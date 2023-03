Mjesečni horoskop za ožujak 2023: Sredina mjeseca bit će posebno izazovna za sve znakove

Ovaj mjesec počinje proljeće i budi se priroda, no velike promjene nas čekaju zbog prelaska sporih planeta u nove znakove. Prilagodba će trajati nešto duže, a sredina mjeseca je posebno izazovna pa moramo biti pažljiviji u komunikaciji s drugima.

OVAN

Opći pregled

Počinje mjesec koji donosi potpuno nove teme, što ćemo svi osjećati. Saturn nakon dvije i pol godine mijenja znak i ulazi u Ribe, te traži razjašnjenje tvoje odnosa prema duhovnosti. Moguće je i da ćeš u sljedeće tri godine biti nešto izoliranija i sama u određenim trenucima. Trebaš prevladati strahove i imati više povjerenja u svoju unutarnju snagu. Važno je i da odbaciš iz podsvijesti sve stare stvari koje te opterećuju.

Pluton će ući u Vodenjaka (24.) i ovdje ostati 20 godina, pa ćemo sve osjetiti na kolektivnoj razini: doći će do transformacije poimanja zajednice i društva kakvo znamo, a to već osjećamo. Ideje koje imamo o svijetu i pitanje osobne slobode bit će velika tema.

Venerin prelazak u svoj znak Bika (17.) za tebe donosi dobre vijesti za osobne financije, a nakon što Mars uđe u Raka (25.), moraš naučiti smiriti energičnost, kako ne bi došlo do problema s ukućanima.

Mjesečna prognoza

Prvi tjedan započinje sjajnim spojem ljupke Venere i sretnog Jupitera (1.-2.) u vatrenom znaku Ovna, pa zaista možeš biti kovač svoje sreće: ovaj aspekt označava jak osobni optimizam zbog nekog uspjeha, sreću, ljubav, ali još više ako si poduzela neku akciju pa je ovo samo rezultat koji će te posebno obradovati. Spoj Merkura i Saturna (2.) pokazuje kako svojom inteligencijom i usmjerenim naporom rješavaš neki važan plan, vjerojatno unutar tima, a moguće je i da je riječ o završetku projekta. Tako pokazuješ i hrabrost pa govoriš iz uvjerenja, bez zadrške i pokazuješ pozitivan stavi u pitanjima prihoda (6..-7.), kad podu

zimaš nove poteze.

Pun Mjesec u Djevici (7.), ipak može donijeti ponešto osobne konfuzije u emocionalnim interakcijama, a tada nedostaje i dobre procjene, no ipak uspijevaš u najvažnijem trenutku naći rješenje. Saturn prelazi u Ribe isti dan i u sljedeće tri godine može donijeti više strukture u tvoje psihološko biće, ali samo ako odbaciš iz podsvijesti sve ono staro što te opterećuje. Dani od 10. do 12. pokazuju koliko seksi znaš biti u komunikacijama i upoznavanju novih, zanimljivih ljudi. No, mozak ti odmah radi i na smišljanju inventivnih ideja za zaradu.

Ipak, sredina mejseca donosi poprilične izazove: 13.-18. traže puno koncentracije i psihološkog mira kako bi bila jasnija u nastupu. Čuvaj se konfuzije do koje može doći namećeš li se previše. Ne poduzimaj ništa bez puno promišljanja i analize. Također, izbjegavaj sumnjive aktivnosti. Sunce i Mars u napetom odnosu (15.-18.), iznose na van tvoju psihološku uznemirenost, pa pripazi na burne reakcije. Smiri ton pa će možda i netko drugi biti mirniji, jer je moguće i da te netko provocira. No, prvo potraži uzroke kod sebe.

Intuicija, maštovitost i konfuzija nadvladavaju logiku i realnost. Možda se sada više identificiraš s duhovnom stranom, nego materijalnim svijetom. Psiha ti čudno radi i pazi da ne otploviš u potpuno nesnalaženje. Ona loša strana strasti može izaći na van u obliku ljubomore (na poslu?), a stalno je prisutna loša komunikacija i impulzivnost. Manje govori i bez smušenosti.

Nakon što Venera prijeđe u Bika, možda primaš poklone ili manji bonus pa osjećaš i stabilnost u primanjima, što te dijelom smiruje (17.). Saznaješ važnu informaciju u vezi posla (18.), čime zatvaraš cijelu priču. Merkur tada ulazi u tvoj znak (19.), stoga je logično da najviše razmišljaš o sebi i svojim sljedećim potezima. Tvoj integritet i razvijena samosvijest čine da postižeš napredak u svakoj situaciji, uključujući penjanje na životnoj ljestvici i vlastiti razvoj. Završetak nečega otvara nova vrata (20.).

Sunce ulazi u Ovna (21.) pa započinje tvoje doba i sada možeš nastaviti s osobnim projektima. Odmah se pojavljuje i Mladi Mjesec, koji upravo nudi priliku za započinjanje novog osobnog ciklusa, iako je pod izazovnim utjecajem tvog Marsa. Intuicija zamjenjuje logiku. Što sada tvoje unutarnje biće treba?

Pluton ulazi u Vodenjaka, pa ćeš polako pristupati postavljanju novih planova na drugačiji način (24.). Sljedeći dan tvoj Mars ulazi u Raka i zonu doma i obitelji, gdje se baš i ne snalazi najbolje. Energija ti je razvodnjena i moraš paziti na frustriranost, kako ne bi ulazila u sukobe s najbližima.

Srećom, zadnji dani vračaju optimizam u vidu dobrih i pravilnih odluka (28.), a energiju uspijevaš usmjeriti u rad na podsvijesti: možda će baš kućno okružje omogućiti psihološku stabilnost (28.-31.). Za kraj, spoj seksi Venere i uzbudljivog Urana (30.-31.), može donijeti iznenadan priljev novca ili neki očaravajući intimni kontakt.

Povoljni dani: 1.-2., 6.-7., 10.-12., 18., 19., 20.-21., 28., 28.-31.

Izazovni dani: 13.-16., 15.-18., 21.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.

BIK

Opći pregled



Ožujak nam donosi potpuno nove teme, što ćemo svi osjetiti. Saturn nakon dvije i pol godine mijenja znak i ulazi u Ribe, te traži trezvenije postavljanje i odrađivanje planova i ciljeva. Neke ćeš stvari morati odrezati i biti realnija, s manje ideala. Koliko god ti je nešto priraslo srcu, trebaš biti ozbiljnija, s više discipline. Odbaci sve što ti više ne koristi.

Pluton ulazi u Vodenjaka (24.) i ovdje ostaje 20 godina, stoga ćemo to osjetiti na kolektivnoj razini: doći će do transformacije poimanja zajednice i društva kakvo znamo, a to već osjećamo. Ideje koje imamo o svijetu i pitanje osobne slobode bit će velika tema. Za tebe, na određenoj razini doći će do promjena na životnom putu i u profesionalnom životu.

Prelazak tvoje vladarice Venere u znak Bika (17.) za tebe donosi dobre vijesti u svim osobnim projektima, a sada si i posebno ugodna i ljupka u nastupu. Nakon što Mars uđe u Raka (25.), energija u komunikacijama ti je dosta prigušena, što ti baš i ne odgovara.





Mjesečna prognoza

Mjesec započinje izrazito dobrim spojem dva najbolja planeta – Venere i Jupitera (1.-2.). Kako se sve zbiva u zoni psihološke stabilnosti, bit ćeš sjajno raspoložena, a unutarnji optimizam zračit će kroz tebe. Možda se prepuštaš i tajnim ljubavnim zadovoljstvima, daleko od tuđih očiju, pa ploviš na oblacima sreće. Pozitivno razmišljanje daje ti puno unutarnje snage, ali ovaj aspekt govori kako možeš uspjeti u bilo čemu, samo ako pokažeš inicijativu. Spoj Merkura i Saturna istih dana daje na znanje kako svojim dobro usmjerenim naporom i inteligentnim rješenjima ostvaruješ poslovni uspjeh. Pokazuješ posebnu hrabrost i otvoreno nastupaš, tražiš uzbudljiv život, možda u društvenim okolnostima. Poduzmi odlučne korake u novom smjeru kad su u pitanju planovi i ciljevi (6.-7.).

