilo da se radi o društvenoj, emocionalno ili fizičkoj moći, ovih pet znakova imaju potencijal za moć u svim navedenim područjima.



BIK

Sve Bikove snage - strpljenje, praktičnost, pouzdanost, predanost i odgovornost - čine ih nevjerojatno moćnima.



Imaju idealan tip osobnosti da budu moćni u svim sferama života. Bez obzira je li u pitanju profesionalna, društvena ili fizička moć, ovaj horoskopski znak dominira bilo kojom sobom u koju uđu. To im dobro služi u karijeri, ali i vezama i obiteljskom životu.



LAV

Lavova tendencija da bude dominantan i teško mu se oduprijeti čini ih vrlo moćnim tipom osobnosti.



To je posebno istinito u društvenom pogledu. Naravno, Lav ponekad može izgledati pomalo arogantan, ali to je zato što ima toliko utjecaja na svoje vršnjake i prirodno je rođeni vođa. Zna kako preuzeti kontrolu i istaknuti se.



ŠKORPION

Sklonost žestokom i izvrsnom vodstvu čini Škorpiona još jednim moćnim horoskopskim znakom, odmah iza Bika i Lava.



Asertivna i strastvena priroda Škorpiona čine ih idealnim vođama za bilo koje područje života, a daje im posebno velike šanse da budu moćni u svojoj karijeri i u poslovnom svijetu.



Tu su i hrabrost i tvrdoglavost koje Škorpioni imaju napretek, velika je vjerojatnost da će se Škorpion nositi s teškim izazovima, a pritom biti itekako snalažljiv.



STRIJELAC

Strjelčeva tendencija da budu optimistični, idealistični i entuzijastični, pomiješana s njihovim sjajnim smislom za humor, daju im neizmjernu količinu emocionalne snage (i moći). Nijedan drugi horoskopski znak nije toliko emocionalno jak kao Strijelac.



Također, Strijelac će vrlo vjerojatno učiniti apsolutno sve kako bi postigao svoje ciljeve, koliko god to bilo teško. Strijelac 'gura' do kraja i ne predaje se. To je samo još jedan pokazatelj njihove visoke emocionalne snage i moći.



JARAC

Konačno, od svih horoskopskih znakova u astrologiji, Jarac ima najveću dozu samokontrole u svim područjima života. Ovo je samo po sebi vlastita snaga!



Zbog toga je Jarac najvjerojatnije i u najboljoj fizičkoj spremi, a njihova snaga volje jedna je od najvažnijih stvari zbog koje su toliko snažni, psihički i fizički.