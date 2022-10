Od šest retrogradnih planeta, tri će se vratiti u direktni hod, ali moramo izdržati zadnji udar izazovnih Saturna i Urana. Postoji dovoljno pozitivnih aspekata koji nam pomažu zadržati optimizam, no za kraj mjeseca ipak stiže nezgodna vijest, jer Mars kreće u retrogradni hod na dva i pol mjeseca.

OVAN

Opći pregled

Po posljednji put oštar aspekt Saturna i Urana će nas pritisnuti u listopadu i traje cijeli mjesec. Pritisak poskupljenja i drugih društvenih ograničenja sve teže podnosimo: teško ćemo izbjeći bolne kompromise. Kod tebe se to odnosi baš na prihode i zonu planova, ciljeva i prijatelja. Na poslu stvari kreću ipak nabolje, nakon što Merkur krene u direktni hod (3.), pa će biti manje nesporazuma i pogrešaka. I Pluton postaje direktan (8.), što pomaže u profesionalnim zadacima, naročito ako si napravila sve potrebne prilagodbe novim okolnostima.

Više će napetosti biti u vrijeme Punog Mjeseca (10.), vjerojatno jer tražiš da ti partner pokloni više pažnje, iako je moguće da malo previše dramatiziraš. Merkur prelazi u Vagu (11.) i tada se trebaš posvetiti zdravoj komunikacija s drugom stranom (privatnom ili poslovnom); diplomacija i ljubavne emocije pomažu u svemu. Sunce i Venera zajedno i skladno plove kroz zonu partnerstva, pa skupa i prelaze u Škorpiona (23.), a tada se možete prepustiti i slatkim strastima ili rješavaš financijske obaveze. Mars i Neptun stupaju u napet odnos (9.-15.), stoga budi oprezna u komunikacijama, jer ako ti ne bude sve po volji, mogla bi biti psihički uznemirena. Važna vijest je pojava Punog Mjeseca (23.), koji je istovremeno i pomrčina Sunca, a govori kako će dijeljene financije, ulaganja, zajednički resursi i emocionalna potpora biti u glavnom fokusu u sljedećih šest mjeseci.

Dobra vijest je da Saturn prestaje s retrogradnim hodom taj isti dan (23.) pa možeš barem uz puno truda malo pomaknuti unaprijed neki važan plan. Jupiter se u svom retrogradnom hodu vraća u Ribe (28.), pa ti je to prilika za novu analizu svoje podsvijesti: zapitaj se koje duhovne vrijednosti tražiš i što te može umiriti. Za sam kraj mjeseca stiže nezgodne vijest: tvoj vladar Mars postaje retrogradan u zoni komunikacija, bliske rodbine, ideja i razmišljanja, stoga u sljedeća dva i pol mjeseca moraš posebno paziti na to što govoriš, a naročito kako govoriš. Ne pokreći nove idejne projekte i odradi sve što nije završeno. Marsova energija je sada prigušena, što ti stvara frustracije.

Mjesečni aspekti

Odmah na početku treba reći da će te cijeli mjesec tlačiti onaj isti aspekt koji nas ve muči od početka 2020: svako nekoliko mjeseci se pojavljuje odnos Urana i Saturna, a pratio je vrhove udara kovida. Označavao je i udar na društvene slobode i materijalno stanje, pa tu više nemam što dodati. Poskupljenja osjećaš i sama, ali barem ćemo se do kraja godine potpuno osloboditi ovog dvojca, jer ovo je njihov završni napeti aspekt. Kod tebe se Uran nalazi u zoni prihoda i novca, a Saturn u polju planova, ciljeva i prijatelja. Možda nema sredstava za ostvarenje željenog ili se u prijateljstvo umiješao neki dug, pa ostani oprezna. Neke stvari i odluke nećeš moći izbjeći.