Pun Mjesec u Djevici (7.), može donijeti nešto konfuzije na mjesto jasnoće, barem u emocionalnim iz ljubavnim interakcijama. Tada ti nedostaje dobre procjene, ali opet to nije nešto što nećeš uspješno riješiti. Isti dan i Saturn napušta tvoju zonu karijere i ulazi u astrološko polje planova i ciljeva, gdje će tražiti više strukture, a manje maštarija. Tvoja Venera zajedno s Marsom pokazuje da znaš smisliti dobro financijsko rješenje, osim ako opet nije riječ o nekom seksi kontaktu (10.-12.). Istovremeno, intuitivno ti padaju na pamet sjajni planovi, pa nastoj sve odmah zapisati, kako ti ne bi samo otišlo iz uma.

A onda dolazi sredina mjeseca i prilično izazovni aspekti. Od 13. do 16. Mars u napetom aspektu s Neptunom ipak može izazvati određenu konfuziju koja povezuje novac i tvoje planove ili možda nekog prijatelja. Ne upuštajte se ni u što bez dobre analize i izbjegavaj sve što ti se čini sumnjivim. Ne dopusti da te emocije vode, jer sada ne procjenjuješ dobro. Sunce i Mars stvaraju posebno napet aspekt (15.-18.) pa sada imaš još više pokazatelja da neki ciljevi možda nisu financijski ostvarivi, što te sve priče to frustrira. To nije nešto što ne možeš savladati, no ako je naprimjer riječ o prijatelju, nekad je teško odvojiti emocije od razuma. U tim danima spajaju se Sunce, Merkur i Neptun, a upravo ovaj zadnji je zaslužan za konfuziju i nadvladavanje logike nad realnim životom. Intuicija ti može biti jače izražena, no brzopletost i krive odluke donose impulzivnost i nemir. Možda je bolje malo pričekati i sabrati se.

Venera ulazi u tvoj znak (17.) pa sjajiš posebnim šarmom i zavodljivošću. Upravo Venera u aspektu sa Saturnom nudi priliku za rješavanje svih otvorenih pitanja i donosi više dugoročne stabilnosti (18.). Kao pravi detektiv, uspjela si otkriti sve važne detalje ili tajne, pa sada znaš i donijeti pravilno odluku (19.). Ulazak Merkura u Ovna isti dan natjerat ću te da se malo povučeš i sa strane razmisliš o svim ovim zbivanjima. Sada ti je jasno da možeš postići napredak u svakoj situaciji i da je važno pripremiti se za novo razdoblje u dugoročnim planovima i perspektivi.

Nakon što Sunce uđe u Ovna (21.), a odmah se pojavi i Mladi Mjesec, energija će ti biti na nešto nižoj razini i sada se trebaš malo povući i analizirati sve što se desilo u prethodnih godinu dana. Zapitaj se što bi te psihološki zaista za dogodilo jer izgleda da to ipak nije novac. Prepusti se intuiciji i suosjećanju. Pluton ulazi u zonu profesionalnih aktivnosti i životnog uspona (24.), čime polako za počinješ transformaciju u svojim aktivnostima samoostvarenja. Dan kasnije i Mars mijenja znak, ali u raku pokazuje nesnalaženje, što je tvoja zona komunikacija, pa ćeš morati malo više paziti na svoj nastup.

Srećom, zadnji dani u mjesecu donese pozitivne vijesti: spoj Merkura Jupitera (28.), pokazuje da si u svom razmišljanju smislila odlične stvari i donijela važnu odluku za budući uspjeh. Također, pravilno usporen napor pokazuje da su tvoji planovi i ciljevi kvalitetno postavljeni i da od njih možeš očekivati dobre rezultate. Zadnja dva dana mjeseca trest ćete ritam ljubavi i novca snažnim vibracijama. Nekog možeš naglo privući, a slobodoumni porivi i impulsi vode te prema uzbuđenju!

Povoljni dani: 1.-2., 6.-7., 10.-12., 18., 19., 20.-21., 28., 28.-31.

Izazovni dani: 13.-16., 15.-18., 21.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.

BLIZANCI

Opći pregled



Ožujak nam donosi veće promjene energije, što ćemo kolektivno osjetiti. Saturn nakon dvije i pol godine mijenja znak i ulazi u Ribe, te traži trezvenije postavljanje i odrađivanje poslovnih planova i ciljeva. S puno više ozbiljnosti trebat ćeš pristupiti projektima, a možda dobiješ i veću odgovornost. Koncentriraj se samo na bitno i manje maštaj o nedostižnom.

Pluton ulazi u Vodenjaka (24.) i ovdje ostaje 20 godina, stoga ćemo i to osjetiti na kolektivnoj razini: doći će do transformacije poimanja zajednice i društva kakvo znamo, a to već osjećamo. Ideje koje imamo o svijetu i pitanje osobne slobode bit će velika tema. Tebi predstoji promjena u dugoročnoj viziji.

Prelazak Venere u svoj znak Bika (17.) donosi vedrije psihološko raspoloženje. Nakon što Mars uđe u Raka (25.), pokušavat ćeš riješiti osobne financijske poslove, ali energija ti je prigušena.



Mjesečna prognoza

Sigurno ću te obradovati aspekti u prva dva dana mjeseca, naročito spoj Venere i sretnog Jupitera u zoni planove ciljeva te društvenih aktivnosti i prijatelja. Bilo što od ovoga može izazvati tvoj veliki optimizam, donijeti sreću, uspjeh ili ljubavna i novčana zadovoljstva. Razmišljaš izuzetno pozitivno, imaš pomoć dragih ljudi, ali najvažnije da samo poduzmeš akciju, jer Jupiter djeluje samo kad si aktivna. Nešto veliko sada možeš ostvariti. Istovremeno, pokazuje se da tvoja inteligencija i naporan rad i sjajna rješenja, te dogovori unutar tima uvijek donose odlične rezultate. Tvoja hrabrost i inventivnost i slobodno i otvoreno izražavanje možeš pretočiti u kreativan izražaj kad su u pitanju planovi, naročito ako na njima radiš iza kulisa. Poduzmi hrabre korake novom smjeru (6.-7.).

Pun Mjesec u zoni doma i obitelji (7.), govori da možda ima i malo povišenih emocionalnih tonova u odnosima s ukućanima, možda zato jer puno vremena provodiš na poslu, pa se ima nedostaje logike, a tada nastupa konfuzija. Isti dan i Saturn nakon nekoliko godina ulazi u zonu profesionalnih aktivnosti, a u idućih nekoliko godina tražit ću od tebe veliku disciplinu i organiziranost, no vjerojatno ćeš dobiti i više odgovornosti.

Tvom znaku se do 24. nalazi aktivni i energični Mars, no sada bi mogao biti izvor problema, upravo povezanih s poslom. Naime, sredina mjeseca donosi vrlo napete aspekte, jel taj Mars udara na spoj Sunca, Merkura i maglovitog Neptuna: jedno je biti aktivan, a sasvim drugo ako se previše namećeš, sve zbog svojih poslovnih ambicija i zamisli. To može izazvati konfuziju, preokrete i dezorijentiranost. Ne postupa i naglo, već o svemu dobro razmisli i ne služi se nečasnim sredstvima. Komunikacije bi mogla biti veoma burne s nekim na poslu, a možda riječ odlukama s kojima se ne slažeš. Možda nisi baš u svemu potpuno realna jer ti mašta radi ubrzano i više se identificiraš s nekim idealima, nego stvarnim stanjem stvari. Sve bi moglo završiti potpunim nesnalaženjem. Moraš uložiti puno napora da ne reagiraš impulzivno i dobro procijeniš svaku situaciju.

Venera ulazi u Bika (17.) pa imaš prilike smiriti svoju podsvijest, a sljedeći dan već pomaže u boljoj organizaciji u poslovnim pitanjima. Dodajmo tome i snalažljivost tvog vladara Merkura, koji sjajno otkriva svaki važan financijski detalj (19.), pa ćeš vjerojatno sve dobro odraditi. Merkuru isti dan ulazi u Ovna i sad se možeš baciti na detaljno planiranje ili razgovore s dragim prijateljima. Pokazuje se da tvoja razvijena samosvijest čini da postigneš napredak u svakoj situaciji jer imaš puno unutarnje snage (20 i-21.).

Sunce zatim ulazi u Ovna, gdje se odmah pojavljuje i Mladi Mjesec, pa je ovo izvrsno vrijeme za postavljanje vrlo preciznih i dugoročnih planova, ali osloni se i na emocije no ne zanemari ni logiku. Zapitaj se što zaista želiš. Plutonov ulazak u Vodenjaka donijet će polako transformaciju tvoje dugoročne vizije (24.). Mars napokon odlazi iz tvog znaka (25.), a u raku se neće baš osjećati najbolje, pa pripazi na troškove i način zarađivanja. Budi malo smirenija i bez nepotrebnih frustracija.

Merkur u spoju s Jupiterom donosi sjajan plan ili možda njegovo ostvarenje (28.), zato ovaj dan posebno zaokruži na kalendaru. Uz puno koncentracije, postavit ćeš temelje uspjeha na poslu i povezane zarade, ali samo ako se dobro organiziraš i ostaneš disciplinirana (28.-31.). Zadnja dva dana možeš se u tajnosti prepustiti uzbudljivim intimnim vibracijama, možda sasvim iznenada, u neočekivanom zagrljaju i zadovoljavanju slobodoumnih poriva.

Povoljni dani: 1.-2., 6.-7., 10.-12., 18., 19., 20.-21., 28., 28.-31.

Izazovni dani: 13.-16., 15.-18., 21.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.

RAK

Opći pregled



Ožujak nam donosi znatne zaokrete i promjene, što ćemo osjetiti na kolektivnoj razini. Saturn nakon dvije i pol godine mijenja znak i ulazi u Ribe, te traži trezvenije postavljanje i odrađivanje dugoročnih ciljeva, teme obrazovanja ili stranih zemalja. S puno više ozbiljnosti trebat ćeš pristupiti projektima i suočiti se s ograničenjima. Koncentriraj se samo na bitno i manje maštaj.

Pluton ulazi u Vodenjaka (24.) i ovdje ostaje 20 godina, stoga ćemo i to osjetiti na kolektivnoj razini: doći će do transformacije poimanja zajednice i društva kakvo znamo, a to već osjećamo. Ideje koje imamo o svijetu i pitanje osobne slobode bit će velika tema. Tebi predstoji u dijeljenim resursima (možda nekom izvoru novca) ili u emocionalnoj potpori.

Prelazak Venere u svoj znak Bika (17.) donosi više izlazaka i ugodnog druženja s prijateljima. Nakon što Mars uđe u Raka (25.), gdje se baš i ne osjeća najbolje, energija će ti biti prigušena, a ti pomalo nemirna.



Mjesečna prognoza

Iako se astrološko polje dugoročnih planova, stranih zemalja i putovanja, te kulturnih horizonata i pravnih poslova ne smatra toliko važnim kao neka druga, većina zbivanja ovaj mjesec dolazi upravo iz te zone. No, počnimo s odličnim aspektom u prva dva dana, riječ je o spoju ljupke Venere i sretnog Jupitera u tvojoj zoni karijere i profesionalnih aktivnosti, a to je zaista odlična vijest jer govori kako ćeš, na osnovu svoje aktivnosti inicijative sama sebi donijeti sreću, uspjeh i time probuditi optimizam, ali moguće i ljubavnoj novčana zadovoljstvo. Jedan od najvećih rezultata je i pozitivno razmišljanje. Istovremeno, spoj Merkura i Saturna na samom kraju polja dijeljenih financija i resursa govore kako si našla odlično rješenja na temelju velikog truda. Hrabrim koracima krenula si u novom smjeru i donosiš pozitivan stav u kreativni izražaj (6.-7.).

Pun Mjesec u Djevici ipak malo donosi emocionalnu konfuziju u razmišljanjima, ali sve te to samo izaziva da riješiš na originalan način (7.). Isti dan i Saturn ulazi u zonu o kojoj smo govorili na početku, pa ćeš u sljedeće tri godine unijeti više discipline i konstruktivnosti u sva dugoročna razmišljanja ili poslove s inozemstvom. Seksi kontakti povezani s poslom mogu donijeti u tvoj život veoma zanimljive osobe (10.-12.), ali ti svejedno ne možeš prestati razmišljati sada kad imaš inspiraciju pa ti stalno na pamet padaju nove ideje i planovi.

Mars je u Blizancima i tvojoj zoni podsvijesti, gdje vrlo često zna buditi potisnute frustracije, a upravo sredinom mjeseca može izazvati takve probleme. Jasno je da ti je nešto u vezi obrazovanja, dugoročne vizije ili posla s inozemstvom sada veoma važno, no ne uspijevaš jasno vidjeti sliku, što kod tebe izaziva frustracije ili imaš neke psihološke terete koji te ograničavaju. Sve to izaziva konfuziju i dezorijentiranost. Možeš burno reagirati u komunikacijama, stoga je važno da budeš što smirenija. Istovremeno ti rade i intuicija i maštovitost, ali upravo to može nadvladati logiku i realnost. Pazi da ne završiš u potpunom nesnalaženju. Sve može imati i veze s važnim partnerom, poslovnim ili privatnim, a možda je tu riječ je o nekoj posesivnosti ili ljubomori. Ti dani od 13. do 18. zahtijevaju mali odmak, kako bi sve bolje vidjela sa strane.

Venera zatim prelazi u Bika (17.) i donosi svoju veselu prirodu u odnose s prijateljima i drugim društvenim aktivnostima, ali istovremeno pomaže i u postavljanju novih planova. Naročito u suradnji sa Saturnom, možeš postići napredak i donijeti dugoročnu stabilnost u dijeljene financije i obaveze (18.). Oko 19. bi mogla saznati neku važnu stvar u vezi partnera, pa ću ti to pomoći u donošenju odluke. Odmah zatim Merkur pristiže u Ovna (19.), a tada se bacaš na planiranje poslovnih projekata ili razgovore s pretpostavljenima. Uspijevaš zadržati svoj visoki integritet i ostvariti napredak u svakoj situaciji, a moguće i da završetak nečega otvara novu priliku (20.).

Sunce ulazi u Ovna i sada si potpuno fokusirana na profesionalne aktivnosti, a odmah se pojavljuje i Mladi Mjesec koji ti daje priliku za započinjanje s novim ciklusom. Zapitaj se što je ono što želiš postići najviše. Pluton ulazi u Vodenjaka, zbog čega će polako donositi promjene u teme dijeljene imovine i financija, a 25. i Mars pristiže u tvoj znak. Kako si ti pripadnica vodenog znaka, vatreni Mars se ovdje baš ne snalazi, energija mu nije tako jako izražena, zbog čega moraš paziti na određeni nemir kod sebe.

Odlična vijest stiže 28., kada se pri spoju Merkura i Jupitera (28.) možeš veseliti odličnom razvoju događaja na poslu, možda boljem položaju ili uspješnom projektu. Uspijevaš usmjeriti Marsovu energiju i pomoću svoje discipline i truda ostvariti dugoročni uspjeh vezan za obrazovanje, strane zemlje ili dugoročni plan (28.-31.). Izađi zadnja dva dana negdje s društvom, jer bi sasvim iznenada mogla naići na nekog tko će te trenutno oboriti s nogu, a nagla privlačnost gurnut će te u jedinstvenu avanturu.

Povoljni dani: 1.-2., 6.-7., 10.-12., 18., 19., 20.-21., 28., 28.-31.

Izazovni dani: 13.-16., 15.-18., 21.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.

LAV

Opći pregled



Ožujak nam donosi nam potpuno nove velike teme, koje nećemo moći ignorirati. Saturn nakon dvije i pol godine mijenja znak i ulazi u Ribe, te traži trezvenije upravljanje dijeljenim financijama i resursima. S puno više ozbiljnosti trebaš paziti na financijske obveze, a možda bude malo hladnijih emocionalnih odnosa. Koncentriraj se samo na bitno i budi disciplinirana.

Pluton ulazi u Vodenjaka (24.) i ovdje ostaje 20 godina, stoga ćemo i to osjetiti na kolektivnoj razini: doći će do transformacije poimanja zajednice i društva kakvo znamo, a to već osjećamo. Ideje koje imamo o svijetu i pitanje osobne slobode bit će velika tema. Tebi će ući u važno polje partnerstva, odnosa i veza, pa očekuj drugačiji pogled i pristup tim temama.