Prvi dani donose dvije opozicije: Merkura i Neptuna, pa ne vjeruj svojoj intuiciji, već sve dobro provjeri dvaput na poslu. Srećom, Merkur završava svoj retrogradni hod (3.), nakon čega će sve biti jasnije pa možeš obaviti ono što si pripremala. Druga opozicija je ona Venere i Jupitera, stoga je moguće da hedonistički uživaš s partnerom, opet možda bez osjećaja za realnost, jer nisi sigurna u ono što želiš. Nakon što se Jupiter vrati u Ribe (28.), analizirati ćeš što je to što ti donosi duševni mir i sigurnost. Već 6.-7. Merkur odlično kontaktira Pluton i donosi dobre poslovne vijesti, kad uspijevaš kao detektiv otkriti svaki važan detalj ili tajnu, baš dan prije nego Pluton zastane i polako krene u direktni hod u zoni karijere (8.). Ako si obavila potrebne prilagodbe, možeš nastaviti s razvojem na životnom putu.



Tvoj Mars stupa u napet odnos s Neptunom (9.-15.), mogla bi se osjećati umorno i beznadno, a u kombinaciji s Punim Mjesecom (10.) možda je riječ o partnerskom odnosu. Iako ti Venera u toj zoni donosi prekrasne trenutke, izgleda da te pomalo hvata depresija: nastoj svoj nemir i nestrpljivost smiriti osamljivanjem i odmorom i ne prepuštaj se samosažaljenju. Vjerojatno tražiš više pažnje. Uostalom, Sunce i Saturn (11.-12.) ti nude konstruktivnu pomoć, možda kroz nekog prijatelja ili partner sudjeluje u ostvarenju željenog. Nakon što Merkur prijeđe u Vagu, imaš puno prilike za razgovor s najvažnijom osobom (11.). Sljedeći dan ipak moraš bolje prosuđivati, jer ti to sad i ne ide najbolje.Ipak, 13.-14. Pokazuju da je veza stabilna dugoročno, pa si se pravilno usmjerenog energijom vratila na pravi put.



Grupa aspekata od 17. do 20. Pomaže ti da s realističnim, trezvenim stavom postigneš jako puno u postavljanju dugoročnih planova. Pusti u pogon dobre ideje, a privatni ili poslovni partner će igrati veliku ulogu. Tu im i seksi vibracija, pa se prepusti uživanjima koja te cijelu ispunjavaju. Strast je vidljiva i u osobnim aktivnostima, ali i poslovnim, samo bez ljubomore i posesivnosti! Sjajne ideje i inteligencija pomažu ti rješiti neke ciljeve ili primaš savjet prijatelja (22.-23.), a tih dana napokon i Saturn kreće u direktni hod, pa možeš ostvariti neke ciljeve: naravno, bit će teško, ali učini sve što možeš. Pokaži svoje pravo lice, jer više nema skrivanja.



Sunce i Venera zajedno ulaze u Škorpiona (23.) i sad se posvećuješ financijskim obavezam i resursima. No, prisutna je i jaka emocionalna i seksualna crta, pa svoju energiju možeš trošiti i na veoma ugodne trenutke.Tu se pojavljuje i pomrčina Sunca (25.), zbog čega će navede teme biti posebno važne u idućih pola godine. Možda si malo nesigurna, ali snaga tvojih ideja i savjet partnera su sada dobar oslonac; izdrži pritiske na poslu. Jupiter se vraća u Ribe i tražiš više psihičkog mira (28.) do kraja prosinca. I Merkur ulazi u Škorpiona pa se pozabavi svim financijskim obavezama – kreditima, ulaganjima, posudbama i sl. Za kraj, Ne baš ugodna vijest je da tvoj Mars kreće u retrogradni hod u Blizancima: do 12.1. 2023., nema više novih inicijativa, naročito u idejnim projektima. Radi na započetom, osiguraj postignuto, ali se pitaj i za što se točno boriš.

Povoljni dani: 1.-3., 9.-15., 12., 19.-20., 27., 30.

Izazovni dani: 6.-7., 11.-12., 13.-14., 17.-19., 19.-26., 22.-23., 27.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.