Prelazak Venere u svoj znak Bika (17.) za tebe znači bolje okolnosti u poslovnom svijetu i u odnosima s osobama od autoriteta. Nakon što Mars uđe u Raka (25.), psihološka energija ti je prigušena pa ćeš biti nemirna.





Mjesečna prognoza

Jedno od tvojih omiljenih astroloških polja je ono deveto, koji se odnosi na putovanja, strane zemlje, širenje horizonata, dugoročnu životnu viziju, obrazovanje i pravne poslove. Tu se nalazi i prirodni vladar tog polja veliki i sretni Jupiter, a u prva dva dana se spaja s ljupkom Venerom, pa je nešto od gore navedenog razlog velikog optimizma, osjećaja sreće i uspjeha, a moguće i ljubavnog zadovoljstva. Zaista imaš razloga za odlično raspoloženje! Dodajmo tomu da se istovremeno spajaju i Merkur i Saturn na samom kraju zone partnerstva, odnosa i veza, pa je jasno da ostvaruješ uspjeh i u usmjerenom naporu i korištenju inteligencije, te svoje discipline i truda, možda unutar nekog tima. Tvoje Sunce u aspektu s Uranom pokazuje da hrabrim potezima možeš napredovati u profesiji, naročito kad je riječ o korištenju dijeljenih resursa i financija (6.-7.).

Pun Mjesec u Djevici (7.) stavlja emocionalni naglasak na neki trošak, ali vjerojatno si možeš dopustiti neki izdatak na slavlje, ma kako možda nelogičan bio. Saturn nakon dvije i pol godine izlazi iz tvoje zone partnerstva, gdje je svojim strogim djelovanjem pridonio nešto hladnijoj atmosferi, a sada stiže u polje dijeljenih financija i resursa (7.). Ovdje od tebe traži apsolutnu disciplinu u upravljanju financijama i povezanim obvezama.

Neki seksi kontakt i veseli nastup donose mogućnost upoznavanja osobe koja je privučena tvojim šarmom (10.-12.). I dalje razmišljaš o poslu, jer ti intuitivno padaju na pamet inventivne ideje. Sredina mjeseca ipak donosi napetosti koje povezuju upravo zonu dijeljenih financija i resursa s onom tvojih najvažnijih planova i ciljeva, te prijatelja. U danima od 13. do 18., moraš se čuvati konfuzije i nerealnih maštarija, samo zato što pod svaku cijenu želiš postići neki cilj, iako sada stvari ne vidiš baš sasvim dobro. Pomiješani su ti intuicija i ambicija sjedne strane, s nametanjem neke fiks-ideje i nedostatkom realnog pogleda na život. Zastani malo, napravi pauzu i pogledaj stvari sa strane.

Tada i ljupka Venera ulazi u zonu karijere (17.), pa donosi laganije razmišljanje i manje napetosti, zbog čega ćeš sve jasnije vidjeti. Moći ćeš odmah disciplinirano postaviti financijske resurse na mjesto i ostvariti dugoročnu stabilnost (18.). I Merkur pomaže u otkrivanju svakog važnog detalja na poslu (19.), a tada možeš donijeti i pravu odluku. Merkur pristiže u Ovna, pa ako i ne odlaziš na put, barem razmišljaš o njemu. Tvoje Sunce zajedno s Plutonom ukazuje na snažnu osobnu stabilnost, koja ti omogućuje napredak u svakom radnom poduhvatu i uspješnom završetku projekata (20.)

Nakon toga Sunce je u Ovnu (21.), i fokus se prebacuje u potpunosti na teme obrazovanja, putovanja i stranih zemalja. Dobra prilika za započinjanje novog velikog ciklusa je taj isti dan, u vrijeme pojave Mladog Mjeseca. Pluton ulazi u Vodenjaka (24.) i time započinje dugotrajnu fazu transformacije tvojih pogleda na temu partnerstva i najvažnijih veza. Idući dan Mars ulazi u Raka, tvoju zonu podsvijesti, a tu će njegova energija biti malo prigušena i vjerojatno ćeš biti psihološki nemirna.

Srećom, odlična vijest stiže 28., kad bi zaista mogla otići na put, a Mars iz tvoje podsvijesti nalazi psihološku snagu za nalaženje odličnog i konstruktivnog puta za upravljanje financijskim obavezama i drugim resursima (28.-31.). Zadnja dva dana mjeseca uživaj u iznenadnom uspjehu na poslu, koji može donijeti bolja primanja, napredovanje ili ćeš potpuno neočekivano upoznati neku osobu preko posla, a potpuno će te oboriti s nogu!

Povoljni dani: 1.-2., 6.-7., 10.-12., 18., 19., 20.-21., 28., 28.-31.

Izazovni dani: 13.-16., 15.-18., 21.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.

DJEVICA

Opći pregled



Ožujak nam donosi veće promjene energije, što ćemo kolektivno osjetiti. Saturn nakon dvije i pol godine mijenja znak i ulazi u Ribe, te će unijeti više ozbiljnosti u tvoje veze i partnerstva. Ako je dugoročna veza kvalitetna i stabilna, prebrodit ćete sve teškoće, ali onim drugima je možda došao kraj.

Pluton ulazi u Vodenjaka (24.) i ovdje ostaje 20 godina, stoga ćemo i to osjetiti na kolektivnoj razini: doći će do transformacije poimanja zajednice i društva kakvo znamo, a to već osjećamo. Ideje koje imamo o svijetu i pitanje osobne slobode bit će velika tema. Tebi predstoji veći zaokret u radnim temama ili zdravstvenoj situaciji.

Prelazak Venere u svoj znak Bika (17.) donosi optimizam ili neko putovanje. Nakon što Mars uđe u Raka (25.), nastojat ćeš se pokrenuti u društvenim aktivnostima, ali s manje uspjeha jer ovaj znak ne djeluje dobro na vatreni Mars.



Mjesečna prognoza

Najbolje je započeti s najboljom vijesti, jer u prva dva dana ožujka spajaju se ljupka Venera i sretni Jupiter u tvojoj zoni emocionalnog dijeljenja, te financijskih i drugih resursa, a Venera ovdje zaslađuje intimne odnose, dok ih Jupiter svojim pozitivnim utjecajem pojačava. Ovo je dan kad možeš ostvariti neki novčani priljev, riješiti se obaveze ili se prepustiti strastvenim zagrljajima dok slaviš uspjeh. Zadrži to pozitivno raspoloženje jer će ti trebati sredinom mjeseca. Istovremeno se spajaju Merkur i Saturn na samom kraju tvoje zona rada, obaveza i zdravlja, a to može govoriti o završetku jedne radne faze ili posla u kojemu si pokazala kako usmjerenim naporom i inteligentnim rješenjima možeš ostvariti sve što želiš.

Pun Mjesec (7.) u tvom znaku stavlja tebe i tvoju važnu odluku prvi plan, iako si sada vrlo emocionalna i konfuzna. Vjerojatno sada ne procjenjuješ dobro i logika ti je pomalo iskrivljena. Zastani malo i dobro prouči što se zbiva i koji su ti sljedeći koraci. Sigurno je da moraš promijeniti svoju dugoročnu viziju i naći neko novo, originalno rješenje. Saturn isti dan prelazi u Ribe, što je tvoja važna zona partnerstva i svih drugih odnosa i veza, poslovnih ili privatnih. Ovdje može donijeti određena ograničenja u interakciji s drugima, osjećaj obaveze ili ovisnost o odlukama drugih. Također, u najvažnijoj privatnoj vezi može doći do određenog zahlađenja i testa: one stabilne veze održat će se, dok one koje nisu građene na čvrstim temeljima sada mogu i završiti.

Venera kontaktira s Marsom (10.-12.), pa možeš primiti dobre vijesti u vezi svojih poslovnih ambicija, osim što to uvijek može označavati i uzbudljive kontakte. Istovremeno, intuitivno ti padaju na pamet nove, originalne ideje, možda u vezi izdavaštva, poslova s inozemstvom ili nečeg u vezi obrazovanja. Važno je da što više razgovaraš s drugima i skupljaš informacije.

Tvoja zona partnerstva je okupirana Suncem, tvojim Merkurom i mutnim Neptunom: jasno je da su ti odnosi sada veoma važni, (ponavljam - poslovni ili privatni), pa nastojiš ostvariti veći broj sastanaka kako bi riješila neke probleme. Nažalost, Neptun ovdje djeluje tako da stvara konfuziju i zbunjenost, donosi preokrete i dezorijentiranost. Dobro pazi kako nastupaš u komunikacijama, jer je jasno da energiju usmjeravaš na ostvarenje neke ambicije u poslu. Možda tražiš posao, jer ti je upravo završio jedan. Psihološki si dosta uznemirena, tako da moraš paziti kakav dojam ostavljaš jedan-na-jedan. Napravi dobar plan, promotri ga sa strane i ustanovi moguće greške. Djelovat ćeš i na osnovu intuicije i maštovitosti, ali tvoja najveća strana je logika, tako da moraš paziti da se ne odmakneš od realnog života. Ako si uznemirena, sve će rezultirati lošijom komunikacijom i impulzivnošću. Naravno, nekim se Djevicama možda ovo neće odnositi na posao već na privatan odnos, dok pokušavaš shvatiti partnera i što se zapravo dešava. Pazi da ne budeš žrtva prevare.

Venera ulazi u Bika (17.), pa pospješuje poslove s inozemstvom, moguće putovanje ili poslove u izdavaštvu. Već sljedeći dan možeš postaviti neki stabilan odnos, koji će ti dugoročno pomoći. Istraži sve važne detalje i riješi sve repove, ako se neki još vuče od prethodnog posla (19.). Nakon toga tvoj Merkur prelazi u Ovna i zonu dijeljenih financija i obaveza; jasno je da sada planiraš troškove, naročito ako imaš možda smanjene prihode. Ako je i neki kreativni odnos možda prestao, zadrži integritet i hrabro prihvati period transformacije koji uskoro dolazi.

Sunce zatim prelazi u zonu dijeljenih financija i time potpuno stavlja naglasak na važnost tvojih obaveza. Dobro vrijeme za početak novog ciklusa je upravo 21., kad se pojavljuje i Mladi Mjesec. Dobro definiraj što je ono što ti treba i razmisli kako ćeš to ostvariti. Pluton dolazi u Vodenjaka i time započinje preobražaj u tvojim radnim naporima ili zaposlenju (24.). Već sljedeći dan i Mars ulazi u znak Raka i traži od tebe definiranje najvažnijih planova i ciljeva, što ti neće biti lako jer je na ovom mjestu Marsova energija dosta prigušena. Dobra financijska vijest ipak stiže oko 28., a dani do 31. govore da moraš usmjeriti svoje napore na stvaranje dobrih i važnih veza. Zadnja dva dana ožujka odišu uzbudljivim promjenama i mogućnostima, pa ih budi spremna prihvatiti. Naravno, spoj Urana i seksi Venere vrlo često ukazuje na uzbudljive i vruće trenutke!

Povoljni dani: 1.-2., 6.-7., 10.-12., 18., 19., 20.-21., 28., 28.-31.

Izazovni dani: 13.-16., 15.-18., 21.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.

VAGA

Opći pregled



Ožujak nam donosi veće promjene tema, što ćemo kolektivno osjetiti. Saturn nakon dvije i pol godine mijenja znak i ulazi u Ribe, te traži trezvenije postavljanje i odrađivanje radnih planova i ciljeva. Bit će više napora na poslu, možda i veća odgovornost, a moraš paziti i fizičko zdravlje. Unesi više realizma i discipline u svakodnevne obaveze.

Pluton ulazi u Vodenjaka (24.) i ovdje ostaje 20 godina, stoga ćemo i to osjetiti na kolektivnoj razini: doći će do transformacije poimanja zajednice i društva kakvo znamo, a to već osjećamo. Ideje koje imamo o svijetu i pitanje osobne slobode bit će velika tema. Tebi predstoji promjena u gledanju na ljubav i kreativni izražaj.

Prelazak Venere u svoj znak Bika (17.) čini intimne odnose slađima, a poboljšava i financijske obveze. Nakon što Mars uđe u Raka (25.), želiš pokazati svoje sposobnosti u profesionalnim zadacima, ali ti energija nije na najvišoj razini.



Mjesečna prognoza

Predivne vijesti za sve Vage već u prva dva dana, kad se spaja tvoja ljupka vladarica Venera s velikodušnim i dobroćudnim Jupiterom u nasuprotnoj zoni partnerstva! Kakvih dani za slavljenje uspjeha, sreće, optimizma, te ljubavnih ili novčanih zadovoljstava. Zadrži ovo pozitivno razmišljanje i neka te vodi i u težim trenucima ovog mjeseca. Zasigurno će se neke Vage odlučiti i na brak, jer ovo se dešava samo jedanput godišnje. Istovremeno, spoj Merkura i Saturna na samom kraju zone ljubavi govore kako je sve ovo rezultat dugotrajnog napora. Dobra vijest stiže i 6.-7., kad povezuješ radne napore s promjenama u dijeljenim resursima i financijama, na temelju hrabrog nastupa i pozitivnog stava.

Pun Mjesec u Djevici (7.), govori kako to sve donosi određeni psihološki pritisak ili moment koji trebaš odraditi nasamo. Saturn isti dan ulazi u znak Riba, gdje će u sljedeće tri godine staviti povećani teret obaveza u tvoju zonu svakodnevnog rada i zdravlja. Uzbudljivi i seksi trenuci nastavljaju se 10.-12., možda dok zajedno provodite vrijeme na nekom putovanju. No to te ne smeta da i dalje planiraš izmišljaš nove ideje, dok uživaš u uzbudljivim intimnim trenucima.

Upravo polje rada i obaveza ovaj mjesec donosi određene probleme, dok se spajaju Sunce, Merkur i mutni Neptun, pa je jasno da nisi baš sasvim prisutna u radnim projektima: čuvaj se konfuzije i dezorijentiranosti. Tvoja dugoročna vizija sada nije u skladu s onim što radiš, vjerojatno bi htjela nešto promijeniti, ali to sada i nije moguće. Nemoj zbog toga gubiti živce i kvariti komunikaciju. Dani od 13. do 18., mogu nadvladati logiku.

Venera ulazi u Bika (17.) i time zaslađuje intimne odnose, no može govoriti i o povećanju stabilnosti u radnim naporima (18.). Jasno je da ti može pomoći i netko kod kuće (19.), iako i tu možeš očekivati promjene. Merkurov ulazak u Ovna pojačava komunikacije s važnim partnerom, razgovore i zajedničko planiranje. Zadrži svoj integritet na radnom mjestu jer možeš postići napredak kad god želiš.

Sunce napokon prelazi u znak Ovna i tvoju zonu partnerstva, pa je jasno što je sada u glavnom fokusu, a početak nove faze u vezi pojavljuje se isti dan (21.), uz Mladi Mjesec. Pluton u Vodenjaku (od 24.), redefinirat će tvoj stav prema ljubavi i doživljaju ljubavi u dugom sljedećem razdoblju. I Mars prelazi u novi znak, od 25. je u Raku, pa ti je energija usmjerena i na profesionalne aktivnosti, iako ne onako kako bi ti željela, jer je ovaj planet u Raku pomalo “mlak”.

Spoj Merkura Jupitera u zoni partnerstva (28.) može govoriti o važnom dogovoru ili preuzimanju obaveze s najdražom osobom, a 28.-31. ukazuju kako ipak uspijevaš velikim naporom ostvariti uspjeh u radno-poslovnim projektima. A zatim se, zadnja dva dana ožujka, prepusti uzbudljivim i strastvenim i neobuzdanim trenucima sa svojim dragim.

Povoljni dani: 1.-2., 6.-7., 10.-12., 18., 19., 20.-21., 28., 28.-31.

Izazovni dani: 13.-16., 15.-18., 21.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.

ŠKORPION

Opći pregled



Ožujak nam donosi veće promjene energije, baš u mjesecu ekvinocija i početka astrološke godine. Saturn nakon dvije i pol godine mijenja znak i ulazi u Ribe, te donosi teret obaveza u kreativne projekte, ali i ljubavni odnos. Zarađuješ li od nekog talenta, možda će biti manje zabave, jer sad to više nije samo hobi. U ljubavi ćeš morati postati realnija.

Pluton ulazi u Vodenjaka (24.) i ovdje ostaje 20 godina, stoga ćemo i to osjetiti na kolektivnoj razini: doći će do transformacije poimanja zajednice i društva kakvo znamo, a to već osjećamo. Ideje koje imamo o svijetu i pitanje osobne slobode bit će velika tema. Tebi predstoji promjena na polju doma i obitelji.

Prelazak Venere u svoj znak Bika (17.) donosi najljepše vibracije u partnerski odnos, a ako si sama – sad je vrijeme za izlaske i nalaženje nekog tko će te šarmirati. Nakon što Mars pristigne u Raka (25.), malo ti zapinje ostvarenje nekog dugoročnog plana, jer je energija prigušena.







Mjesečna prognoza

Radni uspjeh je uvijek nešto što te posebno veseli, a prva dva dana ožujka nude ti razlog za podizanje optimizma i osjećaj sreće, upravo zbog postizanja važnog rezultata, dok se spajaju Venera i Jupiter u tom polju. Možda si posebno nagrađena nekim bonusom ili boljom pozicijom, no uhvati odmah sreću za rogove i uživaj! I kod kuće uspijevaš postići stabilnost, zahvaljujući svojim dugotrajnim naporima i inteligencijom, iako aspekt Merkura i Saturna može govoriti i o završetku neke veće faze kod kuće. Ne zaboravimo ni odličan odnos Sunca i Urana (6.-7.), koji povezuje polja ljubavi i partnerstva, pa ti i na tom planu sve ide dobro, zahvaljujući hrabrim i originalnim koracima. Pun Mjesec u Djevici (7.), skreće pažnju na jedan važan cilj ili neko prijateljstvo.

Saturn isti dan ulazi u znak Riba, pa bi ljubavna veza mogla postati puno ozbiljnija, a baviš li se kreativnim radom, preuzet ćeš veće obaveze i možda ćeš malo manje uživati u svom umjetničkom izražaju. S puno veselja obavljaš posao i poboljšavaš svoje financijsko stanje (10.-12.), iako aspekt Venere i Marsa uvijek ima i seksi konotacije. To je sasvim moguće, jer je jasno da s partnerom vodiš veoma zanimljive razgovore, dok smišljate nove ideje i uživate u originalnosti jedno drugog.

Ipak, od 13. do 18. moraš malo pripaziti da u ljubavnom odnosu ne dođe do nekih nesuglasica i konfuzije, možda upravo zbog dijeljenih financija i obaveza, kad izgleda da se baš i ne možete oko svega složiti ili različito gledate na stvari. Ili se možda jednostavno ne razumijete, jer logika sada nije vaša jača strana, više ste u sferi idiličnog i nerealnog. Pazite da ne dođe do povišenih tonova u komunikacijama, iako se sve može odnositi i na tvoj kreativni izražaj i povezane poslove.

Venera tada ulazi u Bika (17), tvoju zonu partnerstva, a to je jedan od najboljih položaja ovog ljupkog planeta: čak i ako si sama, imaš zaista puno mogućnosti promijeniti svoj status te uživati u svakom slučaju. Ipak, najbolje je ako si u vezi, jer već 18. se pokazuje koliko je vaš odnos temeljen na dugoročnom razumijevanju i ljubavi. Oko 19. bi mogla otkriti i neku važnu informaciju ili tajnu.

Tada i Merkur prelazi u Ovna, pa više planiraš radne projekte, a kad mu se pridruži i Sunce (21.), možeš započeti s novim ciklusom, što podržava i Mladi Mjesec u tom znaku. Razmisli što bi te zaista zadovoljilo i baci se na posao. Pluton ulazi u Vodenjaka, a u idućim godinama prilično će promijeniti tvoju kućnu situaciju. Mars ulazi u znak Raka (25.) no njegova energija je dosta prigušena pa ćeš morati uložiti više truda i koncentracije. Sjajna vijest u vezi posla dolazi oko 28.. Sve se nastavlja i 28.-31., zahvaljujući tvojim stabilnim i kreativnim naporima za ostvarenje dugoročne vizije.

Najslađa dva dana mjeseca su 30.-31., pri spoju Venere i Urana, kad ćeš se sva tresti snažnim i uzbudljivim vibracijama ljubavi i iznenadne privlačnosti te otvorenosti za nova iskustva!

Povoljni dani: 1.-2., 6.-7., 10.-12., 18., 19., 20.-21., 28., 28.-31.

Izazovni dani: 13.-16., 15.-18., 21.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.

STRIJELAC

Opći pregled



Ožujak nam donosi veće promjene energije u raznim temama. Saturn nakon dvije i pol godine mijenja znak i ulazi u Ribe, te donosi terete obaveza u kućne i obiteljske poslove. Očekuj više obaveza, brige oko starijih i smanji nerealna očekivanja. Koncentriraj se samo na bitno i manje maštaj o nedostižnom.

Pluton ulazi u Vodenjaka (24.) i ovdje ostaje 20 godina, stoga ćemo i to osjetiti na kolektivnoj razini: doći će do transformacije poimanja zajednice i društva kakvo znamo, a to već osjećamo. Ideje koje imamo o svijetu i pitanje osobne slobode bit će velika tema. Tebi predstoji promjena u stavovima, razmišljanjima, uz veći teret intelektualnih obaveza.

Prelazak Venere u svoj znak Bika (17.) donosi bolje uvjete i raspoloženje na radnom mjestu. Nakon što Mars uđe u Raka (25.), energija potrebna za rješavanje financijskih obveza je nestabilna i prigušena.







Mjesečna prognoza

Kakav početak mjeseca! Tvoj velikodušni i sretni vladar Jupiter boravi u zoni ljubavi, a u prva dva dana upravo se spaja sa seksi Venerom: uživat ćeš više nego ikad sa svojim dragim, a ako si slobodna, vjerojatno ćeš naći nekoga tko će zadovoljiti sve tvoje kriterije. Usput, tvoji intelektualni napori donose sjajna rješenja na temelju velike discipline i truda, te inovativnih zamisli. Za to vrijeme radiš i na rješavanju temelja svoje sigurnosti i možda tražiš neku promjenu u poslu ili hrabre zaokrete. Pun Mjesec u Djevici (7.) upravo stavlja naglasak na pomalo konfuznu situaciju u vezi tvog daljnjeg profesionalnog puta, a izgleda da si malo i emocionalna, dok ti je logika iskrivljena. Malo se saberi i sigurno ćeš pronaći rješenje.

Saturn ulazi u znak Riba i tvoje važno polje doma i obitelji, te temelja sigurnosti (7.): ovime započinje trogodišnje razdoblje koje će pokazati koliko si se dobro pripremila, pa ćeš se sada suočiti sa posljedicama. Ako je sve bilo u redu, osjetit ćeš stabilnost, no u drugom slučaju morat ćeš podnositi i neka ograničenja. Od 10. do 12. uživaj u aspektu Venere i njenog para Marsa, kad se s dragim družiš u vrućim zagrljajima; ako si slobodna, ovo je prilika za izlazak i nalaženje nekog veoma uzbudljivog. U iste dane, padaju ti napamet vrlo inventivne ideje u vezi posla. Razmišljaj što želiš dobiti i mogla bi naći idealno rješenje.

Nažalost, upravo ta zona doma i obitelji ovaj mjesec je veoma naglašena boravkom Sunca, Merkura i mutnog Neptuna koji su povezani u napetom aspektu s Marsom u zoni partnerstva. Može biti problema u odnosu s najvažnijim osobom, a moguće da se tu radi i o poslovnom odnosu zato jer ima puno konfuzije i nesnalaženja. Možda je riječ o nečem vezanom uz člana tvoje obitelji o kojem brineš. Netko ti radi probleme, pa se ne snalaziš najbolje. Važno je zadržati kontrolu nad reakcijama i ne maštati previše. Psihički si pomalo uznemirena i to može dovesti do pojačane impulzivnosti. Dani od 13. do 18. su oni na koje moraš obratiti posebnu pažnju.

Venera ulazi u Bika (17.) i time uljepšava atmosferu na radnom mjestu, a ujedno ukazuje na moguća dugoročna rješenja u vezi doma i obitelji. Prouči sve važne detalje u vezi svojih financija kako bi znala donijeti pravu odluku (19). Merkur ulazi u Ovna, pa s ljubavnim partnerom vodiš puno razgovora ili smišljaš nove kreativne projekte. Zadrži osjećaj sigurnosti i osobne snage i vjeruj da možeš riješiti i neke financijske probleme.

Sunce ulazi u znak Ovna (21.) i sada se potpuno fokusiraš na svoje kreativne potencijale ili ljubavni odnos. Mladi Mjesec isti dan započinje novi ciklus, a ti se moraš zapitati što je ono što ti najviše treba. Ulazak Plutona u Vodenjaka (24.) dugoročno ukazuje na transformaciju tvog načina razmišljanja i stavova. Sljedeći dan Mars ulazi u Raka i svojom prigušenom energijom malo teže radiš na svojim najvažnijim planovima i ciljevima. Neko dobro rješenje stiže 28., a odnosi se na kreativni projekt ili na upoznavanje nekog tko će te veoma zainteresirati. Ako si u vezi, zajedno dolazite do važne odluke. Istovremeno, tvoji napori za smišljanje važnog plana povezani su s osjećajem sigurnosti i uspijevaš uz dobro usmjeren trud naći rješenje (28.-31.). Upravo zadnja dva dana mjeseca, pri spoju Venere i Urana, ukazuju na iznenadno rješenje. Naravno ovaj aspekt je poznati po seksualnim konotacijama, pa se možeš prepustiti i toj vrsti uživanja.

Povoljni dani: 1.-2., 6.-7., 10.-12., 18., 19., 20.-21., 28., 28.-31.

Izazovni dani: 13.-16., 15.-18., 21.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.

JARAC

Opći pregled



Ožujak nam donosi veće promjene energije, što ćemo kolektivno osjetiti, a ti možda i malo više. Tvoj Saturn nakon dvije i pol godine mijenja znak i ulazi u Ribe, te traži hladnije razmišljanje s manje idealizma. Stavovi traže ozbiljnost i organizirane ideje, a manje maštanja i konfuzije u komunikacijama. Koncentriraj se samo na bitno; intelektualni napori će biti veći.

Pluton izlazi iz tvog znaka i ulazi u Vodenjaka (24.), a ovdje ostaje 20 godina, stoga ćemo i to osjetiti na kolektivnoj razini: doći će do transformacije poimanja zajednice i društva kakvo znamo, a to već osjećamo. Ideje koje imamo o svijetu i pitanje osobne slobode bit će velika tema. Tebi predstoji promjena u prihodima i načinu zarađivanja.

Prelazak Venere u svoj znak Bika (17.) donosi sjajne emocije i vedrinu u ljubavni život, stoga izađi s dragim ili sama jer sada možeš upoznati nekog veoma privlačnog. Nakon što Mars uđe u Raka (25.), pazi na odnose s partnerom: Mars na ovom mjestu ima prigušenu, pomalo frustrirajuću energiju.





Mjesečna prognoza

U zoni doma i obitelji te temelja tvoje sigurnosti, u prva dva dana mjeseca spajaju se Venera i sretni Jupiter i donose sjajne vijesti i osjećaj sreće, uspjeha, optimizma ti svake vrste zadovoljstva, pa i onog ljubavnog. Ovo su dani kad ostvaruješ značajan uspjeh ili možda čak imaš i prinovu u obitelji ili dolazi netko s time za počinješ zajednički život. Možda i rješavaš pitanje nekretnine. O tome možda govori istovremeni spoj Merkura i Saturna na samom kraju tvoje zone novca i prihoda, koji pokazuje da svojim inteligentnim rješenjem i dugotrajnim i usmjerenim naporom dolaziš do značajnog rezultata. I ljubavna situacija govori o tvojim hrabrim koracima i jasnom i otvorenom izražavanju, a može biti riječi i o nekom sjajnom kreativnom rješenju (6.-7.).

Pun Mjesec u Djevici (7.) ukazuje na važnost jednog dugoročnog plana ili posla s inozemstvom, a može u pitanju biti i tema obrazovanja. Tvoj vladar Saturn prelazi u Ribe isti dan i u sljedeće tri godine donijet će više ozbiljnosti u tvoj način razmišljanja i stavove. S puno strasti rješavaš neku kućnu obavezu (10.-12.), a usput se možeš malo i zabaviti u vrućim zagrljajima. Ako si slobodna, vjerojatno si upoznala nekog uzbudljivog.

U tvojoj zoni komunikacija, razmišljanja i ideja, te najbliže rodbine, borave Sunce, Merkur i Neptun, osim spomenutog Saturna. Time je ovo polje posebno naglašeno, no problem stvara agresivni Mars iz polja svakodnevnog rada i obaveza: u danima od 13. do 18. vrlo si konfuzna, nejasna, čak i dezorijentirana. Ne smiješ donositi nikakve važne odluke na brzinu, već dobro promisli. Izbjegavaj bilo kakve sumnjive zamisli. Dva mentalna uznemirenost pokazuje se u uzburkanim komunikacijama. Maštovita si, intuitivna, ali konfuzija povremeno nadvladava logiku i stvarnost. Dolazi čak i do negativnih emocija, kao što su ljubomora ili posesivnost. Pazi na impulzivnost.

Venerin ulazak u znak Bika prilično će te smiriti, jer je ovo njena zona ljubavi, pa te obuzimaju najljepše emocije i sada možeš više uživati u zagrljaju. Smiruješ se i mentalno i vraćaš stabilnost u svoj um (18.). I dolazak Merkura u polje doma i obitelji govori kako ćeš više planirati i razgovarati s ukućanima (19.). Tvoj integritet je i dalje snažan, sigurna si u sebe i svoj vlastiti razvoj. Sunce zatim ulazi u Ovna, a istovremeni Mladi Mjesec (21.) nagovještava novi ciklus u privatnim poslovima. I konačno, Pluton izlazi iz tvog znaka na nekoliko mjeseci i ulazi u tvoju zonu prihoda i novca, pa možeš očekivati veliku reorganizaciju i transformaciju u načinu na koji zarađuješ (24.). Nakon što i Mars uđe u Raka i tvoj polje partnerstva, energiju posvećuješ najvažnijim odnosu, ali on je pomalo prigušen i nemiran.

Srećom, neko odlično rješenje kod kuće posebno će te razveseliti (28.), pa ti se opet vraća optimizam. Radiš na najvažnijim odnosima, što donosi rezultate (28.-31.); dobro uložen trud i pametno razmišljanje rezultira odličnim odnosima, poslovnim ili privatnim. Za sam kraj, sjajna vijest stiže iz polja ljubavi: spoj seksi Venere s Uranom može donijeti sasvim neočekivano uzbuđenje pa se možeš prepustiti neplaniranim zadovoljstvima!

Povoljni dani: 1.-2., 6.-7., 10.-12., 18., 19., 20.-21., 28., 28.-31.

Izazovni dani: 13.-16., 15.-18., 21.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.

VODENJAK

Opći pregled



Ožujak će donijeti veće promjene energije, što ćemo kolektivno osjetiti, a za tebe nešto više. Saturn nakon dvije i pol godine napušta tvoj znak i ulazi u Ribe, te traži trezvenije rukovanje novcem i manje idealizma i takvih troškova. S puno više ozbiljnosti trebat ćeš naučiti odgovorno rukovati s prihodima i troškovima. Koncentriraj se samo na bitno i manje maštaj o nedostižnom.

Pluton ulazi u Vodenjaka (24.) i ovdje ostaje 20 godina, stoga ćemo i to osjetiti na kolektivnoj razini: doći će do transformacije poimanja zajednice i društva kakvo znamo, a to već osjećamo. Ideje koje imamo o svijetu i pitanje osobne slobode bit će velika tema. Tebi predstoji dubinska promjena na putu osobne transformacije.

Prelazak Venere u svoj znak Bika (17.) stvara ugodno ozračje i donosi lijepe emocije u odnose s najbližima. Nakon što Mars uđe u Raka (25.), energija na poslu ti je niža i pomalo prigušena.





Mjesečna prognoza

Velike promjene doživljavaju pripadnici tvog znaka u ožujku, no počnimo s onim dobrim vijestima: prva dva dana osjetit ćeš spoji slatke Venere sa sretnim Jupiterom u zoni komunikacija, razmišljanja, ideja, bliske rodbine i kraćih putovanja. Možeš upoznati nekoga tko će unijeti ljubavne vibracije u tvoje srce, a u svakom slučaju osjećaš sreću, uspjeh i val optimizma, možda i zbog nekog projekta koji si smislila. Dugotrajni napor na važnom osobom projektu pokazuje koliko si inteligentna i koliko možeš zadržati koncentraciju na nečemu važnom. Hrabro primjenjuješ nova rješenja, što donosi više sigurnosti u tvoj dom i novčanik (6.-7.).

Pun Mjesec u Djevici (7.), stavlja naglasak na neki dugoročni plan, temu obrazovanja ili stranih zemalja. Taj isti dan Saturn napokon napušta tvoj znak i prelazi u Ribe, gdje će u sljedeće tri godine od tebe tražiti bolju organizaciju prihoda i troškova, štednju i konstruktivan pristup izvorima zarade. Nova prilika za šarmiranje nekog i osjećaj ljubavnog zadovoljstva stiže u danima 10.-12. ili jednostavno više uživaš sa sadašnjim partnerom. I dalje nastavljaš smišljati odlične ideje kako uložiti novac u svoj dom, samo trebaš razmisliti koje stvari želiš dobiti.

Zona novca i vrijednosti puna je planeta, jer osim novopridošlog Saturna, ovdje borave Sunce, Merkur i nejasni Neptun. Na njih udara nervozni Mars i očito je da od rada želiš ostvariti bolje prihode, no nemaš dovoljno koncentracije i konfuzna si u planiranju troškova. Moraš biti veoma sabrana u danima 13.-18., jer te dezorijentacija može navesti na krivi put ili odvesti u potpuno nesnalaženje. Možeš koristiti intuiciju, ali drži maštu pod kontrolom. Ne budi impulzivna na poslu i u odnosu s kolegama.

Dolazak Venere u znak Bika (17.) unosi najljepše emocije u kućno ozračje, pa ćeš više uživati u svom domu i s najbližima. Vidjet ćeš kako zajedno možete unijeti više stabilnosti u temi financija. U stanju se otkriti svaki skriveni detalji ili tajnu (19.). Merkur tada prelazi u Ovna, pa više razmišljaš, komuniciraš i smišljaš nove ideje. Sada osjećaš punu fiskalnu snagu i temeljiš je na preobrazbi koju si doživjela u prethodnim godinama u svojoj podsvijesti. Sunce također prelazi u Ovna, a Mladi Mjesec (21.), potpuno te fokusira na nove zamisli, kojih si sada zaista prepuna. Pitanje je samo što ti treba. Pluton ulazi u tvoj znak (24.) čime započinje dugi proces tvoje osobne transformacije. I Mars mijenja znak i sada energiju usmjeravaš u radne zadatke, iako ne u punoj snazi. Odličan idejni projekt ili neka važna vijest stiže 28., a možda si i upoznala nekog tko će ti veoma koristiti. Uspijevaš dobrom organizacijom i usmjerenim trudom ostvariti radni i osobni uspjeh (28.-31.). Zadnja dva dana mjeseca možeš se prepustiti uzbudljivim užicima kod kuće s posebnom osobom, dok te tresu snažne vibracije. Za tebe ne postoje tabui, pa se potpuno predaj zadovoljstvima!

Povoljni dani: 1.-2., 6.-7., 10.-12., 18., 19., 20.-21., 28., 28.-31.

Izazovni dani: 13.-16., 15.-18., 21.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.

RIBE

Opći pregled



Ožujak nam donosi veće promjene energije u raznim temama, što ćemo kolektivno svi osjetiti. Saturn nakon dvije i pol godine mijenja znak i ulazi u Ribe, pa od tebe traži više ozbiljnosti i koncentracije. Od tebe se zahtijeva discipliniran i organiziran pristup svim osobnim projektima, a manje idealističkog maštanja i konfuznosti.

Pluton ulazi u Vodenjaka (24.) i ovdje ostaje 20 godina, stoga ćemo i to osjetiti na kolektivnoj razini: doći će do transformacije poimanja zajednice i društva kakvo znamo, a to već osjećamo. Ideje koje imamo o svijetu i pitanje osobne slobode bit će velika tema. Tebi predstoji promjena u dubini tvog psihološkog bića.

Prelazak Venere u svoj znak Bika (17.) povećava tvoj šarm i donosi ugodnu komunikaciju s okolinom. Nakon što Mars uđe u Raka (25.), fizički apetiti bi ti trebali porasti, no Mars se u vodenom znaku ne osjeća baš najbolje, stoga moraš kontrolirati svoje porive i pojačati koncentraciju.



Mjesečna prognoza

Tvoj znak je posebno naglašen zbog velikog broja planeta ali najbolja vijest stiže već u prva dva dana, kad se spajaju ljupka Venera i sretni Jupiter i to baš u tvojoj zoni novca i prihoda! Ako si uložila napor i poduzela akciju, ovo su dani sreće, uspjeha, optimizma, te ljubavnih i novčanih zadovoljstava. To će sve unijeti pozitivno razmišljanje u tvoje stavove, a sve temeljiš na psihološkoj stabilnosti i zadržavanju usmjerenog napora na temelju discipline i truda. Jasno i hrabro izražavaš ono što misliš pa se sada osjećaš sigurnom, kroz originalan izričaj (6.-7.).

Pun Mjesec u nasuprotnom znaku Djevice (7.), govori kako partner dosta emocionalno traži malo više pažnje i za sebe. Sve to možeš riješiti uzbudljivom komunikacijom. Saturn isti dan prelazi u tvoj znak i u sljedeće tri godine tražit će od tebe više organizacije u mislima, zbog čega ćeš postati ozbiljnija, s više strukture u razmišljanjima i osobnim projektima. Venera i Mars omogućuju ti zaradu radom od kuće ili razmišljaš o ulaganju u dom kako bi poboljšala uvjete stanovanja (10.-12.). Na pamet ti padaju sjajne, inventivne ideje pa ih odmah i iskoristi.

No, moraš biti oprezna jer sredinom mjeseca imaš brojne izazove upravo u polju doma gdje boravi naporni Mars, koji udara na planete u tvom znaku. Malo si konfuzna, zbunjena, a možda i neodlučna, jer se ne snalaziš u svim poslovima koje moraš napraviti kod kuće. Pazi da ne bude krivih tonova s najbližima, jer je važno ostati psihološki mirna. Ne maštaj o velikim projektima, nego se zadrži u sferi realnog. Ti dani od 13. do 18. traže od tebe bolju koncentraciju.

Venera tada prelazi u Bika, zbog čega si šarmantna i zavodljiva u nastupima, a istovremeno pokazuješ koliko si stabilna i sigurna u sebe (17.-18.). Završavaš postavljanje važnih planova, nakon što si otkrila sve važne detalje (19.). Tada Merkur prelazi u Ovna, pa se možeš baciti na planiranje godišnjeg budžeta, naročito kad mu se pridruži i Sunce (21.), što potvrđuje i Mladi Mjesec koji nagovještava novi financijski ciklus.

Pluton ulazi Vodenjaka (24.), a u idućem dugom razdoblju radit će na transformaciji tvoje psihe. Sljedeći dan Mars ulazi u Raka, zbog čega ćeš imati malo veće fizičke apetite, ali ne previše jer se taj planet ne osjeća dobro u vodenom znaku. Odlična financijska vijest stiže 28., pa možeš pokrenuti dobar novčani plan. Tvoj kreativni talenti su nešto što možeš iskoristiti uz predan rad i veliku disciplinu (28.-31.). Šlag dolazi na kraju, pa zadnja dva dana uživaj u neočekivanom susretu s veoma uzbudljivom osobom, koja te snažno privlači.

Povoljni dani: 1.-2., 6.-7., 10.-12., 18., 19., 20.-21., 28., 28.-31.

Izazovni dani: 13.-16., 15.-18., 21.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.